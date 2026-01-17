Od grania do programowania. Bezpłatne warsztaty technologiczne dla uczniów

Zamiast tylko korzystać z technologii, młodzi warszawiacy mogą nauczyć się ją tworzyć. Rusza ogólnopolska akcja edukacyjna clickON, która pozwala dzieciom i młodzieży zamienić pasję do gier w praktyczne umiejętności programistyczne.



Pod okiem ekspertów uczestnicy będą odkrywać tajniki sztucznej inteligencji, budować własne światy w Minecraft Education Edition oraz poznawać profesjonalne języki kodowania, takie jak Python i C#.

Praktyczna nauka kodowania dla różnych grup wiekowych

Warsztaty zostały przygotowane w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby edukacyjne uczniów w różnym wieku. Program zajęć łączy zdobywanie wiedzy technicznej z rozwijaniem kompetencji miękkich, takich jak logiczne myślenie oraz wyobraźnia przestrzenna.

Foto: mat. pras.

Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy ze względu na wiek: