Od grania do programowania. Bezpłatne warsztaty technologiczne dla uczniów

Podczas warsztatów najmłodsi zapoznają się z zasadami programowania
Pod okiem ekspertów uczestnicy będą odkrywać tajniki sztucznej inteligencji, budować własne światy w Minecraft Education Edition oraz poznawać profesjonalne języki kodowania, takie jak Python i C#.
Warsztaty zostały przygotowane w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby edukacyjne uczniów w różnym wieku. Program zajęć łączy zdobywanie wiedzy technicznej z rozwijaniem kompetencji miękkich, takich jak logiczne myślenie oraz wyobraźnia przestrzenna.
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy ze względu na wiek:
Wydarzenie odbędzie się w warszawskiej siedzibie Gigantów Programowania przy ulicy Królowej Marysieńki 90. Organizatorzy przewidzieli trzy bloki terminowe:
Każdy zarejestrowany uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w dwóch spotkaniach, z których każde trwa 90 minut. Treści edukacyjne oraz stopień trudności zadań będą na bieżąco dostosowywane do poziomu zaawansowania grupy.
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. Proces rekrutacji prowadzony jest drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Rodzice mogą zapisać swoje dzieci poprzez dedykowaną stronę internetową clickon.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 607 904 609.
Udział w akcji pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy stanowi okazję do postawienia pierwszych kroków w świecie informatyki pod okiem doświadczonych instruktorów, przekształcając bierne korzystanie z technologii w aktywną twórczość cyfrową.