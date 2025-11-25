Świąteczne warsztaty i konkursy LEGO

Ursynów zaprasza najmłodszych i ich rodziców na specjalną, mikołajkową edycję wydarzenia „Klocki i figurki”. Spotkanie, pełne warsztatów i rodzinnych konkursów z wykorzystaniem klocków LEGO, odbędzie się w niedzielę 30 listopada w Urzędzie Dzielnicy Ursynów i będzie rozgrzewką przed Ursynowskimi Mikołajkami.



W programie wydarzenia w godz.11-16 (sala 136), przewidziano szereg atrakcji rozwijających pasje i kreatywność. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach LEGO, podczas których stworzą i zabiorą do domu własnoręcznie wykonane świąteczne ozdoby. Dodatkowo, odbędą się warsztaty malowania figurek, dając dzieciom możliwość wyboru i personalizacji kilku postaci.

Rodzinny konkurs budowania z klocków LEGO

Głównym punktem programu będzie rodzinny konkurs budowania z klocków LEGO. Zadaniem zespołów będzie stworzenie świątecznej bombki z dostarczonych zestawów. Jury oceni pomysłowość i kreatywność konstrukcji. Dla trzech najlepszych rodzin przewidziano nagrody specjalne, a dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia. Konkurs odbędzie się w trzech sesjach w godz. 11:30-12:30, 13-14 oraz 14:30-15:30. Zapisy do konkursu będą prowadzone na miejscu.

Foto: mat. pras.

Dodatkowe atrakcje i zabawa dla oczekujących

Dla osób oczekujących na warsztaty i konkursy przygotowano „piaskownicę LEGO” do swobodnej zabawy klockami. Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się z dodatkowymi atrakcjami, takimi jak nauka zasad i krótkie rozgrywki w grę bitewną World of Tanks, symulator latania dronem akrobatycznym oraz tor Crawley RC, gdzie będzie można spróbować jazdy samochodem zdalnie sterowanym.