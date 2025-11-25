Świąteczne warsztaty i konkursy LEGO

W programie wydarzenia w godz.11-16 (sala 136), przewidziano szereg atrakcji rozwijających pasje i kreatywność. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach LEGO, podczas których stworzą i zabiorą do domu własnoręcznie wykonane świąteczne ozdoby. Dodatkowo, odbędą się warsztaty malowania figurek, dając dzieciom możliwość wyboru i personalizacji kilku postaci.
Głównym punktem programu będzie rodzinny konkurs budowania z klocków LEGO. Zadaniem zespołów będzie stworzenie świątecznej bombki z dostarczonych zestawów. Jury oceni pomysłowość i kreatywność konstrukcji. Dla trzech najlepszych rodzin przewidziano nagrody specjalne, a dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia. Konkurs odbędzie się w trzech sesjach w godz. 11:30-12:30, 13-14 oraz 14:30-15:30. Zapisy do konkursu będą prowadzone na miejscu.
Dla osób oczekujących na warsztaty i konkursy przygotowano „piaskownicę LEGO” do swobodnej zabawy klockami. Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się z dodatkowymi atrakcjami, takimi jak nauka zasad i krótkie rozgrywki w grę bitewną World of Tanks, symulator latania dronem akrobatycznym oraz tor Crawley RC, gdzie będzie można spróbować jazdy samochodem zdalnie sterowanym.
Robert Kempa, Burmistrz Ursynowa, zaprasza do udziału, podkreślając rodzinny charakter inicjatywy: „To wydarzenie to nie tylko świetna zabawa, ale również okazja do wspólnego spędzania czasu w rodzinnej atmosferze. Chcemy, aby Urząd był miejscem otwartym, w którym mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje i cieszyć się atrakcyjną ofertą zajęć.”
Wydarzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Organizatorzy informują, że ze względu na ograniczoną liczbę zestawów i figurek, o udziale w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonywanych na miejscu.