1.3°C
1007.1 hPa
Życie Warszawy

Świąteczne warsztaty i konkursy LEGO

Publikacja: 25.11.2025 14:25

Świąteczne warsztaty i konkursy LEGO

Foto: Bloomberg

M.B.
Ursynów zaprasza najmłodszych i ich rodziców na specjalną, mikołajkową edycję wydarzenia „Klocki i figurki”. Spotkanie, pełne warsztatów i rodzinnych konkursów z wykorzystaniem klocków LEGO, odbędzie się w niedzielę 30 listopada w Urzędzie Dzielnicy Ursynów i będzie rozgrzewką przed Ursynowskimi Mikołajkami.

W programie wydarzenia w godz.11-16 (sala 136), przewidziano szereg atrakcji rozwijających pasje i kreatywność. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach LEGO, podczas których stworzą i zabiorą do domu własnoręcznie wykonane świąteczne ozdoby. Dodatkowo, odbędą się warsztaty malowania figurek, dając dzieciom możliwość wyboru i personalizacji kilku postaci.

Rodzinny konkurs budowania z klocków LEGO

Głównym punktem programu będzie rodzinny konkurs budowania z klocków LEGO. Zadaniem zespołów będzie stworzenie świątecznej bombki z dostarczonych zestawów. Jury oceni pomysłowość i kreatywność konstrukcji. Dla trzech najlepszych rodzin przewidziano nagrody specjalne, a dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia. Konkurs odbędzie się w trzech sesjach w godz. 11:30-12:30, 13-14 oraz 14:30-15:30. Zapisy do konkursu będą prowadzone na miejscu.

Foto: mat. pras.

Dodatkowe atrakcje i zabawa dla oczekujących

Dla osób oczekujących na warsztaty i konkursy przygotowano „piaskownicę LEGO” do swobodnej zabawy klockami. Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się z dodatkowymi atrakcjami, takimi jak nauka zasad i krótkie rozgrywki w grę bitewną World of Tanks, symulator latania dronem akrobatycznym oraz tor Crawley RC, gdzie będzie można spróbować jazdy samochodem zdalnie sterowanym.

Reklama
Reklama

Zaproszenie burmistrza i zasady udziału

Robert Kempa, Burmistrz Ursynowa, zaprasza do udziału, podkreślając rodzinny charakter inicjatywy: „To wydarzenie to nie tylko świetna zabawa, ale również okazja do wspólnego spędzania czasu w rodzinnej atmosferze. Chcemy, aby Urząd był miejscem otwartym, w którym mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje i cieszyć się atrakcyjną ofertą zajęć.”

Polecane
Ursynowskie Mikołajki z LEGO
7 grudnia
Ursynowskie Mikołajki z LEGO

Wydarzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Organizatorzy informują, że ze względu na ograniczoną liczbę zestawów i figurek, o udziale w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń dokonywanych na miejscu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Ursynowskie Mikołajki z LEGO
7 grudnia

Ursynowskie Mikołajki z LEGO

Warszawskie muzea, zabytki i atrakcje mają bogatą ofertę dla najmłodszych dzieci
poradnik „Życia Warszawy”

Wycieczka z dzieckiem do Warszawy? Tam nie będzie nudy

Majaland Summer Night już w piątek 29 sierpnia
piątek

Summer Night - zaproszenie na pożegnanie lata

Warsztaty naukowe dla dzieci / zdjęcie ilustracyjne
od poniedziałku

Wakacyjny Uniwersytet Dziecięcy. Letnie warsztaty naukowe

Piknik rodzinny z Kapitanem Warszawa. Już w najbliższą sobotę w Rembertowie / zdjęcie ilustracyjne
sobota

Piknik rodzinny z Kapitanem Warszawa. Atrakcje dla najmłodszych

Wakacje w Warszawie to czas licznych atrakcji dla dzieci
czwartek-niedziela

Co robić w lipcu z dzieckiem? Oto bezpłatne atrakcje dla rodzin

Warszawskie wakacje oferują rodzinom mnóstwo atrakcji
wtorek-środa

Lato z dzieckiem w Warszawie? Bezpłatne atrakcje dla rodzin na już

Podczas wakacji w dzielnicy Włochy odbędzie się cykl pokazów sztuczek cyrkowych dla dzieci
na wakacje

Kreatywne lato w dzielnicy Włochy. Co sobotę pokazy cyrkowe i warsztaty

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama