Co robić w lipcu z dzieckiem? Oto bezpłatne atrakcje dla rodzin

Na Woli, w Parku im. Edwarda Szymańskiego (od strony przedszkola nr 350 „Jaśminowy Gaj”), Teatr Baza zaprasza na „Bajkową Wolę”. O godzinie 10:00 odbędzie się spektakl „Lis znaczy szczęście”, skierowany do najmłodszych i ich rodzin. To doskonała okazja, by przenieść się w świat bajkowych opowieści w otoczeniu zieleni.

Również Teatr Baza pojawi się na Białołęce w ramach cyklu „Bajkowa Białołęka”. O godzinie 13 w bibliotece przy ul. Kłosowej, profesjonalni aktorzy zaprezentują spektakle oparte na najpiękniejszych bajkach, z kolorowymi kostiumami i dynamiczną akcją, przenosząc dzieci do magicznego świata.

Na Targówku, Park Bródnowski stanie się przestrzenią „Rozmalowanego Targówka” – cyklu plenerowych warsztatów malarskich. 12 lipca odbędą się dwie grupy: I od 10:00 do 11:30 oraz II od 11:30 do 13:00. Warsztaty malarstwa intuicyjnego są otwarte dla każdego, niezależnie od wieku czy doświadczenia, promując twórczą wolność i dobrą energię w otoczeniu natury.

Wieczorem, na Mokotowie, w Parku Sieleckim, rozpocznie się „Kulturalne Lato w Parku Sieleckim 2025”. O godzinie 19 zaplanowano spektakl „Kamień na kamieniu” oraz potańcówkę z muzyką na żywo, którą poprowadzi Katarzyna Jackowska-Enemuo & Consortes. To pierwsza edycja cyklu bezpłatnych wydarzeń plenerowych, która w każdy lipcowy weekend wypełni park muzyką, teatrem i radością, oferując propozycje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Niedziela, 13 Lipca: bajkowe opowieści i aktywne przygody

Niedziela to dzień pełen różnorodności, od plenerowych spektakli po aktywną zabawę.

Na Ursynowie, w Parku Kultury w Powsinie, o godzinie 12 rozpocznie się Letnia Scena Teatralna. Cykl bezpłatnych spektakli plenerowych tym razem zaprezentuje Teatr Katarynka, oferując barwne i pełne pozytywnych emocji widowisko dla najmłodszych widzów.

Na Targówku, Zalew Bardowskiego zaprasza na „Lato nad Zalewem Bardowskiego”. W programie znajdzie się Rodzinna Gra Terenowa – „Poszukiwacze Skarbu!”. Udział jest bezpłatny, a na uczestników czekają sprytne zagadki, tajemnicze szyfry i ukryte kody, które wspólnie odkrywać będą na kolejnych etapach wyprawy, ćwicząc spostrzegawczość i logiczne myślenie w poszukiwaniu sekretnego skarbu.

Na Białołęce, w Bocianim Zakątku, o godzinie 17, odbędą się Lipcowe Dobranocki z Latającym Teatrem Sztuki Ciała. Spektakl „Niebieski/Żółty” to poetycka pantomima o spotkaniu dwóch postaci z różnych światów. Projekt Fundacji Sztuka Ciała zamienia parki w przestrzenie pełne wyobraźni i ruchu, docierając do widzów w każdym wieku poprzez uniwersalny, bezsłowny język.

W Ursusie, w Parku Czechowickim przy ulicy Spisaka, o godzinie 12:00, odbędą się Bajki Plenerowe. 13 lipca zaplanowano „Przygodę na Safari”, czyli cykl spotkań z opowieściami na świeżym powietrzu, skierowany przede wszystkim do dzieci.