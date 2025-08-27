Utrudnienia na torach. Awaria na stacji Warszawa Ochota

Awaria pociągu na stacji Warszawa Ochota spowodowała utrudnienia na linii średnicowej
W środowe popołudnie, około godziny 16:15, na przystanku Warszawa Ochota doszło do awarii taboru Kolei Mazowieckich. Usterka natychmiast wywołała poważne utrudnienia w ruchu pociągów zarówno KM, jak i Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) na podmiejskiej linii średnicowej.
Zarząd Transportu Miejskiego i SKM poinformowały, że wybrane pociągi KM oraz wszystkie składy SKM linii S1 i S2, jadące w kierunku wschodnim, zostały przekierowane na linię dalekobieżną. Oznacza to, że składy kursują przez stację Warszawa Centralna, pomijając cztery kluczowe przystanki:
• Warszawa Ochota
• Warszawa Śródmieście
• Warszawa Powiśle
• Warszawa Stadion
Pasażerowie muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Jak poinformowała SKM, opóźnienia mogą wynosić powyżej 45 minut. Zarówno Koleje Mazowieckie, jak i Szybka Kolej Miejska, czekają na dalsze wytyczne od zarządcy infrastruktury, czyli spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Komunikaty są na bieżąco aktualizowane, jednak na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie awarii.