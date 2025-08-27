24°C
Życie Warszawy

Utrudnienia na torach. Awaria na stacji Warszawa Ochota

Publikacja: 27.08.2025 16:35

Awaria pociągu na stacji Warszawa Ochota spowodowała utrudnienia na linii średnicowej

Foto: Paul Sableman - Commuter Train, CC BY 2.0

Kacper Komaiszko
Awaria pociągu Kolei Mazowieckich zablokowała ruch na linii średnicowej w Warszawie. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami przekraczającymi nawet 45 minut, a pociągi omijają kluczowe przystanki w centrum miasta.

W środowe popołudnie, około godziny 16:15, na przystanku Warszawa Ochota doszło do awarii taboru Kolei Mazowieckich. Usterka natychmiast wywołała poważne utrudnienia w ruchu pociągów zarówno KM, jak i Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) na podmiejskiej linii średnicowej.

Zmiana tras i pominięte przystanki

Zarząd Transportu Miejskiego i SKM poinformowały, że wybrane pociągi KM oraz wszystkie składy SKM linii S1 i S2, jadące w kierunku wschodnim, zostały przekierowane na linię dalekobieżną. Oznacza to, że składy kursują przez stację Warszawa Centralna, pomijając cztery kluczowe przystanki:

• Warszawa Ochota

• Warszawa Śródmieście

• Warszawa Powiśle

• Warszawa Stadion

Znaczne opóźnienia i oczekiwanie na informacje

Pasażerowie muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Jak poinformowała SKM, opóźnienia mogą wynosić powyżej 45 minut. Zarówno Koleje Mazowieckie, jak i Szybka Kolej Miejska, czekają na dalsze wytyczne od zarządcy infrastruktury, czyli spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Komunikaty są na bieżąco aktualizowane, jednak na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie awarii.

Źródło: zyciewarszawy.pl

