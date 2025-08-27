Utrudnienia na torach. Awaria na stacji Warszawa Ochota

Awaria pociągu Kolei Mazowieckich zablokowała ruch na linii średnicowej w Warszawie. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami przekraczającymi nawet 45 minut, a pociągi omijają kluczowe przystanki w centrum miasta.



W środowe popołudnie, około godziny 16:15, na przystanku Warszawa Ochota doszło do awarii taboru Kolei Mazowieckich. Usterka natychmiast wywołała poważne utrudnienia w ruchu pociągów zarówno KM, jak i Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) na podmiejskiej linii średnicowej.

Zmiana tras i pominięte przystanki

Zarząd Transportu Miejskiego i SKM poinformowały, że wybrane pociągi KM oraz wszystkie składy SKM linii S1 i S2, jadące w kierunku wschodnim, zostały przekierowane na linię dalekobieżną. Oznacza to, że składy kursują przez stację Warszawa Centralna, pomijając cztery kluczowe przystanki:

• Warszawa Ochota

• Warszawa Śródmieście