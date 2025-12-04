Urząd Dzielnicy Bemowo ponownie przygotował dla mieszkańców wyjątkowy prezent na święta. W ramach tegorocznej edycji „Choinka pod Choinkę” rozdanych zostanie tysiąc drzewek. Akcja skierowana jest do mieszkańców dzielnicy.



W tym roku dla mieszkańców Bemowa przygotowano tysiąc sztuk ciętej jodły kaukaskiej o wysokości od 125 do 175 centymetrów. Drzewka będą przekazane osobom, które zostaną wylosowane spośród zgłoszeń przesłanych przez formularz elektroniczny. Udział w akcji jest darmowy.

Reklama Reklama

Jak wysłać zgłoszenie?

Aby móc wziąć udział w losowaniu, należy do 6 grudnia wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie. Każdy mieszkaniec Bemowa może wysłać tylko jedno zgłoszenie i tym samym ubiegać się tylko o jedną choinkę. Organizator zaznacza, że o przyznaniu drzewka nie decyduje czas wysłania formularza, lecz wynik losowania. Wylosowane osoby otrzymają informację o wyniku drogą mailową. Powiadomienia zostaną wysłane w dniach od 9 do 11 grudnia na adres e-mail wpisany w formularzu zgłoszeniowym.

Miasto zaprasza na wspólne świętowanie

Zwieńczeniem tegorocznej edycji będzie finał zaplanowany na 13 grudnia. Wylosowane osoby będą mogły w tym dniu odebrać swoje drzewko, a jednocześnie wziąć udział we wspólnym świętowaniu. Odbiór choinek odbędzie się na dziedzińcu Urzędu Dzielnicy Bemowo (ul. Powstańców Śląskich 70).

Na mieszkańców będą czekały zimowa herbata, gorąca czekolada z piankami oraz świąteczny poczęstunek. Najmłodsi mieszkańcy Bemowa będą mieli okazję spotkać Świętego Mikołaja. Dodatkową atrakcją ma być stanowisko przygotowane przez Castoramę, gdzie będzie można własnoręcznie wykonać świąteczne stroiki.