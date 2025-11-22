Brytyjczycy o Marszu Niepodległości: „Nie każdy jest nazistą, ale…”. Tak widzą 11 listopada za granicą

Norweska stacja telewizyjna z przeprosinami

Relacja norweskiej stacji publicznej przyciągnęła uwagę, bo posłużyła za przykład tego, jak jednym sformułowaniem można zmienić sens relacji. W materiale pojawił się opis określający wydarzenie jako „nazistowski marsz”, co w kontekście obrazów z Warszawy wywołało oburzenie wśród Polonii i w dyplomatycznych kręgach. Reakcja społeczności polskiej za granicą oraz interwencja polskiej ambasady doprowadziły do przeprosin ze strony nadawcy i do sprostowania.

W oświadczeniu stacja uznała, że użycie określenia było nieuzasadnione i że nie miała zamiaru przypisać takiego charakteru całemu marszowi. W newsowej relacji granica między opisem fragmentu a uogólnieniem może być cienka. Konsekwencje medialnego uproszczenia dotykają z kolei nie tylko wizerunku wydarzenia, lecz także relacji dyplomatycznych.

„Sekrety skrajnej prawicy”

Kilka dni temu na platformie Canal+ pojawił się brytyjski dokument „Sekrety skrajnej prawicy” w reżyserii Havanny Marking. To film śledczy, który pokazuje działania aktywistów z organizacji Hope Not Hate podczas ich „operacji pod przykrywką”. Twórcy pokazują mechanikę działania sieci skrajnej prawicy, jej międzynarodowe powiązania oraz sposoby rekrutacji i komunikacji. W tym kontekście Polska i warszawski marsz pojawiają się jako jedno z miejsc, gdzie te zjawiska można obserwować i dokumentować.

Hope Not Hate to organizacja znana z bezpośrednich działań wymierzonych w ekstremistyczne ugrupowania. Ich metody to często infiltracja, ukryte nagrania i ujawnianie powiązań. W filmie grupa ta jest przedstawiona jako zespół badaczy i aktywistów, których celem jest pokazanie mechanizmów działania skrajnej prawicy.

Marsz Niepodległości oczami Brytyjczyków

Fragment dokumentu, który odnosi się do warszawskiego marszu z 2023 roku, ma wyrazisty, osobisty ton. Narrator opisuje 11 listopada jako wydarzenie o długiej tradycji, przyznaje, że w tłumie są też rodziny z dziećmi i obywatele świętujący niepodległość. W tej samej sekwencji padają mocne obrazy: deptanie tęczowej flagi i znieważanie symboli Unii Europejskiej, opisywane przez narratora w pierwszej osobie - jako geja - co nadaje scenom bardzo osobistą, emocjonalną wymowę.

„Marsz 11 listopada miał w Polsce długą tradycję, a pod rządami nacjonalistów wyrósł na jedną z największych w Europie demonstracji skrajnej prawicy. Przyciąga różne grupy. Rodziny z dziećmi i zwykłych obywateli świętujących niepodległość. Ale także skrajną prawicę. I niemałe grono faszystów. Widzisz, podeptali tęczową flagę. Unii Europejskiej też. Widzisz to? Wycierają w nią buty. Dla mnie jako geja, to przykry widok. Muszę sobie powtarzać, że jestem tu jako obserwator. Ale odczuwam lęk, bo wiem, że tutaj (w Wielkiej Brytanii – red.) też może do tego dojść. Wzrostu homofobii. Nienawiści do osób transpłciowych. To mi pokazuje, co może się stać, jeśli pozwolimy, by takie postawy się nasilały, a wreszcie stały normą. To nie jest pokojowa manifestacja. Oczywiście nie każdy uczestnik jest nazistą, ale bez oporów z nimi maszerują” – opisuje aktywista.

Dla wielu uczestników marszu był to przede wszystkim dzień obchodów Święta Niepodległości Foto: Kacper Komaiszko

Marsz skrajności

Te przykłady pokazują, że zachodni przekaz o Marszu Niepodległości często operuje skrajnościami. Albo popada w uogólnienie i dezinformuje, albo stara się dokumentować obecność skrajnych grup jako element większej, transnarodowej narracji o wzroście radykalizmu. Oba podejścia ujawniają więcej o obawach i ramach interpretacyjnych zachodnich redakcji niż o samym wydarzeniu.

Dla Warszawy i dla Polski ważne jest, by międzynarodowa debata o 11 listopada była prowadzona z uwzględnieniem faktów i wrażliwości historycznej, a nie jedynie medialnych emocji.