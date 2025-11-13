Odpalali race na Marszu Niepodległości, teraz szuka ich policja. Opublikowano zdjęcia

Marsz Niepodległości 2025 w Warszawie
Stosowne komunikaty w tej sprawie wydała Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII (Praga Południe) oraz Komenda Rejonowa Policji Warszawa I (Śródmieście). Informacje o poszukiwaniach opublikowała również za pośrednictwem mediów społecznościowych Komenda Stołeczna Policji.
Marsz Niepodległości odbył się we wtorek 11 listopada w Warszawie. Jego uczestnicy przeszli z ronda im. Romana Dmowskiego przez aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego.
Osoby poszukiwane przez policję, jak można przeczytać we wspomnianych komunikatach, naruszyły obowiązujące 11 listopada „[…] przepisy porządkowe o zachowaniu się w miejscach publicznych tj. posiadanie, przemieszczanie i używanie wyrobów pirotechnicznych”. W związku z tym prowadzone są postępowania „[…] w sprawach wykroczeń z art. 54 kw. w związku z par 1 Rozporządzenia Porządkowego Wojewody Mazowieckiego z 22 października 2025 roku w sprawie wprowadzenia zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie m.st. Warszawy 11 listopada 2025 roku”.
Policjanci z Pragi Południe w komunikacie z 12 listopada opublikowali wizerunki sześciu poszukiwanych osób, które odpalały race na Marszu Niepodległości. Wśród nich jest pięciu mężczyzn i jedna kobieta. Funkcjonariusze proszą o pomoc w ich identyfikacji.
Informacje w powyższej sprawie należy przekazywać do Wydziału ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII telefonicznie (tel. 47 723 76 55 lub 47 723 83 94) bądź mailowo (adres email: [email protected]).
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII (Praga Południe) opublikowała wizerunki poszukiwanych, którzy odpalali race na Marszu Niepodległości
Z kolei wizerunki dziesięciu poszukiwanych, którzy odpalali race podczas Marszu Niepodległości, zamieścili w swoim komunikacie z 13 listopada policjanci ze Śródmieścia, którzy także proszą o pomoc w identyfikacji.
Informacje w tym przypadku przekazywać należy do Referatu ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa I telefonicznie (tel. 47 723 91 50 lub 47 72 391 51) bądź mailowo (adres email: [email protected]).
Komenda Rejonowa Policji Warszawa I (Śródmieście) opublikowała zdjęcia osób, które odpalały race w czasie Marszu Niepodległości