Odpalali race na Marszu Niepodległości, teraz szuka ich policja. Opublikowano zdjęcia

Policja poszukuje osób, które 11 listopada w trakcie Marszu Niepodległości w Warszawie, odpalały race, łamiąc tym samym obowiązujący zakaz. Wizerunki poszukiwanych zostały upublicznione, a funkcjonariusze proszą o pomoc w ich identyfikacji.



Stosowne komunikaty w tej sprawie wydała Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII (Praga Południe) oraz Komenda Rejonowa Policji Warszawa I (Śródmieście). Informacje o poszukiwaniach opublikowała również za pośrednictwem mediów społecznościowych Komenda Stołeczna Policji.

Odpalali race na Marszu Niepodległości. Szuka ich policja

Marsz Niepodległości odbył się we wtorek 11 listopada w Warszawie. Jego uczestnicy przeszli z ronda im. Romana Dmowskiego przez aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

Osoby poszukiwane przez policję, jak można przeczytać we wspomnianych komunikatach, naruszyły obowiązujące 11 listopada „[…] przepisy porządkowe o zachowaniu się w miejscach publicznych tj. posiadanie, przemieszczanie i używanie wyrobów pirotechnicznych”. W związku z tym prowadzone są postępowania „[…] w sprawach wykroczeń z art. 54 kw. w związku z par 1 Rozporządzenia Porządkowego Wojewody Mazowieckiego z 22 października 2025 roku w sprawie wprowadzenia zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie m.st. Warszawy 11 listopada 2025 roku”.

Policjanci z Pragi Południe poszukują ty osób z Marszu Niepodległości

Policjanci z Pragi Południe w komunikacie z 12 listopada opublikowali wizerunki sześciu poszukiwanych osób, które odpalały race na Marszu Niepodległości. Wśród nich jest pięciu mężczyzn i jedna kobieta. Funkcjonariusze proszą o pomoc w ich identyfikacji.