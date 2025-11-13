Mandat na 12100 zł, 80 punktów karnych i odebranie prawa jazdy. Grozi mu do 3 lat więzienia

38-letni obywatel Ukrainy miał 2 promile alkoholu w organizmie
Do zatrzymania doszło dzięki interwencji funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, która po służbie, jadąc prywatnym autem, zauważyła niebezpieczne zachowanie kierowcy. Zdarzenie miało miejsce w niedzielne popołudnie, 9 listopada.
Mężczyzna jadący skodą wymusił pierwszeństwo na policjantce, a następnie jechał przed nią slalomem. Funkcjonariuszka podjęła próbę zatrzymania go, ale ten dynamicznie wyprzedził ją na przejściu dla pieszych i zaczął uciekać. Policjantka o tym, że prawdopodobnie jedzie za nietrzeźwym kierującym, poinformowała patrol ruchu drogowego, który zatrzymał kierowcę na stacji paliw w Żyrardowie.
Okazało się, że kierujący skodą to 38-letni obywatel Ukrainy. Kiedy policjanci poddali go badaniu trzeźwości, okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu. 38-latek trafił do policyjnej celi.
Mężczyzna został też ukarany wysokim mandatem karnym, ponieważ utrudniał ruch na drodze, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, nie korzystał z pasów bezpieczeństwa oraz nie stosował się do znaków i sygnałów. To wszystko łącznie kosztowało go 12100 zł i 80 punktów karnych. Zatrzymano mu również prawo jazdy.
To może być jednak dopiero początek jego kłopotów. „Za jazdę na „podwójnym gazie” grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. (…) Apelujemy do osób widzących kierujących, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, aby nie były obojętne w takiej sytuacji. Powiadomienie Policji o podejrzeniu kierowania pojazdem przez nietrzeźwego kierującego może zapobiec tragicznym w skutkach zdarzeniom. Jeden telefon może uratować czyjeś życie” – czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.