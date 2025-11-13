Mandat na 12100 zł, 80 punktów karnych i odebranie prawa jazdy. Grozi mu do 3 lat więzienia

Mandat w wysokości 12100 zł, 80 punktów karnych oraz zatrzymane prawo jazdy – to kara dla kierowcy zatrzymanego przez żyrardowską policję, który miał w organizmie aż 2 promile alkoholu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoką grzywnę.



Do zatrzymania doszło dzięki interwencji funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, która po służbie, jadąc prywatnym autem, zauważyła niebezpieczne zachowanie kierowcy. Zdarzenie miało miejsce w niedzielne popołudnie, 9 listopada.

Mężczyzna jadący skodą wymusił pierwszeństwo na policjantce, a następnie jechał przed nią slalomem. Funkcjonariuszka podjęła próbę zatrzymania go, ale ten dynamicznie wyprzedził ją na przejściu dla pieszych i zaczął uciekać. Policjantka o tym, że prawdopodobnie jedzie za nietrzeźwym kierującym, poinformowała patrol ruchu drogowego, który zatrzymał kierowcę na stacji paliw w Żyrardowie.

Okazało się, że kierujący skodą to 38-letni obywatel Ukrainy. Kiedy policjanci poddali go badaniu trzeźwości, okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu. 38-latek trafił do policyjnej celi.

Mężczyzna został też ukarany wysokim mandatem karnym, ponieważ utrudniał ruch na drodze, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, nie korzystał z pasów bezpieczeństwa oraz nie stosował się do znaków i sygnałów. To wszystko łącznie kosztowało go 12100 zł i 80 punktów karnych. Zatrzymano mu również prawo jazdy.