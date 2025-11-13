9.5°C
Życie Warszawy

Mandat na 12100 zł, 80 punktów karnych i odebranie prawa jazdy. Grozi mu do 3 lat więzienia

Publikacja: 13.11.2025 14:30

38-letni obywatel Ukrainy miał 2 promile alkoholu w organizmie

Foto: KPP Żyrardów

Maria Krzos
Mandat w wysokości 12100 zł, 80 punktów karnych oraz zatrzymane prawo jazdy – to kara dla kierowcy zatrzymanego przez żyrardowską policję, który miał w organizmie aż 2 promile alkoholu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoką grzywnę.

Do zatrzymania doszło dzięki interwencji funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, która po służbie, jadąc prywatnym autem, zauważyła niebezpieczne zachowanie kierowcy. Zdarzenie miało miejsce w niedzielne popołudnie, 9 listopada.

Mężczyzna jadący skodą wymusił pierwszeństwo na policjantce, a następnie jechał przed nią slalomem. Funkcjonariuszka podjęła próbę zatrzymania go, ale ten dynamicznie wyprzedził ją na przejściu dla pieszych i zaczął uciekać. Policjantka o tym, że prawdopodobnie jedzie za nietrzeźwym kierującym, poinformowała patrol ruchu drogowego, który zatrzymał kierowcę na stacji paliw w Żyrardowie.

Okazało się, że kierujący skodą to 38-letni obywatel Ukrainy. Kiedy policjanci poddali go badaniu trzeźwości, okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu. 38-latek trafił do policyjnej celi.

Policja apeluje o pomoc świadków i prosi o przekazywanie nagrań, które mogą okazać się kluczowe dla
bezpieczeństwo
Zginął pod kołami ciężarówki. Policja poszukuje świadków

Mężczyzna został też ukarany wysokim mandatem karnym, ponieważ utrudniał ruch na drodze, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, nie korzystał z pasów bezpieczeństwa oraz nie stosował się do znaków i sygnałów. To wszystko łącznie kosztowało go 12100 zł i 80 punktów karnych. Zatrzymano mu również prawo jazdy.

To może być jednak dopiero początek jego kłopotów. „Za jazdę na „podwójnym gazie” grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. (…) Apelujemy do osób widzących kierujących, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, aby nie były obojętne w takiej sytuacji. Powiadomienie Policji o podejrzeniu kierowania pojazdem przez nietrzeźwego kierującego może zapobiec tragicznym w skutkach zdarzeniom. Jeden telefon może uratować czyjeś życie” – czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

