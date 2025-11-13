Tor na Stegnach coraz bliżej. Warszawa z pełną dokumentacją projektową

Warszawa podpisała umowę na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej dla kompleksu z zadaszoną halą toru do łyżwiarstwa szybkiego, który ma powstać na Stegnach.



Inwestycja ma szansę przywrócić Torowi na Stegnach pozycję kluczowego ośrodka sportów zimowych w Polsce, umożliwiając organizację zawodów na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

Konsorcjum odpowiedzialne za projekt i pozwolenia

Realizację zadania powierzono konsorcjum firm P2PA Sp. z o.o. z Wrocławia oraz Metropolis Sp. z o.o. ze Szczecina. Firmy te mają już doświadczenie związane z inwestycją, ponieważ to one wcześniej opracowały koncepcję architektoniczną planowanego obiektu.

Umowa obejmuje nie tylko stworzenie szczegółowej dokumentacji projektowej, ale także uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym kluczowego pozwolenia na budowę. To oznacza, że po zakończeniu prac projektowych, miasto będzie gotowe do ogłoszenia przetargu na realizację prac budowlanych.