Tor na Stegnach coraz bliżej. Warszawa z pełną dokumentacją projektową

Docelowo, nowy ośrodek ma być przestrzenią dostępną nie tylko dla profesjonalnych klubów sportowych i zawodników, ale także dla wszystkich warszawiaków uprawiających łyżwiarstwo amatorsko.
Inwestycja ma szansę przywrócić Torowi na Stegnach pozycję kluczowego ośrodka sportów zimowych w Polsce, umożliwiając organizację zawodów na najwyższym, międzynarodowym poziomie.
Realizację zadania powierzono konsorcjum firm P2PA Sp. z o.o. z Wrocławia oraz Metropolis Sp. z o.o. ze Szczecina. Firmy te mają już doświadczenie związane z inwestycją, ponieważ to one wcześniej opracowały koncepcję architektoniczną planowanego obiektu.
Umowa obejmuje nie tylko stworzenie szczegółowej dokumentacji projektowej, ale także uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym kluczowego pozwolenia na budowę. To oznacza, że po zakończeniu prac projektowych, miasto będzie gotowe do ogłoszenia przetargu na realizację prac budowlanych.
Nowy kompleks na Stegnach ma być nowoczesną, wielofunkcyjną areną spełniającą wymogi zarówno Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU), jak i Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.
Projekt zakłada budowę:
W sezonie letnim kompleks ma być wykorzystywany również przez miłośników sportów rolkowych – wokół hali powstanie tor rolkowy o długości około 800 metrów.
Integralną częścią inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej. Cały kompleks zostanie połączony z układem dróg dojazdowych od ulic Pory i Leśnej Jeżyny, co ma usprawnić dojazd zarówno sportowcom, jak i mieszkańcom korzystającym z oferty rekreacyjnej.
