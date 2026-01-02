Orszak Trzech Króli w Warszawie. Tegoroczne hasło: Nadzieją się cieszą

We wtorek, 6 stycznia 2026 roku, ulicami Warszawy przejdzie po raz osiemnasty Orszak Trzech Króli. Tegoroczne wydarzenie, będące barwną formą ulicznych jasełek, odbędzie się pod hasłem: Nadzieją się cieszą.



Uroczystość rozpocznie się w samo południe pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, a zakończy wspólnym kolędowaniem na placu Zamkowym, które potrwa do godz. 20.

Program i trasa przemarszu

Wydarzenie zainaugurują przygotowania o godzinie 11:45 przy pomniku Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. W tym miejscu uczestnicy powitają Maryję Brzemienną oraz św. Józefa, którym towarzyszyć będzie żywy osiołek. Punktualnie o godzinie 12:00 modlitwę Anioł Pański poprowadzi Metropolita Warszawski abp Adrian Galbas, po czym kolumna ruszy w kierunku placu Zamkowego.

W programie trasy przewidziano inscenizacje, w tym tradycyjny atak diabłów na orszaki oraz scenę Olśnienia Królów Europy, Azji i Afryki. Uczestnicy otrzymają od wolontariuszy pamiątkowe korony oraz śpiewniki, które ułatwią aktywne włączenie się w wydarzenie.

Widowiskowy finał na placu Zamkowym

Około godziny 12:20 orszak dotrze do głównej sceny na placu Zamkowym. Po powitaniu Świętej Rodziny i orszaków królewskich zaplanowano szereg pokazów artystycznych, w tym tańce aniołów, musztrę legionistów rzymskich oraz występy z udziałem figur smoka i wielbłądów.