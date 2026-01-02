2.3°C
990.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Orszak Trzech Króli w Warszawie. Tegoroczne hasło: Nadzieją się cieszą

Publikacja: 02.01.2026 16:30

Uczestnicy otrzymają od wolontariuszy pamiątkowe korony oraz śpiewniki, które ułatwią aktywne włącze

Uczestnicy otrzymają od wolontariuszy pamiątkowe korony oraz śpiewniki, które ułatwią aktywne włączenie się w wydarzenie.

Foto: Marian Zubrzycki

M.B.
We wtorek, 6 stycznia 2026 roku, ulicami Warszawy przejdzie po raz osiemnasty Orszak Trzech Króli. Tegoroczne wydarzenie, będące barwną formą ulicznych jasełek, odbędzie się pod hasłem: Nadzieją się cieszą.

Uroczystość rozpocznie się w samo południe pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, a zakończy wspólnym kolędowaniem na placu Zamkowym, które potrwa do godz. 20.

Program i trasa przemarszu

Wydarzenie zainaugurują przygotowania o godzinie 11:45 przy pomniku Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. W tym miejscu uczestnicy powitają Maryję Brzemienną oraz św. Józefa, którym towarzyszyć będzie żywy osiołek. Punktualnie o godzinie 12:00 modlitwę Anioł Pański poprowadzi Metropolita Warszawski abp Adrian Galbas, po czym kolumna ruszy w kierunku placu Zamkowego.

Foto: Google Maps

W programie trasy przewidziano inscenizacje, w tym tradycyjny atak diabłów na orszaki oraz scenę Olśnienia Królów Europy, Azji i Afryki. Uczestnicy otrzymają od wolontariuszy pamiątkowe korony oraz śpiewniki, które ułatwią aktywne włączenie się w wydarzenie.

Widowiskowy finał na placu Zamkowym

Około godziny 12:20 orszak dotrze do głównej sceny na placu Zamkowym. Po powitaniu Świętej Rodziny i orszaków królewskich zaplanowano szereg pokazów artystycznych, w tym tańce aniołów, musztrę legionistów rzymskich oraz występy z udziałem figur smoka i wielbłądów.

Reklama
Reklama

Kluczowym momentem uroczystości będzie Pokłon Pasterzy oraz Pokłon Trzech Króli, którzy przekażą Dzieciątku dary: złoto, kadzidło i mirrę. Zwieńczeniem części oficjalnej będzie wspólny polonez warszawiaków do melodii kolędy Bóg się rodzi. Finał wydarzenia połączy się z inauguracją 11. edycji akcji PoKolędzie JP2, promującej niesienie muzyki do miejsc o utrudnionym dostępie do kultury.

Polecane
Fragment ruchomej szopki z Kościóła Przemienienia Pańskiego w Warszawie (Kapucyni)
Tradycja
Trasą szopek. Nowość przed Pałacem Prezydenckim

Skład orszaków i symbole darów

Każdy z monarchów będzie poruszał się na specjalnie przygotowanym pojeździe, reprezentując inny kontynent i niosąc symboliczne dary:

  • Król Europy: pojawi się na platformie stylizowanej na rycerską warownię, otoczony dwórkami oraz młodymi rycerzami z mieczami i tarczami.
  • Król Azji: będzie przemieszczał się pojazdem wiozącym ogromne kadzidło, prowadzonym przez osoby w tradycyjnych strojach azjatyckich.
  • Król Afryki: wieźć będzie mirrę, a jego przejazdowi towarzyszyć będą wielbłądy wykonujące specjalny taniec.

W kolumnie orszakowej znajdą się również postacie historyczne i baśniowe, takie jak Gwiazdor, Turoń oraz grupy przedszkolaków przebrane za pasterzy.

Polecane
Eonarium Genesis: An Immersive Light Show to pół godziny wyjątkowych estetycznych wrażeń
od 16 stycznia
Genesis w Warszawie. Immersyjne widowisko światła i dźwięku
Reklama
Reklama

Symbolika hasła Nadzieją się cieszą

Tegoroczne motto nawiązuje do drugiej zwrotki siedemnastowiecznej kolędy Mędrcy świata, Monarchowie. Hasło ma podkreślać postawę mędrców, których mimo przeciwności i działań Heroda, do celu prowadziła wiara i radość z nadziei. Wydarzenie wpisuje się w zakończenie Roku Nadziei, który akcentuje motyw wędrówki ku zbawieniu.

Organizatorzy i patronat

Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II, Archikatedrą św. Jana oraz instytucjami kultury m.st. Warszawy.

Orszak Trzech Króli został objęty patronatem honorowym prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Dworek Milusin w Sulejówku do rejestru zabytków wstąp!
dziedzictwo

Dworek Milusin w Sulejówku do rejestru zabytków wstąp!

Sytuacja pogodowa zacznie zmieniać się od niedzieli, kiedy wiatr wyraźnie osłabnie. Zmiana ta przyni
miasto zimą

Mazowsze: Trudne warunki pogodowe. Prognoza mrozu i śnieżyc

Stolica oferuje unikalną mapę miejsc, gdzie „stare” oznacza lepsze, trwalsze i bardziej stylowe.
Poradnik „Życia Warszawy”

Gdzie kupować używane skarby? Przewodnik po warszawskich targach staroci i vintage store’ach

Trzy nowe miasta na Mazowszu. Region liderem zmian
zmiany administracyjne

Trzy nowe miasta na Mazowszu. Region liderem zmian

Lotnisko na Okęciu. Samloty Junkers Ju - 52/3m i Lockheed L - 14 - H Super Electra w barwach LOT tuż
warszawskie historie...

Granice polskości zakreśli zasięg polskich samolotów. Jubileusz LOT

Służby miejskie pracują już drugą dobę przy odśnieżaniu Warszawy. Śnieg cały czas jednak pada
miasto zimą

Intensywne opady śniegu w Warszawie. Służby miejskie pracują cały czas

Po co młody Ukrainiec przesiadywał w hali lotniska Okęcie ze sprzętem zagłuszającym?
bezpieczeństwo

Obywatel Ukrainy z zagłuszarką zatrzymany na Lotnisku Chopina

W przyszłym roku na inwestycje w Warszawie wydane ma zostać 3,94 mld zł.
finanse

Co przyniesie nam 2026 rok? 10 największych inwestycji miejskich

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama