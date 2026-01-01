Genesis w Warszawie. Immersyjne widowisko światła i dźwięku od stycznia 2026 roku

Od 16 stycznia 2026 roku w Warszawie będzie można zobaczyć spektakl Eonarium Genesis – An Immersive Light Show, czyli audiowizualne widowisko inspirowane historią stworzenia świata. Projekt, który obejrzało już ponad 2 miliony widzów w różnych krajach Europy, zostanie zaprezentowany w Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy Alei Solidarności.



Widowisko Genesis będzie prezentowane od 16 stycznia 2026 roku w formie 30-minutowych pokazów odbywających się w Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy al. Solidarności 74 w Warszawie. Terminy oraz godziny seansów widzowie wybierają podczas zakupu biletów.

Wydarzenie nie posiada ograniczeń wiekowych i jest przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i dzieci – najmłodsi widzowie do 5. roku życia mogą uczestniczyć w pokazie bezpłatnie. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, co zapewnia swobodny dostęp do sali widowiskowej.

Uczestnicy mogą wybrać dwa rodzaje miejsc. Bilety standardowe uprawniają do zajmowania miejsc na ławkach, natomiast bilety premium zapewniają miejsca na wygodnych pufach, z których roztacza się lepszy widok na wnętrze i projekcje. W przypadku wycieczek szkolnych, grup edukacyjnych, seniorów oraz innych grup liczących powyżej 15 osób obowiązuje wcześniejsza rezerwacja biletów.

Na czym polega spektakl Genesis

Genesis to immersyjna podróż audiowizualna, w której obraz, dźwięk i architektura tworzą spójną całość. Spektakl został podzielony na kolejne etapy odpowiadające dniom stworzenia świata. Każdej części towarzyszą dedykowane animacje oraz muzyka, zsynchronizowane z projekcjami wyświetlanymi na ścianach i sklepieniu budynku.