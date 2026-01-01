0.8°C
Życie Warszawy
Genesis w Warszawie. Immersyjne widowisko światła i dźwięku od stycznia 2026 roku

Publikacja: 01.01.2026 11:00

Foto: mat. pras.

M.B.
Od 16 stycznia 2026 roku w Warszawie będzie można zobaczyć spektakl Eonarium Genesis – An Immersive Light Show, czyli audiowizualne widowisko inspirowane historią stworzenia świata. Projekt, który obejrzało już ponad 2 miliony widzów w różnych krajach Europy, zostanie zaprezentowany w Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy Alei Solidarności.

Widowisko Genesis będzie prezentowane od 16 stycznia 2026 roku w formie 30-minutowych pokazów odbywających się w Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy al. Solidarności 74 w Warszawie. Terminy oraz godziny seansów widzowie wybierają podczas zakupu biletów.

Wydarzenie nie posiada ograniczeń wiekowych i jest przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i dzieci – najmłodsi widzowie do 5. roku życia mogą uczestniczyć w pokazie bezpłatnie. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, co zapewnia swobodny dostęp do sali widowiskowej.

Uczestnicy mogą wybrać dwa rodzaje miejsc. Bilety standardowe uprawniają do zajmowania miejsc na ławkach, natomiast bilety premium zapewniają miejsca na wygodnych pufach, z których roztacza się lepszy widok na wnętrze i projekcje. W przypadku wycieczek szkolnych, grup edukacyjnych, seniorów oraz innych grup liczących powyżej 15 osób obowiązuje wcześniejsza rezerwacja biletów.

Na czym polega spektakl Genesis

Genesis to immersyjna podróż audiowizualna, w której obraz, dźwięk i architektura tworzą spójną całość. Spektakl został podzielony na kolejne etapy odpowiadające dniom stworzenia świata. Każdej części towarzyszą dedykowane animacje oraz muzyka, zsynchronizowane z projekcjami wyświetlanymi na ścianach i sklepieniu budynku.

Kościół Ewangelicko-Reformowany w Warszawie pełni w tym projekcie rolę nie tylko przestrzeni, ale także integralnego elementu widowiska.

Foto: mat. pras.

Do realizacji widowiska wykorzystano nowoczesne technologie projekcyjne oraz mapping wideo, które pozwalają precyzyjnie dopasować obrazy do elementów architektonicznych wnętrza. Motywy światła, wody, ziemi i natury przedstawione są w sposób symboliczny, bez narracji słownej, co pozwala na indywidualny odbiór treści.

Dlaczego miejsce ma znaczenie

Kościół Ewangelicko-Reformowany w Warszawie pełni w tym projekcie rolę nie tylko przestrzeni, ale także integralnego elementu widowiska. Jasne wnętrze, prosta forma architektoniczna oraz dobra akustyka sprzyjają odbiorowi muzyki i projekcji. Budynek, położony w centrum miasta, na co dzień funkcjonuje jako miejsce koncertów i wydarzeń kulturalnych, co dodatkowo wpisuje się w charakter spektaklu.

Dlaczego warto zobaczyć Genesis

Genesis wyróżnia się połączeniem treści inspirowanych uniwersalnym motywem stworzenia świata z nowoczesnymi środkami wyrazu. Brak dialogów i narracji sprawia, że widowisko jest przystępne dla odbiorców w różnym wieku i z różnych środowisk kulturowych. Krótka, 30-minutowa forma pozwala na intensywny, ale nienachalny kontakt ze sztuką audiowizualną.

Foto: mat. pras.

Dla osób zainteresowanych nowymi technologiami w kulturze, architekturą, muzyką oraz nowoczesnymi formami opowiadania historii, Genesis w Warszawie stanowi przykład tego, jak klasyczna przestrzeń może zostać wykorzystana w innowacyjny sposób.

