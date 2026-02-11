Trzydzieści smaków na trzydziestolecie. Jubileuszowy Tłusty Czwartek w Auchan

W 28 hipermarketach Auchan w całej Polsce pączki będą wyrabiane i smażone na miejscu według autorskich receptur
Tegoroczna oferta, która pojawi się w sklepach 12 lutego, jest największą wśród sieci detalicznych i stanowi element obchodów okrągłych urodzin marki w naszym kraju. Kupujący znajdą na półkach zarówno klasyki, jak i zupełne nowości, które mają zaspokoić gusta najbardziej wymagających miłośników słodkości.
W asortymencie obok tradycyjnych pączków z marmoladą, różą czy adwokatem pojawią się wersje z nadzieniem toffi, czekoladowym oraz owocowym, m.in. o smaku rabarbaru, porzeczki i jagody. Nowością w tym sezonie są warianty egzotyczne, takie jak pączki z nadzieniem yuzu, figowym pod nazwą figa z makiem, ciasteczkowym oraz limonkowym z dodatkiem bławatka.
Osoby szukające mniejszych przekąsek mogą zdecydować się na minipączki z nadzieniem pistacjowym, porzeczkowym lub śmietaną, a także pączki serowe i małe wypieki na maślance. Sieć nie zapomniała również o fanach produktów bez nadzienia, oferując oponki z cukrem pudrem, pączki wiedeńskie i świderki. Ważną częścią oferty są produkty wegańskie, wytwarzane bez dodatku jaj i na bazie tłuszczów roślinnych.
Kluczowym wyróżnikiem oferty jest sposób przygotowania produktów. W 28 hipermarketach w całej Polsce pączki są wyrabiane i smażone na miejscu według autorskich receptur, a następnie trafiają bezpośrednio na półki lub są dostarczane do mniejszych sklepów sieci. Dzięki temu zachowują świeżość i aromat.
Ofertę uzupełniają wypieki od sprawdzonych dostawców ogólnopolskich oraz lokalnych, rodzinnych cukierni. Sieć zapowiada atrakcyjne ceny, które w dniu święta mają dodatkowo spadać, umożliwiając zakup ulubionych słodkości, faworków czy donutów w bardzo korzystnych warunkach.