Rafał Trzaskowski o wyborach w 2030 roku. Czy rozważa kolejny start?

– Ja rozumiem, że ludzie mają dosyć polityki, ale polityka to nasze codzienne życie – odpowiedział. Trzeba jednak pamiętać, że każda decyzja dotycząca czy naszego bezpieczeństwa, czy naszego miasta to w pewnym senie polityka. Nie warto więc się obrażać na politykę, ale chodzić na wybory i wybierać tych, z którymi się zgadzamy choćby w części, bo wiadomo, że ciężko jest się zgodzić z kimś w stu procentach.

Rafał Trzaskowski o Unii Europejskiej

Prezydent Warszawy wspomniał też o swoich wizytach w unijnych instytucjach. – Przekonuję swoich kolegów i koleżanki w Brukseli, że inwestycje w warszawskie metro to nie tylko polepszanie komunikacji, ale to również zwiększanie odporności – powiedział. – Metro może służyć jako schron w przypadku zagrożeń – wyjaśnił.

Prezydent Warszawy odpowiedział też na pytanie, czy Unia Europejska powinna się bardziej integrować. Jak tłumaczył, są takie obszary w których integracja powinna być szeroka, np. bezpieczeństwo czy kwestie dotyczące sztucznej inteligencji itp. – Jednak są takie obszary, gdzie to zacieśnianie współpracy wcale nie jest potrzebne – powiedział. – UE już teraz redukuje niektóre regulacje, np. dla przedsiębiorców czy rolników, doprowadzając do tego, że przepisy są coraz bardziej elastyczne – dodał.

Został zapytany też o podejście do możliwości wybuchy wojny. – Każdy dojrzały polityk powinien być przygotowany na każdy scenariusz. Wojna w cyberprzestrzeni już trwa – podkreślił. – Musimy wzmacniać odporność. Mamy ataki hybrydowe, mamy niestety też sabotażystów. Musimy umieć przeciwdziałać zarówno pojedynczym incydentom, jak też tworzyć odpowiednie strategie.

Planowane zmiany w centrum Warszawy

Rafał Trzaskowski opowiadał też o zmianach, które czekają centrum Warszawy. – Tych rzeczy, które dzieją się w Śródmieściu jest całkiem sporo – stwierdził. – Zobaczycie państwo, jak będzie wyglądała sama Marszałkowska gdy przyjdzie wiosna. Wówczas zakwitną drzewa, które tam zasadziliśmy, będzie widać zielone torowisko i myślę, że to przypadnie państwu do gustu. Zalezy nam żeby centrum było jak najbardziej dostępne, jak najbardziej nowoczesne i jak najbardziej zielone – zapowiedział.

Prezydent został też zapytany, czy w Śródmieściu Warszawy pojawi się więcej drzew. – Oczywiście że tak i to jest właśnie element Nowego Centrum Warszawy – zapewnił. – W samym ścisłym centrum będzie to ponad 220 drzew i będziemy ten proces kontynuować – dodał.

Prezydent Warszawy chce, by drzewa pojawiły się m.in. w takich miejscach, w których ich dotychczas nie było lub było ich bardzo mało. – W związku z tym mogą państwo oczekiwać kolejnych nasadzeń, choćby przy parkingu przy Placu Powstańców Warszawy, gdzie pojawi się około 60 nowych drzew – zapowiedział.