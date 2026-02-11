Urodziny Pragi i walentynki w Galerii Wileńskiej. Spektakl i wspólne malowanie

Nadchodzący weekend w prawobrzeżnej części Warszawy zapowiada się bardzo aktywnie. Galeria Wileńska przygotowała cykl wydarzeń łączących bezpłatną ofertę kulturalną dla dzieci z artystycznym świętowaniem 378. urodzin dzielnicy.



Program atrakcji został zaplanowany tak, aby trafić do różnych grup odbiorców – od rodzin szukających rozrywki dla najmłodszych, po pasjonatów lokalnej historii i osoby chcące uwiecznić walentynkowy czas na pamiątkowych zdjęciach.

Teatr Baj dla dzieci

W piątek i sobotę, 13 i 14 lutego, przestrzeń galerii na parterze od strony ulicy Białostockiej stanie się sceną dla najstarszego w Polsce teatru lalek. Teatr Baj wystawi spektakl pod tytułem Nie wywołuj wilka. Jest to przedstawienie pacynkowe opowiadające o wilku, który występuje jako artysta estradowy.

Pokaz odbędzie się w piątek o godzinie 17 oraz w sobotę o godz. 13. Choć wstęp na wydarzenie jest darmowy, zainteresowani rodzice muszą pamiętać o wcześniejszym zapisaniu dzieci przez formularz internetowy, ponieważ liczba miejsc na widowni jest ograniczona.

Malowanie portretu praskiego cwaniaka

Sobota, 14 lutego, to dla mieszkańców Pragi-Północ data szczególna, gdyż właśnie wtedy dzielnica obchodzi swoje 378. urodziny. Z tej okazji w godz. 12-17 odbędzie się akcja artystyczna pod okiem malarza Davida Pataraia. Uczestnicy wspólnie stworzą portret legendarnego praskiego cwaniaka.