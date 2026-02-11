3.2°C
988.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Urodziny Pragi i walentynki w Galerii Wileńskiej. Spektakl i wspólne malowanie

Publikacja: 11.02.2026 19:00

Teatr Baj wystawi spektakl pod tytułem "Nie wywołuj wilka". Jest to przedstawienie pacynkowe opowiad

Teatr Baj wystawi spektakl pod tytułem "Nie wywołuj wilka". Jest to przedstawienie pacynkowe opowiadające o wilku, który występuje jako artysta estradowy.

Foto: mat. pras.

M.B.
Nadchodzący weekend w prawobrzeżnej części Warszawy zapowiada się bardzo aktywnie. Galeria Wileńska przygotowała cykl wydarzeń łączących bezpłatną ofertę kulturalną dla dzieci z artystycznym świętowaniem 378. urodzin dzielnicy.

Program atrakcji został zaplanowany tak, aby trafić do różnych grup odbiorców – od rodzin szukających rozrywki dla najmłodszych, po pasjonatów lokalnej historii i osoby chcące uwiecznić walentynkowy czas na pamiątkowych zdjęciach.

Teatr Baj dla dzieci

W piątek i sobotę, 13 i 14 lutego, przestrzeń galerii na parterze od strony ulicy Białostockiej stanie się sceną dla najstarszego w Polsce teatru lalek. Teatr Baj wystawi spektakl pod tytułem Nie wywołuj wilka. Jest to przedstawienie pacynkowe opowiadające o wilku, który występuje jako artysta estradowy.

Polecane
Celem przygotowanych atrakcji jest umożliwienie klientom wspólnego świętowania w radosnej atmosferze
14 lutego
Walentynki w Westfield Arkadia. Fotobudka AI i prezenty

Pokaz odbędzie się w piątek o godzinie 17 oraz w sobotę o godz. 13. Choć wstęp na wydarzenie jest darmowy, zainteresowani rodzice muszą pamiętać o wcześniejszym zapisaniu dzieci przez formularz internetowy, ponieważ liczba miejsc na widowni jest ograniczona.

Malowanie portretu praskiego cwaniaka

Sobota, 14 lutego, to dla mieszkańców Pragi-Północ data szczególna, gdyż właśnie wtedy dzielnica obchodzi swoje 378. urodziny. Z tej okazji w godz. 12-17 odbędzie się akcja artystyczna pod okiem malarza Davida Pataraia. Uczestnicy wspólnie stworzą portret legendarnego praskiego cwaniaka.

Reklama
Reklama
Polecane
W te Walentynki Multikino rezygnuje z przewidywalności
13 lutego
Mniej konwencjonalne Walentynki

Dzieło o wymiarach 100 na 100 cm zostanie podzielone na 81 fragmentów. Każda osoba będzie mogła wylosować jeden element i wykończyć go wybraną techniką – przy użyciu farb lub pasteli. Organizatorzy podkreślają, że jest to sposób na integrację lokalnej społeczności i wspólne, kreatywne spędzenie święta dzielnicy.

Walentynkowa strefa zdjęć

Dla osób, które w najbliższy weekend odwiedzą Galerię Wileńską w poszukiwaniu romantycznej atmosfery, przygotowano specjalny insta-spot. Instalacja fotograficzna będzie dostępna 13 i 14 lutego na pierwszym piętrze centrum handlowego. To przestrzeń zaprojektowana z myślą o parach, grupach przyjaciół oraz wszystkich, którzy chcą wykonać pamiątkowe, klimatyczne zdjęcie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu będzie wizyta kultowych postaci z bajek
7 lutego

Karnawałowy bal pełen bajkowych atrakcji w Ursusie

W drugim tygodniu ferii zimowych uczniów z Warszawy czekają m.in. darmowe zajęcia sportowe
poradnik na drugi tydzień ferii

Zimowy wypoczynek nie musi być drogi. Lista darmowych atrakcji

Podczas warsztatów najmłodsi zapoznają się z zasadami programowania
23 stycznia - 8 lutego

Od grania do programowania. Bezpłatne warsztaty technologiczne dla uczniów

Świąteczne warsztaty i konkursy LEGO
niedziela

Świąteczne warsztaty i konkursy LEGO

Ursynowskie Mikołajki z LEGO
niedziela

Ursynowskie Mikołajki z LEGO

Warszawskie muzea, zabytki i atrakcje mają bogatą ofertę dla najmłodszych dzieci
poradnik „Życia Warszawy”

Wycieczka z dzieckiem do Warszawy? Tam nie będzie nudy

Majaland Summer Night już w piątek 29 sierpnia
piątek

Summer Night - zaproszenie na pożegnanie lata

Warsztaty naukowe dla dzieci / zdjęcie ilustracyjne
od poniedziałku

Wakacyjny Uniwersytet Dziecięcy. Letnie warsztaty naukowe

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA