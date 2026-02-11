Urodziny Pragi i walentynki w Galerii Wileńskiej. Spektakl i wspólne malowanie

Teatr Baj wystawi spektakl pod tytułem "Nie wywołuj wilka". Jest to przedstawienie pacynkowe opowiadające o wilku, który występuje jako artysta estradowy.
Program atrakcji został zaplanowany tak, aby trafić do różnych grup odbiorców – od rodzin szukających rozrywki dla najmłodszych, po pasjonatów lokalnej historii i osoby chcące uwiecznić walentynkowy czas na pamiątkowych zdjęciach.
W piątek i sobotę, 13 i 14 lutego, przestrzeń galerii na parterze od strony ulicy Białostockiej stanie się sceną dla najstarszego w Polsce teatru lalek. Teatr Baj wystawi spektakl pod tytułem Nie wywołuj wilka. Jest to przedstawienie pacynkowe opowiadające o wilku, który występuje jako artysta estradowy.
Pokaz odbędzie się w piątek o godzinie 17 oraz w sobotę o godz. 13. Choć wstęp na wydarzenie jest darmowy, zainteresowani rodzice muszą pamiętać o wcześniejszym zapisaniu dzieci przez formularz internetowy, ponieważ liczba miejsc na widowni jest ograniczona.
Sobota, 14 lutego, to dla mieszkańców Pragi-Północ data szczególna, gdyż właśnie wtedy dzielnica obchodzi swoje 378. urodziny. Z tej okazji w godz. 12-17 odbędzie się akcja artystyczna pod okiem malarza Davida Pataraia. Uczestnicy wspólnie stworzą portret legendarnego praskiego cwaniaka.
Dzieło o wymiarach 100 na 100 cm zostanie podzielone na 81 fragmentów. Każda osoba będzie mogła wylosować jeden element i wykończyć go wybraną techniką – przy użyciu farb lub pasteli. Organizatorzy podkreślają, że jest to sposób na integrację lokalnej społeczności i wspólne, kreatywne spędzenie święta dzielnicy.
Dla osób, które w najbliższy weekend odwiedzą Galerię Wileńską w poszukiwaniu romantycznej atmosfery, przygotowano specjalny insta-spot. Instalacja fotograficzna będzie dostępna 13 i 14 lutego na pierwszym piętrze centrum handlowego. To przestrzeń zaprojektowana z myślą o parach, grupach przyjaciół oraz wszystkich, którzy chcą wykonać pamiątkowe, klimatyczne zdjęcie.