Stołeczni uczniowie mają już za sobą pierwszy tydzień ferii zimowych. W drugim czeka na nich kolejna seria atrakcji. Warsztaty i zajęcia przygotowały m.in. lokalne biblioteki i ośrodki kultury. Atrakcje proponują także wybrane warszawskie muzea.



W drugim tygodniu ferii zimowych warto zabrać dziecko m.in. na zajęcia muzealne. Cykl zimowych spotkań i warsztatów organizuje np. Muzeum Narodowe w Warszawie. Jest to również kolejny tydzień ciekawych, bezpłatnych zajęć bibliotecznych. Warto też sprawdzić oferty dzielnicowych ośrodków sportowych.

Podczas ferii zimowych większość zajęć dla najmłodszych jest bezpłatna, ale wymagane są zazwyczaj zapisy. Niektóre atrakcje są dostępne za symboliczną opłatą dla dziecka i opiekuna.

Wtorek, 27 stycznia

Szkoła Podstawowa nr 407 przy ul. Szeligowskiej 65A, godz. 17:00 i godz. 18:30 – akcja „Siatkarskie Ferie 2026 w dzielnicy Bemowo”. O godz. 17:00 odbywają się zajęcia rodzinne z elementami siatkówki dla dzieci w wieku 6-9 lat wraz z rodzicami. Na godz. 18:30 zaplanowano trening dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zapisy na zajęcia: tel. 664 718 887 lub mailowo – [email protected].

Białołęcki Ośrodek Sportu – w ramach akcji „Zima w Mieście 2026" dzieci i młodzież mogą korzystać za darmo z obiektów ośrodka. Na młodych fanów aktywności fizycznej czeka pływalnia, lodowisko i ściana wspinaczkowa. Akcja trwa do 30 stycznia, a rejestracja odbywa się w recepcji ośrodka. Dzieci poniżej 13. roku życia biorą udział w zajęciach pod opieką rodzica.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 (ul. ks. J. Chrościckiego 2, Włochy) – o godz. 16:00 odbędą się darmowe warsztaty LEGO® Robotyka. Z zajęć mogą skorzystać dzieci w wieku 6+. Zapisy: +48 (22) 863 89 61, [email protected].

Środa, 28 stycznia