1.1°C
1002.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Ferie w Warszawie nie muszą być drogie. Lista darmowych atrakcji

Publikacja: 26.01.2026 16:35

W drugim tygodniu ferii zimowych uczniów z Warszawy czekają m.in. darmowe zajęcia sportowe

W drugim tygodniu ferii zimowych uczniów z Warszawy czekają m.in. darmowe zajęcia sportowe

Foto: Photographee.eu/Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Stołeczni uczniowie mają już za sobą pierwszy tydzień ferii zimowych. W drugim czeka na nich kolejna seria atrakcji. Warsztaty i zajęcia przygotowały m.in. lokalne biblioteki i ośrodki kultury. Atrakcje proponują także wybrane warszawskie muzea.

W drugim tygodniu ferii zimowych warto zabrać dziecko m.in. na zajęcia muzealne. Cykl zimowych spotkań i warsztatów organizuje np. Muzeum Narodowe w Warszawie. Jest to również kolejny tydzień ciekawych, bezpłatnych zajęć bibliotecznych. Warto też sprawdzić oferty dzielnicowych ośrodków sportowych.

Podczas ferii zimowych większość zajęć dla najmłodszych jest bezpłatna, ale wymagane są zazwyczaj zapisy. Niektóre atrakcje są dostępne za symboliczną opłatą dla dziecka i opiekuna.

Wtorek, 27 stycznia

  • Szkoła Podstawowa nr 407 przy ul. Szeligowskiej 65A, godz. 17:00 i godz. 18:30 – akcja „Siatkarskie Ferie 2026 w dzielnicy Bemowo”. O godz. 17:00 odbywają się zajęcia rodzinne z elementami siatkówki dla dzieci w wieku 6-9 lat wraz z rodzicami. Na godz. 18:30 zaplanowano trening dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zapisy na zajęcia: tel. 664 718 887 lub mailowo – [email protected].
  • Białołęcki Ośrodek Sportu – w ramach akcji „Zima w Mieście 2026" dzieci i młodzież mogą korzystać za darmo z obiektów ośrodka. Na młodych fanów aktywności fizycznej czeka pływalnia, lodowisko i ściana wspinaczkowa. Akcja trwa do 30 stycznia, a rejestracja odbywa się w recepcji ośrodka. Dzieci poniżej 13. roku życia biorą udział w zajęciach pod opieką rodzica.
  • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 (ul. ks. J. Chrościckiego 2, Włochy) – o godz. 16:00 odbędą się darmowe warsztaty LEGO® Robotyka. Z zajęć mogą skorzystać dzieci w wieku 6+. Zapisy: +48 (22) 863 89 61, [email protected].

Środa, 28 stycznia

  • Szkoła Podstawowa nr 407 przy ul. Szeligowskiej 65A – ostatni dzień atrakcji w ramach „Siatkarskich Ferii 2026” na Bemowie. O godz. 17:00 odbędą się zajęcia rodzinne z elementami siatkówki.
  • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 (ul. ks. J. Chrościckiego 2) – o godz. 17.00 odbędzie się bezpłatne spotkanie dla dzieci przedszkolnych. Zajęcia dla maluchów odbywają się w ramach cyklicznego spotkania „Bajanie na dywanie”. O godz. 18:00 w Czytelni i Wypożyczalni Naukowej nr VI odbędzie się spotkanie Recyklingowego Klubu Nadrealistycznego Kolażu Literackiego „Tocząc papierowe koło”.
  • Wypożyczalnia nr 17 (Al. Jerozolimskie 200) – o godz. 18:30 odbędą się zajęcia z cyklu „Splotkowicze”. Młodzież w wieku 15+ (i osoby dorosłe) będzie uczyć się wyplatania makram i ozdób ze sznurka.
Reklama
Reklama
Polecane
Silny mróz wróci do Warszawy pod koniec tygodnia
prognoza
Cieplej w Warszawie tylko na chwilę. Wiadomo, kiedy w stolicy znów uderzy siarczysty mróz

Czwartek, 29 stycznia

  • Wilanowska Biblioteka Publiczna (Aleja Rzeczypospolitej 14), godz. 17:30 – warsztaty dla dzieci „Główkowanie na wesoło”. Dla maluchów przygotowano łamigłówki, zagadki i zabawy ćwiczące logiczne myślenie. W Sali Spotkań Biblioteki (ul. Kolegiacka 3) o godz. 17:00 rozpocznie się rodzinny pokaz filmowy „Bajkowe ferie”.
  • Muzeum Polin, do 1 marca 2026 r. – placówka zaprasza najmłodszych do rodzinnych zabaw, organizowanych w trakcie ferii zimowych. Na dzieci i młodzież czeka m.in. gra „Zagadkowe muzeum”, „Literkowy zawrót głowy” i zabawa w strefie edukacji rodzinnej „U króla Maciusia” (dostęp bezpłatny w ramach biletu wstępu).
  • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 53 (ul. Bazyliańska 6, Targówek), godz. 14:00-15:00 – „Opowieści o wilkach”, czyli zajęcia przyrodnicze dla dzieci klas I-III szkół podstawowych. Zajęciom będą towarzyszyły prace plastyczne.

Piątek, 30 stycznia

  • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 (ul. ks. J. Chrościckiego 2) godz. 14:00-20:00 – bezpłatne zabawy rodzinne i edukacyjne z grami planszowymi.
  • Muzeum Warszawy, godz. 16:30 – rodzinne warsztaty tworzenia gwiazd kolędniczych, które posłużą w „Staromiejskim Kolędowaniu” (1 luty). Warsztaty odbędą się w sali edukacyjnej przy księgarni, a poprowadzi je antropolożka Magdalena Bojarowska (koszt 30 zł, wymagane zapisy).
  • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 40 (ul. Suwalska 11, Targówek), godz. 14:30-15:30 – zajęcia interaktywne dla dzieci klas I-III, czyli zabawa w kalambury, krzyżówki i gry w skojarzenia.

Sobota, 31 stycznia

  • Wypożyczalnia nr 17 (Al. Jerozolimskie 200), godz. 11:00 – bezpłatne warsztaty naukowe dla dzieci w wieku 5-7 lat pt. „Trzy kolory”, dotyczące zjawisk optycznych. Zapisy: [email protected], tel. +48 (22) 667 00 00.
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji Ochota (Rokosowska 10), godz. 08:30-09:45 – ośrodek zaprasza dzieci i młodzież na darmowe Otwarte Treningi Curlingu. Zajęcia odbywają się cyklicznie w soboty do końca lutego 2026 r.
  • Łazienki Królewskie - Stara Kordegarda, 31 stycznia i 1 lutego, godz. 10.30-12.00: I wejście, 12.30-14.00: II wejście, 14.30-16.00: III wejście – zajęcia w “Pracowni zachwytów” dla dzieci, młodzieży i dorosłych (wstęp 1 zł dla dziecka i 10 zł opiekunowie).
Reklama
Reklama

Niedziela, 1 lutego

  • Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16), godz. 12:30-13:00 – Koncert dla dzieci z cyklu „Filharmonia dziecięca w Ursusie”. Artyści zagrają na dawnych instrumentach i nauczą widzów podstaw tańca dworskiego.
  • Muzeum Narodowe w Warszawie, godz. 10:00-16:00 – otwarte zajęcia dla dzieci „Animacje w Przestrzeni Edukacyjnej. Noc i dzień”. Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-10 lat wraz z opiekunami (udział w ramach biletu wstępu, we wtorki wstęp wolny).
  • Muzeum Warszawy, godz. 15:30-18:00 – placówka zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na Staromiejskie Kolędowanie (wstęp bezpłatny). Korowód kolędników przejdzie przez Stare Miasto, a zbiórkę zaplanowano przy Janie Kataryniarzu (wejście główne Muzeum Warszawy). Wędrówka zakończy się spotkaniem przy herbacie w Sali Odczytowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Podczas warsztatów najmłodsi zapoznają się z zasadami programowania
23 stycznia - 8 lutego

Od grania do programowania. Bezpłatne warsztaty technologiczne dla uczniów

Świąteczne warsztaty i konkursy LEGO
niedziela

Świąteczne warsztaty i konkursy LEGO

Ursynowskie Mikołajki z LEGO
niedziela

Ursynowskie Mikołajki z LEGO

Warszawskie muzea, zabytki i atrakcje mają bogatą ofertę dla najmłodszych dzieci
poradnik „Życia Warszawy”

Wycieczka z dzieckiem do Warszawy? Tam nie będzie nudy

Majaland Summer Night już w piątek 29 sierpnia
piątek

Summer Night - zaproszenie na pożegnanie lata

Warsztaty naukowe dla dzieci / zdjęcie ilustracyjne
od poniedziałku

Wakacyjny Uniwersytet Dziecięcy. Letnie warsztaty naukowe

Piknik rodzinny z Kapitanem Warszawa. Już w najbliższą sobotę w Rembertowie / zdjęcie ilustracyjne
sobota

Piknik rodzinny z Kapitanem Warszawa. Atrakcje dla najmłodszych

Wakacje w Warszawie to czas licznych atrakcji dla dzieci
czwartek-niedziela

Co robić w lipcu z dzieckiem? Oto bezpłatne atrakcje dla rodzin

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA