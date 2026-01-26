Cieplej w Warszawie tylko na chwilę. Wiadomo, kiedy w stolicy znów uderzy siarczysty mróz

Silny mróz wróci do Warszawy pod koniec tygodnia
Najnowsze prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższy tydzień są pełne pogodowych niespodzianek. Mieszkańcy Warszawy mogą się spodziewać bardzo zmiennej pogody - najpierw opadów deszczu i śniegu, a później siarczystych mrozów.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia m.in. dla Warszawy i okolic przed marznącymi opadami deszczu i gęstą mgłą. Trudne warunki na drogach i chodnikach spowodowane gołoledzią mogą się utrzymywać do środy.
Wieczorem i w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura będzie się utrzymywać lekko powyżej zera. Opady deszczu znów mają się pojawić we wtorek od rana i mogą się utrzymywać przez większość dnia. Temperatura wyniesie około 2 stopni. W nocy z wtorku na środę wróci mróz do -6 stopni Celsjusza. Ujemne temperatury będą się utrzymywać również w środę w dzień. W najcieplejszym momencie dnia będzie około -1 stopnia. Wieczorem mogą pojawić się słabe opady śniegu. W nocy temperatura wyniesie około -2 stopni.
Temperatura będzie się utrzymywać lekko poniżej zera także w czwartek. Prognozowane są opady śniegu. W czwartek w nocy temperatura może spaść poniżej -5 stopni.
W piątek termometry w Warszawie pokażą do -5 stopni. Dzień będzie pochmurny i może padać śnieg. Silny mróz uderzy w nocy z piątku na sobotę. Temperatura może spaść poniżej -10 stopni.
W sobotę w dzień będzie się utrzymywać temperatura około -10 stopni. Wraz z nadejściem mrozu pojawią się rozpogodzenia. W dzień może pojawić się słońce. W nocy z soboty na niedzielę temperatura w stolicy może spaść nawet do -17 stopni Celsjusza.
W niedzielę w dzień nie będzie wiele cieplej. Termometry pokażą nawet około -13 stopni Celsjusza. Będzie natomiast bardzo słonecznie. W nocy z niedzieli na poniedziałek również prognozowany jest bardzo silny mróz, nawet do -22 stopni Celsjusza.