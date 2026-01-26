Cieplej w Warszawie tylko na chwilę. Wiadomo, kiedy w stolicy znów uderzy siarczysty mróz

Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Ocieplenie, które nadeszło z początkiem tego tygodnia, jest tylko chwilowe. Już od piątku do stolicy wróci silny mróz. W weekend temperatura może spaść nawet do -13 stopni w dzień. W nocy będzie jeszcze zimniej.



Najnowsze prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższy tydzień są pełne pogodowych niespodzianek. Mieszkańcy Warszawy mogą się spodziewać bardzo zmiennej pogody - najpierw opadów deszczu i śniegu, a później siarczystych mrozów.

Początek tygodnia z deszczem i śniegiem. Uwaga na gołoledź

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia m.in. dla Warszawy i okolic przed marznącymi opadami deszczu i gęstą mgłą. Trudne warunki na drogach i chodnikach spowodowane gołoledzią mogą się utrzymywać do środy.

Wieczorem i w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura będzie się utrzymywać lekko powyżej zera. Opady deszczu znów mają się pojawić we wtorek od rana i mogą się utrzymywać przez większość dnia. Temperatura wyniesie około 2 stopni. W nocy z wtorku na środę wróci mróz do -6 stopni Celsjusza. Ujemne temperatury będą się utrzymywać również w środę w dzień. W najcieplejszym momencie dnia będzie około -1 stopnia. Wieczorem mogą pojawić się słabe opady śniegu. W nocy temperatura wyniesie około -2 stopni.

Druga połowa tygodnia w Warszawie będzie chłodniejsza

Temperatura będzie się utrzymywać lekko poniżej zera także w czwartek. Prognozowane są opady śniegu. W czwartek w nocy temperatura może spaść poniżej -5 stopni.