Najdroższe mieszkania w Warszawie. Ceny w stolicy nie pozwalają odetchnąć

Najnowsze raporty pokazują, że Warszawa jest najdroższym rynkiem mieszkaniowym w Polsce. W grudniu 2025 r. średnia cena ofertowa mieszkania o powierzchni 50 mkw. wynosiła w stolicy prawie 850 tys. zł. Na drugim biegunie jest Radom, gdzie za takie samo mieszkanie oferenci oczekują ok. 378 tys. zł.



Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io cytowanego przez PropertyNews wynika, że w grudniu 2025 r. średnia cena ofertowa za 1 mkw. mieszkania w Warszawie wynosiła prawie 17 tys. zł (dokładnie 16 933 zł; wszystkie dane w tym raporcie dotyczą rynku pierwotnego i wtórnego; analizie poddano dane z 17 miast).

Reklama Reklama

Za Warszawą uplasował się Kraków (15,7 tys. zł/mkw.), Gdańsk (14,7 tys. zł/mkw.) oraz Wrocław (13,2 tys. zł/mkw.). Najtańszymi spośród analizowanych miast były Radom, Sosnowiec i Częstochowa – w każdym z nich cena za metr kwadratowy w ogłoszeniach nie przekraczała 8 tys. zł.

Jeśli te stawki przeliczymy na cenę średniej wielkości mieszkania o powierzchni 50 mkw. okaże się, że w stolicy oczekiwana kwota to 846 629 zł. W Krakowie (który plasuje się na drugim miejscu w czołówce najdroższych miast) średnie ceny ofertowe to ok. 785 tys. zł. Średnia dla Rzeszowa, który plasuje się w środku stawki, to 502 245 zł. Z kolei w Radomiu za taki lokal trzeba zapłacić 378 519 zł.

Ceny mieszkań w Warszawie rosną czy spadają?

Rankomat.pl i Rentier.io porównują ceny mieszkań miesiąc do miesiąca i rok do roku. Z tych zestawień wynika, że w krótkiej perspektywie ceny mieszkań wzrosły w 12 miastach – najbardziej znaczące wzrosty odnotowano tam, gdzie stawki za metr kwadratowy są najniższe. Z tego punktu widzenia w przypadku Warszawy widać minimalny wzrost na poziomie 0,6 proc. (porównanie cen z listopada 2025 do grudnia 2025).