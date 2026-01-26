Najdroższe mieszkania w Warszawie. Ceny w stolicy nie pozwalają odetchnąć

Rynek mieszkaniowy w Warszawie jest trudny dla kupująych
Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io cytowanego przez PropertyNews wynika, że w grudniu 2025 r. średnia cena ofertowa za 1 mkw. mieszkania w Warszawie wynosiła prawie 17 tys. zł (dokładnie 16 933 zł; wszystkie dane w tym raporcie dotyczą rynku pierwotnego i wtórnego; analizie poddano dane z 17 miast).
Za Warszawą uplasował się Kraków (15,7 tys. zł/mkw.), Gdańsk (14,7 tys. zł/mkw.) oraz Wrocław (13,2 tys. zł/mkw.). Najtańszymi spośród analizowanych miast były Radom, Sosnowiec i Częstochowa – w każdym z nich cena za metr kwadratowy w ogłoszeniach nie przekraczała 8 tys. zł.
Jeśli te stawki przeliczymy na cenę średniej wielkości mieszkania o powierzchni 50 mkw. okaże się, że w stolicy oczekiwana kwota to 846 629 zł. W Krakowie (który plasuje się na drugim miejscu w czołówce najdroższych miast) średnie ceny ofertowe to ok. 785 tys. zł. Średnia dla Rzeszowa, który plasuje się w środku stawki, to 502 245 zł. Z kolei w Radomiu za taki lokal trzeba zapłacić 378 519 zł.
Rankomat.pl i Rentier.io porównują ceny mieszkań miesiąc do miesiąca i rok do roku. Z tych zestawień wynika, że w krótkiej perspektywie ceny mieszkań wzrosły w 12 miastach – najbardziej znaczące wzrosty odnotowano tam, gdzie stawki za metr kwadratowy są najniższe. Z tego punktu widzenia w przypadku Warszawy widać minimalny wzrost na poziomie 0,6 proc. (porównanie cen z listopada 2025 do grudnia 2025).
Spojrzenie na rynek z szerszej perspektywy pokazuje, że w ciągu roku (grudzień 2024 vs grudzień 2025) pozycja kupujących mieszkania w Warszawie nieznacznie się poprawiła – średnie ceny ofertowe na rynku pierwotnym i wtórnym spadły o 2,1 proc. (spadek cen odnotowano łącznie w siedmiu miastach).
Rankomat.pl i Rentier.io przyglądają się również cenom mieszkań z podziałem na metraż (dane za IV kwartał 2025 r., stawki ofertowe). Niestety w tym zestawieniu również nie ma zaskoczeń. Niezależnie od wielkości mieszkania, Warszawa jest najdroższa. Tradycyjnie najwyższe ceny dotyczą mieszkań małych, do 35 mkw. W stolicy za metr kwadratowy takiego lokum sprzedający oczekiwali średnio 17 770 zł. Metr w mieszkaniu średniej wielkości (35-60 mkw.) kosztował 16 634 zł. Większe mieszkania to stawki na poziomie 16 857 zł.
Portal Tabelaofert.pl przygląda się natomiast cenom mieszkań na rynku pierwotnym. Jak podaje „Rzeczpospolita”, w IV kw. 2025 r. średnia cena ofertowa nowego mieszkania w stolicy wynosiła 18 681 zł w porównaniu do 17 823 zł notowanego w IV kw. 2024 r. Oznacza to wzrost na poziomie 4,8 proc.
Dobrą informacją do poszukujących lokum w stolicy może być wysoka podaż nowych lokali. Tabelaofert.pl podaje, że w Warszawie w ofercie deweloperów pod koniec 2025 r. było 16,7 tys. mieszkań, z czego gotowych, niesprzedanych – 3,27 tys. (19,6 proc. oferty). To sporo, ale i tak największy udział w ofercie gotowe lokale mają w Katowicach. Ewa Palus, analityczka Tabelaofert.pl mówi „Rzeczpospolitej”: – Niemal co trzecie oferowane przez deweloperów mieszkanie znajduje się na ukończonym osiedlu.
Oceniając kondycje rynku analitycy Tabelaofert.pl wzięli też pod uwagę tzw. współczynnik wyprzedania oferty (przy założeniu, że nie napływają do niej kolejne mieszkania). Na siedmiu analizowanych rynkach wynosił on nieco ponad sześć kwartałów. Firma doradcza oszacowała z kolei, że tempo wyprzedaży oferty (na podstawie sprzedaży z czterech ostatnich kwartałów) w Łodzi to 9,7 kwartału, a w Katowicach – 15,3. Na drugim końcu skali jest Trójmiasto (4,5 kwartału), Warszawa (4,8), Wrocław (6,6), Poznań (7,5) i Kraków (7,9).
- O ile sprzedaż na każdym z dużych rynków była w 2025 r. w trendzie rosnącym, o tyle duża oferta w relacji do sprzedaży wyraźnie zarysowała podział rynku na grupy. Z jednej strony Warszawa i Trójmiasto utrzymują sytuację bliską równowagi, gdzie popyt nadąża za podażą, a ceny pozostają stabilne lub lekko rosną – komentuje Aleksandra Gawrońska, dyrektor działu badań rynku mieszkaniowego w JLL. – Z drugiej strony są Kraków, Poznań, Wrocław, a przede wszystkim Łódź i Katowice. Na tych rynkach rosnąca oferta, również gotowych mieszkań, może wywierać presję na deweloperów, którzy muszą konkurować o nabywców mieszkań.