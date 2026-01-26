-1.9°C
1002.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Najdroższe mieszkania w Warszawie. Ceny w stolicy nie pozwalają odetchnąć

Publikacja: 26.01.2026 09:30

Rynek mieszkaniowy w Warszawie jest trudny dla kupująych

Rynek mieszkaniowy w Warszawie jest trudny dla kupująych

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos
Najnowsze raporty pokazują, że Warszawa jest najdroższym rynkiem mieszkaniowym w Polsce. W grudniu 2025 r. średnia cena ofertowa mieszkania o powierzchni 50 mkw. wynosiła w stolicy prawie 850 tys. zł. Na drugim biegunie jest Radom, gdzie za takie samo mieszkanie oferenci oczekują ok. 378 tys. zł.

Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io cytowanego przez PropertyNews wynika, że w grudniu 2025 r. średnia cena ofertowa za 1 mkw. mieszkania w Warszawie wynosiła prawie 17 tys. zł (dokładnie 16 933 zł; wszystkie dane w tym raporcie dotyczą rynku pierwotnego i wtórnego; analizie poddano dane z 17 miast).

Za Warszawą uplasował się Kraków (15,7 tys. zł/mkw.), Gdańsk (14,7 tys. zł/mkw.) oraz Wrocław (13,2 tys. zł/mkw.). Najtańszymi spośród analizowanych miast były Radom, Sosnowiec i Częstochowa – w każdym z nich cena za metr kwadratowy w ogłoszeniach nie przekraczała 8 tys. zł.

Jeśli te stawki przeliczymy na cenę średniej wielkości mieszkania o powierzchni 50 mkw. okaże się, że w stolicy oczekiwana kwota to 846 629 zł. W Krakowie (który plasuje się na drugim miejscu w czołówce najdroższych miast) średnie ceny ofertowe to ok. 785 tys. zł. Średnia dla Rzeszowa, który plasuje się w środku stawki, to 502 245 zł. Z kolei w Radomiu za taki lokal trzeba zapłacić 378 519 zł.

Ceny mieszkań w Warszawie rosną czy spadają?

Rankomat.pl i Rentier.io porównują ceny mieszkań miesiąc do miesiąca i rok do roku. Z tych zestawień wynika, że w krótkiej perspektywie ceny mieszkań wzrosły w 12 miastach – najbardziej znaczące wzrosty odnotowano tam, gdzie stawki za metr kwadratowy są najniższe. Z tego punktu widzenia w przypadku Warszawy widać minimalny wzrost na poziomie 0,6 proc. (porównanie cen z listopada 2025 do grudnia 2025).

Polecane
Trwają prace nad wariantami przebiegu dwóch fragmentów zachodniej części OAW (fot. GDDKiA)
ULICE
Pierścień wokół stolicy. To będzie największa obwodnica w Polsce
Reklama
Reklama

Spojrzenie na rynek z szerszej perspektywy pokazuje, że w ciągu roku (grudzień 2024 vs grudzień 2025) pozycja kupujących mieszkania w Warszawie nieznacznie się poprawiła – średnie ceny ofertowe na rynku pierwotnym i wtórnym spadły o 2,1 proc. (spadek cen odnotowano łącznie w siedmiu miastach).

Ceny w Warszawie „niezwyciężone” we wszystkich kategoriach

Rankomat.pl i Rentier.io przyglądają się również cenom mieszkań z podziałem na metraż (dane za IV kwartał 2025 r., stawki ofertowe). Niestety w tym zestawieniu również nie ma zaskoczeń. Niezależnie od wielkości mieszkania, Warszawa jest najdroższa. Tradycyjnie najwyższe ceny dotyczą mieszkań małych, do 35 mkw. W stolicy za metr kwadratowy takiego lokum sprzedający oczekiwali średnio 17 770 zł. Metr w mieszkaniu średniej wielkości (35-60 mkw.) kosztował 16 634 zł. Większe mieszkania to stawki na poziomie 16 857 zł.

Średnie ceny nowych mieszkań

Portal  Tabelaofert.pl  przygląda się natomiast cenom mieszkań na rynku pierwotnym. Jak podaje „Rzeczpospolita”, w IV kw. 2025 r. średnia cena ofertowa nowego mieszkania w stolicy wynosiła 18 681 zł w porównaniu do 17 823 zł notowanego w IV kw. 2024 r. Oznacza to wzrost na poziomie 4,8 proc.

Polecane
Dawny carski fortuVIII, który jest po rewitalizacji, sąsiaduje bezpośrednio z Ósmym Parkiem.
przestrzeń miejska
Groteskowa sytuacja w Warszawie. Wejście do parku tylko z kartą wstępu?

Nie trzeba kupować „dziury w ziemi”

Dobrą informacją do poszukujących lokum w stolicy może być wysoka podaż nowych lokali. Tabelaofert.pl podaje, że w Warszawie w ofercie deweloperów pod koniec 2025 r. było 16,7 tys. mieszkań, z czego gotowych, niesprzedanych – 3,27 tys. (19,6 proc. oferty). To sporo, ale i tak największy udział w ofercie gotowe lokale mają w Katowicach. Ewa Palus, analityczka Tabelaofert.pl mówi „Rzeczpospolitej”: – Niemal co trzecie oferowane przez deweloperów mieszkanie znajduje się na ukończonym osiedlu.

Oceniając kondycje rynku analitycy Tabelaofert.pl wzięli też pod uwagę tzw. współczynnik wyprzedania oferty (przy założeniu, że nie napływają do niej kolejne mieszkania). Na siedmiu analizowanych rynkach wynosił on nieco ponad sześć kwartałów. Firma doradcza oszacowała z kolei, że tempo wyprzedaży oferty (na podstawie sprzedaży z czterech ostatnich kwartałów) w Łodzi to 9,7 kwartału, a w Katowicach – 15,3. Na drugim końcu skali jest Trójmiasto (4,5 kwartału), Warszawa (4,8), Wrocław (6,6), Poznań (7,5) i Kraków (7,9).

Reklama
Reklama

- O ile sprzedaż na każdym z dużych rynków była w 2025 r. w trendzie rosnącym, o tyle duża oferta w relacji do sprzedaży wyraźnie zarysowała podział rynku na grupy. Z jednej strony Warszawa i Trójmiasto utrzymują sytuację bliską równowagi, gdzie popyt nadąża za podażą, a ceny pozostają stabilne lub lekko rosną – komentuje Aleksandra Gawrońska, dyrektor działu badań rynku mieszkaniowego w JLL. – Z drugiej strony są Kraków, Poznań, Wrocław, a przede wszystkim Łódź i Katowice. Na tych rynkach rosnąca oferta, również gotowych mieszkań, może wywierać presję na deweloperów, którzy muszą konkurować o nabywców mieszkań.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

Projekt Cynamonowa ma być najbardziej zaawansowaną technologicznie inwestycją w swoim segmencie na U
inwestycje

Inteligentne osiedle w miejscu Ursynowskiego Fortepianu. Co planuje Robert Lewandowski?

Miejsca, które definiowały tożsamość Warszawy, dziś istnieją jedynie na archiwalnych fotografiach i
architektura

Warszawa, której już nie ma. Te ikony krajobrazu na zawsze zniknęły

Aktorzy odgrywający role robotników, wypadają niezwykle wiarygodnie – zarówno Janek Szarliński , w
warszawskie historie...

Przygoda na Mariensztacie. Jak przychodziło nowe na ekranie

Mężczyzna dokonał kradzieży kilkuset wiązek naturalnych włosów.
bezpieczeństwo

Ukradł włosy na Wilanowie. Policja złapała go na Bemowie

Radna Marta Szczepańska stawia szereg pytań do Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowości w Schronisku
zwierzę warszawskie

Nieprawidłowości w Schronisku na Paluchu. Zawiadomiono prezydenta

Na błoniach znajduje się finałowe miasteczko. Oprócz koncertów, czeka tam wiele atrakcji od sponsoró
finał wośp

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wrócić z imprezy?

Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Koncert finałowy WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego

Rok 2026 został ogłoszony Rokiem Andrzeja Wajdy przez Senat RP, by uczcić 100. rocznicę jego urodzin
obchody

Warszawa świętuje Rok Andrzeja Wajdy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA