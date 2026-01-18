Inteligentne osiedle w miejscu Ursynowskiego Fortepianu. Co planuje Robert Lewandowski?

Nieopodal stacji metra Imielin, rusza budowa nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego Cynamonowa. Inwestycja jest realizowana przez spółkę Monting Development, powiązaną z piłkarzem Robertem Lewandowskim. Projekt przewiduje trzy budynki o wysokości od 6 do 9 pięter oraz 187 mieszkań i 16 lokali usługowych.



Ursynowska inwestycja Monting Development ma stać się technologiczną wizytówką tej części miasta, oferując standard premium i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Historia działki i koniec symbolu lat dziewięćdziesiątych

Teren u zbiegu ulic Cynamonowej i Indiry Gandhi przez dekady był kojarzony z niedokończoną budową domu handlowego, znanego jako Ursynowski Fortepian. Stalowy szkielet, który miał być symbolem lokalnego handlu, straszył mieszkańców przez kilkanaście lat, zanim został rozebrany w 2014 roku.

Obecnie grunt ten przechodzi metamorfozę. Deweloper Monting Development nabył działkę od miasta pod koniec 2023 roku za kwotę 82 mln złotych, a następnie powiększył teren o sąsiednią parcelę. Projekt zakłada powstanie trzech budynków o zróżnicowanej wysokości, od 6 do 9 pięter.

Technologia w służbie mieszkańcom

Projekt Cynamonowa ma być najbardziej zaawansowaną technologicznie inwestycją w swoim segmencie na Ursynowie. Deweloper zapowiada wdrożenie rozbudowanego systemu smart home, który pozwoli na zintegrowane zarządzanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz komunikacją z wideodomofonem za pomocą aplikacji mobilnej.