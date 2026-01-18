Inteligentne osiedle w miejscu Ursynowskiego Fortepianu. Co planuje Robert Lewandowski?

Projekt Cynamonowa ma być najbardziej zaawansowaną technologicznie inwestycją w swoim segmencie na Ursynowie.
Ursynowska inwestycja Monting Development ma stać się technologiczną wizytówką tej części miasta, oferując standard premium i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.
Teren u zbiegu ulic Cynamonowej i Indiry Gandhi przez dekady był kojarzony z niedokończoną budową domu handlowego, znanego jako Ursynowski Fortepian. Stalowy szkielet, który miał być symbolem lokalnego handlu, straszył mieszkańców przez kilkanaście lat, zanim został rozebrany w 2014 roku.
Obecnie grunt ten przechodzi metamorfozę. Deweloper Monting Development nabył działkę od miasta pod koniec 2023 roku za kwotę 82 mln złotych, a następnie powiększył teren o sąsiednią parcelę. Projekt zakłada powstanie trzech budynków o zróżnicowanej wysokości, od 6 do 9 pięter.
Projekt Cynamonowa ma być najbardziej zaawansowaną technologicznie inwestycją w swoim segmencie na Ursynowie. Deweloper zapowiada wdrożenie rozbudowanego systemu smart home, który pozwoli na zintegrowane zarządzanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz komunikacją z wideodomofonem za pomocą aplikacji mobilnej.
Co ciekawe, jedynym miejscem, w którym świadomie zrezygnowano z nowoczesnych technologii, jest plac zabaw dla dzieci. Ma to sprzyjać naturalnemu rozwojowi najmłodszych poprzez ruch.
W ramach inwestycji powstanie 187 mieszkań oraz 16 lokali usługowych. Lokale na najwyższych kondygnacjach osiągną wysokość niemal trzech metrów i zostaną wyposażone w panoramiczne okna z drewnianą stolarką. Wybrane apartamenty będą posiadały tarasy dachowe ze wzmocnionymi stropami, co umożliwi montaż prywatnego jacuzzi.
Mieszkańcy otrzymają do dyspozycji rozbudowaną strefę wspólną, obejmującą siłownię z profesjonalnym sprzętem, salę zabaw dla dzieci, elegancką recepcję oraz infrastrukturę dla rowerzystów, w tym trzy rowerownie z serwisem i dedykowaną windę do transportu jednośladów.
Mimo że deweloper planuje uzyskać ostateczne pozwolenie na budowę do końca 2025 roku, przedsprzedaż lokali już wystartowała. Ceny odzwierciedlają lokalizację w centrum dzielnicy oraz wysoki standard inwestycji. Za mniejsze, dwupokojowe mieszkania należy zapłacić od 1,2 do 1,5 mln złotych. W przypadku największych apartamentów na ostatnich piętrach ceny sięgają 33,5 tys. złotych za metr kwadratowy.
Zgodnie z harmonogramem, całe osiedle zostanie oddane do użytku w jednym etapie. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na koniec pierwszego kwartału 2028 roku. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia B1 Architekci.