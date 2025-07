Tak ma wyglądać nowa inwestycja Ale!KEN na Ursynowie Foto: GH Development Polska

Nowa inwestycja mieszkaniowa na Ursynowie. Deweloper przedstawił wizualizacje

Ale!KEN to – jak zapewnia GH Development Polska – „[…] połączenie wysokiego standardu, nowoczesnej architektury i przemyślanej przestrzeni do życia – dla singli, par, rodzin i inwestorów”. Planowana inwestycja ma być miejscem idealnym do życia dla osób, które cenią sobie komfort i sąsiedztwo zieleni, a jednocześnie bliskość miasta z jego licznymi atrakcjami. Nowe budynki mają, według zapewnień dewelopera, wpisać się w charakter dzielnicy Ursynów.

Na przedstawionych przez dewelopera wizualizacjach widać budynki w jasnych kolorach. Wyróżniają się prostą bryłą i dosyć surowym charakterem. Wokół widać dużo zieleni.

Sprzedaż mieszkań w Ale!KEN ma ruszyć, według zapewnień zamieszczonych na stronie internetowej dewelopera, już wkrótce.

Wizualizacja nowej inwestycji Ale!KEN na Ursynowie Foto: GH Development Polska

Ale!KEN powstanie w miejscu dawnego Multikina na Ursynowie

Nowa inwestycja Ale!KEN powstanie w dogodnej lokalizacji w centrum Ursynowa w bliskości nie tylko stacji metra Imielin, ale także licznych przystanków komunikacji miejskiej oraz ratusza dzielnicy Ursynów.

Reklama

Wcześniej w tym miejscu znajdowało się najstarsze Multikino w Warszawie otwarte w 1999 roku. W sierpniu 2024 roku odbyły się tu ostatnie seanse, a w listopadzie rozpoczęła się rozbiórka budynku wraz z przylegającym do niego parkingiem.