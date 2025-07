Park linearny na Ursynowie. Co to za inwestycja?

Park linearny nad POW to inwestycja, która ma zazielenić tę część Ursynowa. Prace podzielone są na kilka odcinków położonych wzdłuż ul. F. Płaskowickiej. Park w dużej części powstaje na stropie tunelu drogowego. „Odcinek od ul. Stryjeńskich do ul. Braci Wagów został już zrealizowany i oddany do użytkowania w kwietniu 2025 r. Posadzonych zostało 228 szt. drzew (…) i ponad 26 tys. szt. krzewów na powierzchni ponad 7 tys. mkw. (…), a także tysiące bylin i traw ozdobnych ponad 5 tys. cebul. Największą atrakcją tego odcinka jest rozległa polana, zakończona placem z huśtawkami dla dorosłych” – informował stołeczny magistrat pod koniec czerwca.

W trakcie realizacji są kolejne odcinki parku nad POW. Oddanie kolejnego, pomiędzy al. KEN a ul. Lanciego, jest planowane na jesień 2025 r. Na przełomie 2025 i 2026 r. mają być gotowe kolejne dwa (pomiędzy ul. Lanciego i ul. Rosoła oraz między ul. Rosoła a ul. Nowoursynowską).

Urząd planuje też jeszcze jeden odcinek – od ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich. Jego finansowanie też jest zapewnione. „Realizacja odcinka wymaga ustaleń w sprawie przebudowy parkingu przy os. Kazury” – czytamy na oficjalnej stronie internetowej urzędu miasta.

Ogółem na terenie parku, na powierzchni 12,5 ha, posadzonych ma być łącznie ok. 1000 drzew, ponad 100 tysięcy krzewów, rośliny okrywowe, a także byliny, trawy ozdobne i rośliny cebulowe. Pojawi się też m.in. ponad 300 ławek i krzeseł, a także wiele trawników, na których będzie można rozłożyć koce.