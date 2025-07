Trzy nowe trasy na Ursynowie. Bezpieczeństwo i komfort rowerzystów

Ursynów rozwija swoją infrastrukturę rowerową. Dzielnica zawarła umowy na budowę trzech nowych odcinków dróg dla rowerów, które istotnie poprawią komfort i bezpieczeństwo rowerzystów oraz pieszych.



Inwestycje w infrastrukturę rowerową przy ulicy Wilczy Dół, wzdłuż Belgradzkiej i Kazury, a także w rejonie Iwanowa-Szajnowicza i Dembego, uzupełnią istniejącą sieć tras, czyniąc Ursynów jeszcze bardziej przyjaznym dla miłośników dwóch kółek. Burmistrz dzielnicy Robert Kempa podkreśla, że to element strategii zrównoważonego rozwoju transportu.

Nowe drogi rowerowe. Inwestycje dla mieszkańców Ursynowa

Urząd Dzielnicy Ursynów kontynuuje rozwój infrastruktury rowerowej. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają rower jako środek transportu. Nowe projekty mają na celu nie tylko rozbudowę sieci ścieżek, ale również poprawę bezpieczeństwa w kluczowych punktach dzielnicy. To krok w stronę bardziej ekologicznego i funkcjonalnego Ursynowa.

Bezpieczna droga rowerowa Wilczy Dół

Jedną z kluczowych inwestycji jest budowa drogi rowerowej przy ulicy Wilczy Dół, na odcinku od Mielczarskiego do Rybałtów. Termin realizacji tego projektu to 30 listopada 2025 roku. Nowa trasa dla rowerzystów zostanie wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz nowoczesne oświetlenie.

Co ważne, inwestycja przewiduje również modernizację fragmentu ulicy Wilczy Dół w rejonie szkoły podstawowej. Powstanie tam wyniesione przejście dla pieszych, co zwiększy bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz zatoki postojowe. Aby zapewnić stabilność terenu, skarpy nasypów zostaną umocnione i obsiane mieszanką traw. W ramach kompensacji za usunięte, kolidujące z trasą drzewa i krzewy, zostanie nasadzonych aż 418 nowych krzewów, co przyczyni się do zazielenienia okolicy.