Pierwsze odszkodowania dla pogorzelców z Ząbek. Ubezpieczyciele wypłacili już ponad 8 mln zł

Ponad 8 mln zł odszkodowań wypłacili już ubezpieczyciele osobom poszkodowanym w pożarze w Ząbkach. W budynku ubezpieczone były 152 lokale. Zdecydowana większość właścicieli ubezpieczyła zarówno mury, jak i ruchomości domowe – wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU).



– Warto zaznaczyć, że wypłacona do tej pory kwota, czyli ok. 8,3 mln zł, nie wyczerpuje oczywiście przysługujących poszkodowanym odszkodowań. Ostateczna kwota odszkodowań będzie zapewne zdecydowanie wyższa – mówi w rozmowie z „Życiem Warszawy” Artur Dziekański, rzecznik prasowy PIU. Wyjaśnia, że rzeczoznawcy firm ubezpieczeniowych nie weszli jeszcze na teren pogorzeliska. Niemniej, jak wynika z danych PIU, w kilkunastu przypadkach zakłady ubezpieczeń wypłaciły już kompleksowe odszkodowania w kwocie odpowiadającej sumie ubezpieczenia.

Reklama

Do 15 lipca zakładom ubezpieczeń udało się skutecznie skontaktować ze 139 poszkodowanymi

Pożar bloku przy ul. Powstańców w Ząbkach wybuchł 3 lipca br. Spalił się dach, poddasze i górne kondygnacje budynku. Dolne piętra zostały zalane w czasie akcji gaśniczej. Łącznie ucierpiało ponad 200 mieszkań. Dach nad głową straciło około 500 osób.

Odszkodowania wypłaca 12 ubezpieczycieli

Z informacji posiadanych przez Izbę wynika, że w likwidację szkód zaangażowanych jest 12 ubezpieczycieli. W budynku objętym pożarem ubezpieczone były 152 lokale. Zdecydowana większość klientów ubezpieczyła zarówno mury jak i ruchomości domowe. Są jednak poszkodowani, którzy ubezpieczyli wyłącznie mury (co wynikało z zobowiązań wobec banku) albo wyłącznie ruchomości domowe. Łącznie do 15 lipca zakładom ubezpieczeń udało się skutecznie skontaktować ze 139 poszkodowanymi i zachęcić ich do zgłoszenia szkody w związku z pożarem w tym budynku.