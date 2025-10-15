10.6°C
1023.6 hPa
Życie Warszawy

Nowy asfalt na drogach w czterech dzielnicach

Publikacja: 15.10.2025 16:30

W nadchodzący weekend drogowcy będą pracowali na czterech ulicach

W nadchodzący weekend drogowcy będą pracowali na czterech ulicach

Foto: Zarząd Dróg Miejskich

rbi
Od 17 do 20 października drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na Górczewskiej, Powstańców Śląskich, w alei Wilanowskiej oraz przebudowywanym skrzyżowaniu Przyczółkowej i Pałacowej.

W nadchodzący weekend drogowcy będą pracowali na jezdni ulicy Górczewskiej do centrum – od Ciołka do alei Prymasa Tysiąclecia. Od piątku, 17 października, od godziny 22 do godziny 4 w poniedziałek 20 października, objazd poprowadzi ulicami: Jana Olbrachta, Redutową i Wolską do alei Prymasa Tysiąclecia.

Frezowanie ul. Górczewskiej

Frezowanie ul. Górczewskiej

Foto: UM Warszawa

Mieszkańcy Bemowa ominą zamknięty odcinek Górczewskiej ulicą Powstańców Śląskich do Połczyńskiej i Wolskiej lub Powstańców Śląskich do Wrocławskiej, Radiowej, Dywizjonu 303 i Obozowej, a dalej aleją Prymasa Tysiąclecia lub Młynarską. Zmienionymi trasami będą kursowały autobusy linii: 129, 171, 184, 190, 201, 249, N42 i N43.

Frezowanie ul. Powstańców Śląskich

Nową nawierzchnię zyska również jezdnia Powstańców Śląskich w stronę Bielan – od Wrocławskiej do skrzyżowania z ulicą Piastów Śląskich. Roboty rozpoczną się w piątek, 17 października, o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku, 20 października, do godziny 5.

Frezowanie ul. Powstańców Śląskich

Frezowanie ul. Powstańców Śląskich

Foto: UM Warszawa

Reklama
Reklama

W tym czasie kierowcy będą jeździli objazdami ulicami: Wrocławską, Żołnierzy Wyklętych i Piastów Śląskich. Remont można też ominąć: Wrocławską, Widawską, Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku do Maczka. Piastów Śląskich po stronie Osmańczyka straci połączenie z remontowaną jezdnią ulicy Powstańców Śląskich. Autobusy: 112, 184, 220, N01 i N43 zmienią trasy.

Wymiana nawierzchni alei Wilanowskiej

Drogowcy wymienią nawierzchnię także w alei Wilanowskiej. Od piątku, od godziny 22 do poniedziałku, do godziny 4 kierowcy nie przejadą w kierunku Wilanowa, od ulicy Dominikańskiej do skrzyżowania z ulicą Dolina Służewiecka i aleją Sikorskiego.

Objazd został wyznaczony ulicami Dominikańską lub Rolną do Wałbrzyskiej, Nowoursynowskiej i Doliny Służewieckiej. Utrudnienia można także ominąć Bukowińską i Idzikowskego lub dojeżdżając ulicą Puławską do Wałbrzyskiej. Mieszkańcy osiedla przy alei Wilanowskiej 259/287 będą mogli przejechać zamkniętym odcinkiem alei Wilanowskiej – od Dominikańskiej do posesji pod numerem 263 będą dwa kierunki ruchu.

Frezowanie al. Wilanowskiej

Frezowanie al. Wilanowskiej

Foto: UM Warszawa

Autobusy linii: 107, 163, 164, 217, 251 i 519 ominą remontowany odcinek jadąc ulicami: Dominikańską, Nowoursynowską i Doliną Służewiecką.

Przebudowa skrzyżowania Przyczółkowej z Pałacową

Drogowcy zaplanowali również asfaltowanie na przebudowanym skrzyżowaniu Przyczółkowej i Pałacowej. Prace rozpoczną w sobotę, 18 października, o godzinie 22. Jezdnia ulicy Przyczółkowej w kierunku Konstancina-Jeziornej zostanie zwężona do jednego pasa – do jazdy prosto.

Reklama
Reklama

Ulica Pałacowa od strony Wiedeńskiej tymczasowo straci połączenie z Przyczółkową. Prace potrwają 24 godziny. Ich koniec zaplanowano – na niedzielę, 19 października, o godzinie 22.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Niemal kilometrowa trasa powstanie po wschodniej stronie alei, łącząc rondo ONZ z aleją „Solidarnośc
z perspektywy siodełka

Nowa droga dla rowerów w al. Jana Pawła II

Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10, zapewnia realistyczne i bezpieczne war
z perspektywy siodełka

Ostatnia szansa na kartę rowerową w tym roku

Wizualizacja parkingu w Rembertowie
PARKINGI

Warszawa będzie miała dwa nowe parkingi P+R. Gdzie i kiedy?

Jednym z elementów, które obecnie są budowane w tunelu są murki oporowe.
transport szynowy

Z gruszki do kosza, a potem do formy. Budowa ostatniego odcinka M2

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych o
kolej

Do Lublina w 1,5 h. Jest umowa na remont linii otwockiej

Leo Express chce uruchomić połączenie kolejowe między Warszawą a Gdańskiem
KOLEJ

Pięć pociągów dziennie do Gdańska. I nie będą to połączenia PKP

Szybka budowa odcinka „C” ma spowodować, że mocno obciążona sieć tramwajowa biegnąca ulicą Grójecką
transport szynowy

Radni Ochoty zaapelują do prezydenta. „Pospieszcie się z tym tramwajem”

Podczas remontu na ulice wyjadą autobusy zastępcze
przebudowa

Węższa Kijowska i paraliż tramwajów. Duży remont przy Dworcu Wschodnim

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama