Nowy asfalt na drogach w czterech dzielnicach

Od 17 do 20 października drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na Górczewskiej, Powstańców Śląskich, w alei Wilanowskiej oraz przebudowywanym skrzyżowaniu Przyczółkowej i Pałacowej.



W nadchodzący weekend drogowcy będą pracowali na jezdni ulicy Górczewskiej do centrum – od Ciołka do alei Prymasa Tysiąclecia. Od piątku, 17 października, od godziny 22 do godziny 4 w poniedziałek 20 października, objazd poprowadzi ulicami: Jana Olbrachta, Redutową i Wolską do alei Prymasa Tysiąclecia.

Frezowanie ul. Górczewskiej Foto: UM Warszawa

Mieszkańcy Bemowa ominą zamknięty odcinek Górczewskiej ulicą Powstańców Śląskich do Połczyńskiej i Wolskiej lub Powstańców Śląskich do Wrocławskiej, Radiowej, Dywizjonu 303 i Obozowej, a dalej aleją Prymasa Tysiąclecia lub Młynarską. Zmienionymi trasami będą kursowały autobusy linii: 129, 171, 184, 190, 201, 249, N42 i N43.

Frezowanie ul. Powstańców Śląskich

Nową nawierzchnię zyska również jezdnia Powstańców Śląskich w stronę Bielan – od Wrocławskiej do skrzyżowania z ulicą Piastów Śląskich. Roboty rozpoczną się w piątek, 17 października, o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku, 20 października, do godziny 5.