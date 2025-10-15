Nowy asfalt na drogach w czterech dzielnicach

W nadchodzący weekend drogowcy będą pracowali na czterech ulicach
W nadchodzący weekend drogowcy będą pracowali na jezdni ulicy Górczewskiej do centrum – od Ciołka do alei Prymasa Tysiąclecia. Od piątku, 17 października, od godziny 22 do godziny 4 w poniedziałek 20 października, objazd poprowadzi ulicami: Jana Olbrachta, Redutową i Wolską do alei Prymasa Tysiąclecia.
Frezowanie ul. Górczewskiej
Mieszkańcy Bemowa ominą zamknięty odcinek Górczewskiej ulicą Powstańców Śląskich do Połczyńskiej i Wolskiej lub Powstańców Śląskich do Wrocławskiej, Radiowej, Dywizjonu 303 i Obozowej, a dalej aleją Prymasa Tysiąclecia lub Młynarską. Zmienionymi trasami będą kursowały autobusy linii: 129, 171, 184, 190, 201, 249, N42 i N43.
Nową nawierzchnię zyska również jezdnia Powstańców Śląskich w stronę Bielan – od Wrocławskiej do skrzyżowania z ulicą Piastów Śląskich. Roboty rozpoczną się w piątek, 17 października, o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku, 20 października, do godziny 5.
Frezowanie ul. Powstańców Śląskich
W tym czasie kierowcy będą jeździli objazdami ulicami: Wrocławską, Żołnierzy Wyklętych i Piastów Śląskich. Remont można też ominąć: Wrocławską, Widawską, Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku do Maczka. Piastów Śląskich po stronie Osmańczyka straci połączenie z remontowaną jezdnią ulicy Powstańców Śląskich. Autobusy: 112, 184, 220, N01 i N43 zmienią trasy.
Drogowcy wymienią nawierzchnię także w alei Wilanowskiej. Od piątku, od godziny 22 do poniedziałku, do godziny 4 kierowcy nie przejadą w kierunku Wilanowa, od ulicy Dominikańskiej do skrzyżowania z ulicą Dolina Służewiecka i aleją Sikorskiego.
Objazd został wyznaczony ulicami Dominikańską lub Rolną do Wałbrzyskiej, Nowoursynowskiej i Doliny Służewieckiej. Utrudnienia można także ominąć Bukowińską i Idzikowskego lub dojeżdżając ulicą Puławską do Wałbrzyskiej. Mieszkańcy osiedla przy alei Wilanowskiej 259/287 będą mogli przejechać zamkniętym odcinkiem alei Wilanowskiej – od Dominikańskiej do posesji pod numerem 263 będą dwa kierunki ruchu.
Frezowanie al. Wilanowskiej
Autobusy linii: 107, 163, 164, 217, 251 i 519 ominą remontowany odcinek jadąc ulicami: Dominikańską, Nowoursynowską i Doliną Służewiecką.
Drogowcy zaplanowali również asfaltowanie na przebudowanym skrzyżowaniu Przyczółkowej i Pałacowej. Prace rozpoczną w sobotę, 18 października, o godzinie 22. Jezdnia ulicy Przyczółkowej w kierunku Konstancina-Jeziornej zostanie zwężona do jednego pasa – do jazdy prosto.
Ulica Pałacowa od strony Wiedeńskiej tymczasowo straci połączenie z Przyczółkową. Prace potrwają 24 godziny. Ich koniec zaplanowano – na niedzielę, 19 października, o godzinie 22.