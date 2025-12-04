Tanie mieszkania dla warszawiaków. Tak wygląda nowy TBS na Bielanach

Całkowity koszt budowy inwestycji przy Rudnickiego wyniósł 85 milionów złotych
Nowo powstały budynek Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) przy ul. Generała K. S. Rudnickiego 1A na warszawskich Bielanach, osiągnął pełną gotowość do przyjęcia lokatorów. Władze dzielnicy oficjalnie odebrały część lokali przekazanych do dyspozycji urzędu.
21 mieszkań z puli całej inwestycji trafi bowiem do bielańskiego zasobu komunalnego, co umożliwi urzędnikom wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej, zgodnie z lokalnymi listami oczekujących. Realizacja tego projektu ma podkreślać zaangażowanie miasta w rozbudowę dostępnego, energooszczędnego i społecznie ukierunkowanego budownictwa czynszowego.
Budynek TBS przy ul. Rudnickiego
Inwestycja przy Rudnickiego to nowoczesny, dziesięciokondygnacyjny budynek. W jego wnętrzu znalazło się łącznie 178 mieszkań o różnej strukturze – od jedno-, przez dwu-, aż po trzypokojowe lokale – gotowe na przyjęcie rodzin i osób samotnych. Uzupełnieniem funkcjonalności są dwa lokale usługowe zlokalizowane na parterze.
Komfort mieszkańców zapewniono także poprzez rozbudowaną infrastrukturę parkingową. Obiekt oferuje łącznie 148 miejsc postojowych, z czego 51 zlokalizowanych jest naziemnie, a pozostałe 97 mieści się w dwóch niezależnych garażach podziemnych.
Duży nacisk położono na ekologię i efektywność energetyczną. Budynek został zaprojektowany i wykonany jako energooszczędny, a jego atutem są zainstalowane na dachu panele fotowoltaiczne. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma bezpośrednio przełożyć się na obniżenie kosztów eksploatacji i czynszów dla najemców, stanowiąc praktyczny przykład zrównoważonego budownictwa miejskiego.
21 mieszkań trafiło do puli Urzędu Dzielnicy
Inwestycja przy Rudnickiego stanowi jeden z pierwszych elementów nowego planu miasta dotyczącego lokali z usługami społecznymi. W budynku powstał innowacyjny kompleks mieszkań wspomaganych, przeznaczony dla pełnoletnich mieszkańców stolicy z niepełnosprawnościami. Ideą jest zapewnienie im wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, eliminując jednocześnie konieczność umieszczania ich w całodobowej, zinstytucjonalizowanej opiece.
Kompleks zlokalizowany jest na czwartym piętrze i tworzy wyodrębnioną strefę składającą się z sześciu samodzielnych mieszkań oraz jednego lokalu wspólnego, zaadaptowanego na przestrzeń rekreacyjną i integracyjną. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem – w każdym lokalu zainstalowano specjalny system zawiadamiania. Jego centrala znajduje się w pokoju koordynatora, który będzie czuwać w swoim pomieszczeni i ma stanowić kluczowe ogniwo wsparcia dla lokatorów. Zarządzanie tymi specjalistycznymi mieszkaniami zostanie powierzone organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze otwartych konkursów.
W ramach funkcji społecznych, w obiekcie wygospodarowano także lokale na potrzeby pieczy zastępczej. Powstał tu nowy dom dla 14 dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą mieszkać w swoich rodzinach. Cały obiekt w pełni spełnia rygorystyczne standardy dostępności dla osób o ograniczonej mobilności.
Całkowity koszt budowy inwestycji przy Rudnickiego oszacowano na około 85 milionów złotych. Kwota ta została w dużej mierze pokryta z bezzwrotnego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat (programu prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
Mieszkania w ramach TBS, w tym te przy Rudnickiego, są przeznaczone na wynajem dla osób potrzebujących dachu nad głową, które spełniają kryteria dochodowe. Kluczowe wymogi stawiane przyszłym najemcom obejmują m.in. konieczność rozliczania podatku dochodowego w Warszawie oraz udokumentowanie spełnienia kryterium minimalnego i maksymalnego dochodu gospodarstwa domowego.
Wymagana jest również jednorazowa partycypacja w kosztach budowy – jej kwota nie może przekroczyć 30 proc. kosztów danego lokalu. Ponadto, przyszli najemcy muszą wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości dwunastokrotności miesięcznego czynszu.
Nowe 21 lokali przekazanych Dzielnicy Bielany trafi natomiast bezpośrednio do puli lokali socjalnych i komunalnych, zwiększając możliwości lokalnego wsparcia dla osób oczekujących na pomoc mieszkaniową.