4.5°C
1016.8 hPa
Życie Warszawy

Tanie mieszkania dla warszawiaków. Tak wygląda nowy TBS na Bielanach

Publikacja: 04.12.2025 11:15

Całkowity koszt budowy inwestycji przy Rudnickiego wyniósł 85 milionów złotych

Całkowity koszt budowy inwestycji przy Rudnickiego wyniósł 85 milionów złotych

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Na warszawskich Bielanach zakończono inwestycję TBS przy ul. Rudnickiego 1A. To kompleks 178 nowych mieszkań czynszowych, z których 21 zostało przekazanych do dyspozycji Urzędu Dzielnicy. W obiekcie powstał także innowacyjny kompleks wspomagający osoby z niepełnosprawnościami oraz lokal dla pieczy zastępczej.

Nowo powstały budynek Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) przy ul. Generała K. S. Rudnickiego 1A na warszawskich Bielanach, osiągnął pełną gotowość do przyjęcia lokatorów. Władze dzielnicy oficjalnie odebrały część lokali przekazanych do dyspozycji urzędu.

21 mieszkań z puli całej inwestycji trafi bowiem do bielańskiego zasobu komunalnego, co umożliwi urzędnikom wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej, zgodnie z lokalnymi listami oczekujących. Realizacja tego projektu ma podkreślać zaangażowanie miasta w rozbudowę dostępnego, energooszczędnego i społecznie ukierunkowanego budownictwa czynszowego.

Budynek TBS przy ul. Rudnickiego

Budynek TBS przy ul. Rudnickiego

Foto: mat. pras.

Architektura i ekologiczny wymiar inwestycji

Inwestycja przy Rudnickiego to nowoczesny, dziesięciokondygnacyjny budynek. W jego wnętrzu znalazło się łącznie 178 mieszkań o różnej strukturze – od jedno-, przez dwu-, aż po trzypokojowe lokale – gotowe na przyjęcie rodzin i osób samotnych. Uzupełnieniem funkcjonalności są dwa lokale usługowe zlokalizowane na parterze.

Komfort mieszkańców zapewniono także poprzez rozbudowaną infrastrukturę parkingową. Obiekt oferuje łącznie 148 miejsc postojowych, z czego 51 zlokalizowanych jest naziemnie, a pozostałe 97 mieści się w dwóch niezależnych garażach podziemnych.

Reklama
Reklama

Duży nacisk położono na ekologię i efektywność energetyczną. Budynek został zaprojektowany i wykonany jako energooszczędny, a jego atutem są zainstalowane na dachu panele fotowoltaiczne. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma bezpośrednio przełożyć się na obniżenie kosztów eksploatacji i czynszów dla najemców, stanowiąc praktyczny przykład zrównoważonego budownictwa miejskiego.

21 mieszkań trafiło do puli Urzędu Dzielnicy

21 mieszkań trafiło do puli Urzędu Dzielnicy

Foto: mat. pras.

Kompleks mieszkań wspomaganych i piecza zastępcza

Inwestycja przy Rudnickiego stanowi jeden z pierwszych elementów nowego planu miasta dotyczącego lokali z usługami społecznymi. W budynku powstał innowacyjny kompleks mieszkań wspomaganych, przeznaczony dla pełnoletnich mieszkańców stolicy z niepełnosprawnościami. Ideą jest zapewnienie im wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, eliminując jednocześnie konieczność umieszczania ich w całodobowej, zinstytucjonalizowanej opiece.

Kompleks zlokalizowany jest na czwartym piętrze i tworzy wyodrębnioną strefę składającą się z sześciu samodzielnych mieszkań oraz jednego lokalu wspólnego, zaadaptowanego na przestrzeń rekreacyjną i integracyjną. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem – w każdym lokalu zainstalowano specjalny system zawiadamiania. Jego centrala znajduje się w pokoju koordynatora, który będzie czuwać w swoim pomieszczeni i ma stanowić kluczowe ogniwo wsparcia dla lokatorów. Zarządzanie tymi specjalistycznymi mieszkaniami zostanie powierzone organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze otwartych konkursów.

W ramach funkcji społecznych, w obiekcie wygospodarowano także lokale na potrzeby pieczy zastępczej. Powstał tu nowy dom dla 14 dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą mieszkać w swoich rodzinach. Cały obiekt w pełni spełnia rygorystyczne standardy dostępności dla osób o ograniczonej mobilności.

Reklama
Reklama

Ile to kosztowało?

Całkowity koszt budowy inwestycji przy Rudnickiego oszacowano na około 85 milionów złotych. Kwota ta została w dużej mierze pokryta z bezzwrotnego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat (programu prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Polecane
Na podwórzu kamienicy ma powstać piękny ogród wraz z elementami małej architektury
zabytki
Kolejne historyczne kamienice Pragi do remontu

Zasady i kryteria najmu w TBS

Mieszkania w ramach TBS, w tym te przy Rudnickiego, są przeznaczone na wynajem dla osób potrzebujących dachu nad głową, które spełniają kryteria dochodowe. Kluczowe wymogi stawiane przyszłym najemcom obejmują m.in. konieczność rozliczania podatku dochodowego w Warszawie oraz udokumentowanie spełnienia kryterium minimalnego i maksymalnego dochodu gospodarstwa domowego.

Wymagana jest również jednorazowa partycypacja w kosztach budowy – jej kwota nie może przekroczyć 30 proc. kosztów danego lokalu. Ponadto, przyszli najemcy muszą wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości dwunastokrotności miesięcznego czynszu.

Nowe 21 lokali przekazanych Dzielnicy Bielany trafi natomiast bezpośrednio do puli lokali socjalnych i komunalnych, zwiększając możliwości lokalnego wsparcia dla osób oczekujących na pomoc mieszkaniową. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

„Choinka pod Choinkę” to darmowa akcja skierowana do mieszkańców warszawskiego Bemowa
Aktualności

Miasto rozda tysiąc choinek mieszkańcom Warszawy. Rusza kolejna edycja darmowej akcji

Opóźnienie w modernizacji toru skazuje mieszkańców na kolejne lata uciążliwości
infrastruktura sportowa

Hałas z Stegien nie daje spać mieszkańcom. Problem od lat powraca

Konferencja „Myśląc: Warszawa” to całodniowe spotkanie poświęcone najważniejszym wyzwaniom, przed ja
polityka

Warszawski PiS łączy siły z organizacjami pozarządowymi. Wypracują wspólny program?

Tłumy warszawiaków przybyły na Stare Miasto, aby celebrować rozpoczęcie świątecznej iluminacji
tradycja

Trakt Królewski i Stare Miasto już lśnią! W Warszawie rozbłysła świąteczna iluminacja 2025

W lutym 1953 roku odbudowany pałac przekazano na siedzibę Instytutowi im. Fryderyka Chopina (później
remont

Muzeum Chopina zamknięte na rok z powodu modernizacji

Brytyjski „The Telegraph” radzi, jak spędzić ciekawy kulturalnie weekend w Warszawie
jak nas widzą

Brytyjczyk poleca wypad do Warszawy. Mówi, co warto zobaczyć

Taki ma wyglądać bosmanat w Porcie Czerniakowskim według zwycięskiej koncepcji pracowni architektoni
infrastruktura sportowa

Otwarto oferty na budowę Bosmanatu w Porcie Czerniakowskim

Obchody 50-lecia dworca Warszawa Centralna potrwają trzy dni
zabytek

Dworzec Centralny - ikona modernizmu kończy 50 lat

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama