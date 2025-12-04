Tanie mieszkania dla warszawiaków. Tak wygląda nowy TBS na Bielanach

Duży nacisk położono na ekologię i efektywność energetyczną. Budynek został zaprojektowany i wykonany jako energooszczędny, a jego atutem są zainstalowane na dachu panele fotowoltaiczne. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma bezpośrednio przełożyć się na obniżenie kosztów eksploatacji i czynszów dla najemców, stanowiąc praktyczny przykład zrównoważonego budownictwa miejskiego.

21 mieszkań trafiło do puli Urzędu Dzielnicy Foto: mat. pras.

Kompleks mieszkań wspomaganych i piecza zastępcza

Inwestycja przy Rudnickiego stanowi jeden z pierwszych elementów nowego planu miasta dotyczącego lokali z usługami społecznymi. W budynku powstał innowacyjny kompleks mieszkań wspomaganych, przeznaczony dla pełnoletnich mieszkańców stolicy z niepełnosprawnościami. Ideą jest zapewnienie im wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, eliminując jednocześnie konieczność umieszczania ich w całodobowej, zinstytucjonalizowanej opiece.

Kompleks zlokalizowany jest na czwartym piętrze i tworzy wyodrębnioną strefę składającą się z sześciu samodzielnych mieszkań oraz jednego lokalu wspólnego, zaadaptowanego na przestrzeń rekreacyjną i integracyjną. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem – w każdym lokalu zainstalowano specjalny system zawiadamiania. Jego centrala znajduje się w pokoju koordynatora, który będzie czuwać w swoim pomieszczeni i ma stanowić kluczowe ogniwo wsparcia dla lokatorów. Zarządzanie tymi specjalistycznymi mieszkaniami zostanie powierzone organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze otwartych konkursów.

W ramach funkcji społecznych, w obiekcie wygospodarowano także lokale na potrzeby pieczy zastępczej. Powstał tu nowy dom dla 14 dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą mieszkać w swoich rodzinach. Cały obiekt w pełni spełnia rygorystyczne standardy dostępności dla osób o ograniczonej mobilności.

Reklama Reklama

Ile to kosztowało?

Całkowity koszt budowy inwestycji przy Rudnickiego oszacowano na około 85 milionów złotych. Kwota ta została w dużej mierze pokryta z bezzwrotnego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat (programu prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Zasady i kryteria najmu w TBS

Mieszkania w ramach TBS, w tym te przy Rudnickiego, są przeznaczone na wynajem dla osób potrzebujących dachu nad głową, które spełniają kryteria dochodowe. Kluczowe wymogi stawiane przyszłym najemcom obejmują m.in. konieczność rozliczania podatku dochodowego w Warszawie oraz udokumentowanie spełnienia kryterium minimalnego i maksymalnego dochodu gospodarstwa domowego.

Wymagana jest również jednorazowa partycypacja w kosztach budowy – jej kwota nie może przekroczyć 30 proc. kosztów danego lokalu. Ponadto, przyszli najemcy muszą wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości dwunastokrotności miesięcznego czynszu.

Nowe 21 lokali przekazanych Dzielnicy Bielany trafi natomiast bezpośrednio do puli lokali socjalnych i komunalnych, zwiększając możliwości lokalnego wsparcia dla osób oczekujących na pomoc mieszkaniową.