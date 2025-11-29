Kolejne historyczne kamienice Pragi do remontu. Radni chcą przegłosować zmiany budżetowe

Na podwórzu kamienicy ma powstać piękny ogród wraz z elementami małej architektury
Rewitalizacja warszawskiej Pragi to odnowa historycznej architektury, ale przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców. W ostatnich dniach listopada, ogłoszone zostały dwie kluczowe decyzje, które świadczą o przyspieszeniu prac. Pierwszą jest ogłoszenie kluczowego przetargu przez Zarząd Gospodarki Nieruchomościami (ZGN) na remont kamienicy przy Łomżyńskiej 18, a drugą – zapowiedź radnych Stowarzyszenia Dla Pragi o zmianach budżetowych i powierzenie remontów pięciu kluczowych adresów Zarządowi Mienia m.st. Warszawy.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Stowarzyszenie Dla Pragi, dzielnica planuje zmiany w strukturze odpowiedzialności za prowadzenie prac remontowych. Aby zwiększyć łączną wydajność i równocześnie prowadzić remonty w większej liczbie lokalizacji, zdecydowano się na podział zadań.
Kamienice, które dotychczas czekały na swoją kolej, mają zostać przekazane do realizacji prac przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Dotyczy to adresów: Okrzei 29/Kłopotowskiego 28, Okrzei 30, Ząbkowska 12, Brzeska 11 oraz Brzeska 13. Radni zapowiedzieli przegłosowanie niezbędnych zmian budżetowych podczas przyszłotygodniowej sesji Rady Dzielnicy, dzięki którym 5 praskich budynków przejdzie kompleksowy remont.
Zarząd Mienia to miejska jednostka, która ma już udokumentowane sukcesy w prowadzeniu rewitalizacji na Pradze, będąc odpowiedzialną za remonty takich historycznych budynków jak kamienice przy Radzymińskiej 63 czy Środkowej 16.
Dzięki zaangażowaniu Zarządu Mienia, odciążony zostanie lokalny Zarząd Gospodarki Nieruchomościami, który prowadzi już szereg innych, złożonych remontów. Dzięki temu posunięciu, ZGN będzie mógł w pełni skoncentrować swoje zasoby na pozostałych projektach. Efektem ma być szybsze zasiedlanie dotychczasowych pustostanów, co nie tylko zwiększy pulę mieszkań komunalnych dla uprawnionych Prażan, ale także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej w sercu dzielnicy. Po zakończeniu prac, mieszkania formalnie powrócą do zasobu ZGN Praga-Północ.
Wzmożone tempo prac potwierdza również informacja o ogłoszeniu przetargu przez ZGN na kompleksowy remont kamienicy przy ulicy Łomżyńskiej 18.
Ten zabytkowy budynek, wzniesiony na początku XX wieku na zlecenie rodziny Karwieńskich, ma zostać przywrócony do stanu świetności z zachowaniem historycznego charakteru. Zakres prac jest kompleksowy i ma doprowadzić do znacznego podniesienia standardu użytkowania. Projekt zakłada wyposażenie obiektu w nowoczesne rozwiązania, w tym instalację centralnego ogrzewania oraz montaż windy, co jest szczególnie istotne dla starszych mieszkańców.
Rewitalizacja obejmie również otoczenie kamienicy – na podwórzu ma powstać piękny ogród wraz z elementami małej architektury. Po zakończeniu wszystkich prac, kamienica zaoferuje 19 nowych mieszkań miejskich. Na realizację tego przedsięwzięcia ZGN zarezerwował w planie zamówień publicznych kwotę 14,5 miliona złotych. Zgodnie z harmonogramem, przetarg na wyłonienie wykonawcy potrwa do 7 stycznia 2026 roku.
Obecnie ZGN prowadzi lub ma w planach/na różnym etapie zaawansowania remonty kamienic przy takich adresach jak Wołomińska 17, Stalowa 34 oraz Stalowa 54, a także właśnie ogłoszony przetarg na Łomżyńską 18. Zaangażowanie dwóch silnych jednostek miejskich – ZGN i Zarządu Mienia – w prace przy tak dużej liczbie obiektów w jednym czasie ma umożliwić miastu rekordowe przyspieszenie realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji, przyczyniając się do skokowej poprawy jakości życia w sercu prawobrzeżnej Warszawy.