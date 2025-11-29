Kolejne historyczne kamienice Pragi do remontu. Radni chcą przegłosować zmiany budżetowe

Praga-Północ rozpoczyna nowy etap rewitalizacji kamienic. Dodatkowa miejska jednostka pozwoli zrealizować równoczesny remont co najmniej dziewięciu kluczowych budynków, przyspieszając tym samym walkę z pustostanami i brakami mieszkaniowymi.



Rewitalizacja warszawskiej Pragi to odnowa historycznej architektury, ale przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców. W ostatnich dniach listopada, ogłoszone zostały dwie kluczowe decyzje, które świadczą o przyspieszeniu prac. Pierwszą jest ogłoszenie kluczowego przetargu przez Zarząd Gospodarki Nieruchomościami (ZGN) na remont kamienicy przy Łomżyńskiej 18, a drugą – zapowiedź radnych Stowarzyszenia Dla Pragi o zmianach budżetowych i powierzenie remontów pięciu kluczowych adresów Zarządowi Mienia m.st. Warszawy.

Zmiana w strategii remontowej rewitalizacji Pragi

Zgodnie z informacją przekazaną przez Stowarzyszenie Dla Pragi, dzielnica planuje zmiany w strukturze odpowiedzialności za prowadzenie prac remontowych. Aby zwiększyć łączną wydajność i równocześnie prowadzić remonty w większej liczbie lokalizacji, zdecydowano się na podział zadań.

Kamienice, które dotychczas czekały na swoją kolej, mają zostać przekazane do realizacji prac przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Dotyczy to adresów: Okrzei 29/Kłopotowskiego 28, Okrzei 30, Ząbkowska 12, Brzeska 11 oraz Brzeska 13. Radni zapowiedzieli przegłosowanie niezbędnych zmian budżetowych podczas przyszłotygodniowej sesji Rady Dzielnicy, dzięki którym 5 praskich budynków przejdzie kompleksowy remont.

Zarząd Mienia to miejska jednostka, która ma już udokumentowane sukcesy w prowadzeniu rewitalizacji na Pradze, będąc odpowiedzialną za remonty takich historycznych budynków jak kamienice przy Radzymińskiej 63 czy Środkowej 16.