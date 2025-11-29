1°C
1016.8 hPa
Życie Warszawy

Kolejne historyczne kamienice Pragi do remontu. Radni chcą przegłosować zmiany budżetowe

Publikacja: 29.11.2025 11:30

Na podwórzu kamienicy ma powstać piękny ogród wraz z elementami małej architektury

Na podwórzu kamienicy ma powstać piękny ogród wraz z elementami małej architektury

Foto: facebook.com / Krzysztof Michalski - Radny Dla Pragi

Kacper Komaiszko
Praga-Północ rozpoczyna nowy etap rewitalizacji kamienic. Dodatkowa miejska jednostka pozwoli zrealizować równoczesny remont co najmniej dziewięciu kluczowych budynków, przyspieszając tym samym walkę z pustostanami i brakami mieszkaniowymi.

Rewitalizacja warszawskiej Pragi to odnowa historycznej architektury, ale przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców. W ostatnich dniach listopada, ogłoszone zostały dwie kluczowe decyzje, które świadczą o przyspieszeniu prac. Pierwszą jest ogłoszenie kluczowego przetargu przez Zarząd Gospodarki Nieruchomościami (ZGN) na remont kamienicy przy Łomżyńskiej 18, a drugą – zapowiedź radnych Stowarzyszenia Dla Pragi o zmianach budżetowych i powierzenie remontów pięciu kluczowych adresów Zarządowi Mienia m.st. Warszawy.

Polecane
Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się równo rok po rozpo
infrastruktura dydaktyczna
UW inwestuje w nowoczesny wydział. Podczas budowy natrafiono na zaskakujące ślady historii

Zmiana w strategii remontowej rewitalizacji Pragi

Zgodnie z informacją przekazaną przez Stowarzyszenie Dla Pragi, dzielnica planuje zmiany w strukturze odpowiedzialności za prowadzenie prac remontowych. Aby zwiększyć łączną wydajność i równocześnie prowadzić remonty w większej liczbie lokalizacji, zdecydowano się na podział zadań.

Kamienice, które dotychczas czekały na swoją kolej, mają zostać przekazane do realizacji prac przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Dotyczy to adresów: Okrzei 29/Kłopotowskiego 28, Okrzei 30, Ząbkowska 12, Brzeska 11 oraz Brzeska 13. Radni zapowiedzieli przegłosowanie niezbędnych zmian budżetowych podczas przyszłotygodniowej sesji Rady Dzielnicy, dzięki którym 5 praskich budynków przejdzie kompleksowy remont.

Zarząd Mienia to miejska jednostka, która ma już udokumentowane sukcesy w prowadzeniu rewitalizacji na Pradze, będąc odpowiedzialną za remonty takich historycznych budynków jak kamienice przy Radzymińskiej 63 czy Środkowej 16.

Reklama
Reklama

Dzięki zaangażowaniu Zarządu Mienia, odciążony zostanie lokalny Zarząd Gospodarki Nieruchomościami, który prowadzi już szereg innych, złożonych remontów. Dzięki temu posunięciu, ZGN będzie mógł w pełni skoncentrować swoje zasoby na pozostałych projektach. Efektem ma być szybsze zasiedlanie dotychczasowych pustostanów, co nie tylko zwiększy pulę mieszkań komunalnych dla uprawnionych Prażan, ale także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej w sercu dzielnicy. Po zakończeniu prac, mieszkania formalnie powrócą do zasobu ZGN Praga-Północ.

Łomżyńska 18 w przetargu. Kamienica z windą i ogrodem

Wzmożone tempo prac potwierdza również informacja o ogłoszeniu przetargu przez ZGN na kompleksowy remont kamienicy przy ulicy Łomżyńskiej 18.

Ten zabytkowy budynek, wzniesiony na początku XX wieku na zlecenie rodziny Karwieńskich, ma zostać przywrócony do stanu świetności z zachowaniem historycznego charakteru. Zakres prac jest kompleksowy i ma doprowadzić do znacznego podniesienia standardu użytkowania. Projekt zakłada wyposażenie obiektu w nowoczesne rozwiązania, w tym instalację centralnego ogrzewania oraz montaż windy, co jest szczególnie istotne dla starszych mieszkańców.

Rewitalizacja obejmie również otoczenie kamienicy – na podwórzu ma powstać piękny ogród wraz z elementami małej architektury. Po zakończeniu wszystkich prac, kamienica zaoferuje 19 nowych mieszkań miejskich. Na realizację tego przedsięwzięcia ZGN zarezerwował w planie zamówień publicznych kwotę 14,5 miliona złotych. Zgodnie z harmonogramem, przetarg na wyłonienie wykonawcy potrwa do 7 stycznia 2026 roku.

Reklama
Reklama

Kontynuacja inwestycji

Obecnie ZGN prowadzi lub ma w planach/na różnym etapie zaawansowania remonty kamienic przy takich adresach jak Wołomińska 17, Stalowa 34 oraz Stalowa 54, a także właśnie ogłoszony przetarg na Łomżyńską 18. Zaangażowanie dwóch silnych jednostek miejskich – ZGN i Zarządu Mienia – w prace przy tak dużej liczbie obiektów w jednym czasie ma umożliwić miastu rekordowe przyspieszenie realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji, przyczyniając się do skokowej poprawy jakości życia w sercu prawobrzeżnej Warszawy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Tłumnie przywitali Warszawiacy nowy Jarmark Warszawski. Dawy Plac Defilad ożył i ten fakt należy nie
przestrzeń miejska

Wieczór pierwszy. Jakie są pierwsze wrażenia z Jarmarku Warszawskiego?

WIeczór andrzejkowy to okazja do wróżb i wspólnej zabawy
poradnik „Życia Warszawy”

Przegląd imprez andrzejkowych. Gdzie, kiedy i za ile?

Na działce po Tesco na Kabatach powstanie od 380 do 410 mieszkań. Zdjęcie ilustracyjne
inwestycje

Było Tesco, będą bloki. Co deweloper chce wybudować na Kabatach?

Pierwsi pasażerowie skorzystali z nowej hali Dworca Zachodniego w piątek, 28 listopada 2025
kolej

„Otwarty później, ale jest”. Tak wygląda nowa Warszawa Zachodnia

Jeśli wiemy, że mamy problem z nadmiernymi zakupami, przydatne jest ustalenie i zapisanie sobie limi
handel

Black Friday na każdym kroku. Jak nie dać się oszukać „okazjom”?

Diabelski Młyn Sky 55 to największa atrakcja jarmarku świątecznego w centrum Warszawy. Także swoiste
przestrzeń miejska

Diabelski młyn na stałe w centrum? Nowy symbol stolicy z epoki Cricolandu

Nowy projekt tworzą Muzeum Fabryki Norblina, Stacji Muzeum oraz Muzeum Gazowni Warszawskiej (na zdję
inicjatywa współpracy

Ruszy Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli. Trzy muzea łączą siły

Krzesła radnych Lewicy i Koalicji Obywatelskiej były puste
polityka

Wiceburmistrz Pragi-Północ nie stracił stanowiska. Jak obroniła go koalicja?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama