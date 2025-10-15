7.4°C
Życie Warszawy

Prawie 600 mln zł na stadion Polonii. Na co jeszcze mają przyznać pieniądze radni?

Publikacja: 15.10.2025 21:00

ak twierdzą urzędnicy, część pieniędzy miałaby pochodzi ze sprzedaży prawa do nazwy stadionu (106,5 mln zł) oraz z tytułu dzierżawy stadionu (95,4 mln zł).

Foto: UM Warszawa

rbi
Ratusz planuje poprosić radnych o 587,3 mln zł, które chce wydać w latach 2029-2052 na zadanie pn.: „Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie”. Decyzję radni mają podjąć podczas sesji, która odbędzie się w czwartek (16 października).

Podczas czwartkowej sesji radni będą debatować o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta. To tam ratusz umieścił modernizację stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6. Jak twierdzą urzędnicy, część pieniędzy miałaby pochodzi ze sprzedaży prawa do nazwy stadionu (106,5 mln zł) oraz z tytułu dzierżawy obiektu (95,4 mln zł). Jak tłumaczyła podczas ostatniej sesji Rady Warszawy wiceprezydent Renata Kaznowska, pozwolenie na budowę jest prawomocne, a miasto rozmawia na ten temat z czterema podmiotami.

Budowa hali sportowej na Skrze i 42 mln zł na usuwanie samochodów z dróg

W tym samym dokumencie znalazła się też kwestia budowy hali sportowej na stadionie Skry. Ratusz proponuje, by na zadanie pt. „Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II” przeznaczyć 200 mln zł.

Radni zajmą się też sprawami:

  • zwiększenia limitu wydatków w ramach kwot do dyspozycji Biura Kultury na prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych (93,6 mln zł w latach 2026-2028);
  • zwiększenia limitu wydatków w ramach kwot do dyspozycji dzielnic na obsługę jednostek oświatowo-edukacyjnych (49 mln zł w latach 2025-2030) ;
  • zwiększenia limitu wydatków Zarządu Dróg Miejskich na usuwanie pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych (42 mln zł w latach 2026-2029).

Jeśli radni wyrażą zgodę, ratusz będzie mógł także:

  • kupić 120 autobusów za 25,1 mln zł;
  • rozpocząć prace przygotowawcze do budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba” (11,7 mln zł;
  • przeznaczyć 6,4 mln zł na program polityki społecznej;
  • przeprowadzić termomodernizację budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 – za 4 mln zł.

Głuchoniemi i słabowidzący będą musieli poczekać

Poza modernizacją stadionu Polonii, ratusz chce też przeznaczyć 8,6 mln zł na Program Rozwoju Odpornego Miasta, 4,3 mln zł na termomodernizację budynku XLII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Madalińskiego 22 oraz 2,3 mln zł na modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20. Planowana jest też budowa magazynu energii dla instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 – za 1 mln zł.

Ratusz proponuje, by 40,3 mln zł na budowę siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12 – przenieść z lat 2025-2026 na 2028 r. , przyspieszyć dokończenie budowy metra – przenieść 40,2 mln zł z 2026 r. na 2025 r.

Opóźnienie przewidziano zaś dla rozbudowy i modernizacji budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie oraz modernizacji budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6.

Nie ucieszą się też mieszkańcy Woli. 16 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23 ratusz chce przenieść z lat 2025-2026 na lata 2027-2028.

Źródło: zyciewarszawy.pl

