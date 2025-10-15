Prawie 600 mln zł na stadion Polonii. Na co jeszcze mają przyznać pieniądze radni?

zwiększenia limitu wydatków w ramach kwot do dyspozycji dzielnic na obsługę jednostek oświatowo-edukacyjnych (49 mln zł w latach 2025-2030) ;

zwiększenia limitu wydatków Zarządu Dróg Miejskich na usuwanie pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych (42 mln zł w latach 2026-2029).

Jeśli radni wyrażą zgodę, ratusz będzie mógł także:

kupić 120 autobusów za 25,1 mln zł;

rozpocząć prace przygotowawcze do budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba” (11,7 mln zł;

przeznaczyć 6,4 mln zł na program polityki społecznej;

przeprowadzić termomodernizację budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 – za 4 mln zł.

Głuchoniemi i słabowidzący będą musieli poczekać

Poza modernizacją stadionu Polonii, ratusz chce też przeznaczyć 8,6 mln zł na Program Rozwoju Odpornego Miasta, 4,3 mln zł na termomodernizację budynku XLII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Madalińskiego 22 oraz 2,3 mln zł na modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20. Planowana jest też budowa magazynu energii dla instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 – za 1 mln zł.

Ratusz proponuje, by 40,3 mln zł na budowę siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12 – przenieść z lat 2025-2026 na 2028 r. , przyspieszyć dokończenie budowy metra – przenieść 40,2 mln zł z 2026 r. na 2025 r.

Opóźnienie przewidziano zaś dla rozbudowy i modernizacji budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie oraz modernizacji budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6.

Nie ucieszą się też mieszkańcy Woli. 16 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23 ratusz chce przenieść z lat 2025-2026 na lata 2027-2028.