Znajdą się pieniądze na modernizację Polonii? Los inwestycji w rękach radnych

– Trzypoziomowy parking podziemny będzie wykorzystywany nie tylko przez mieszkańców, użytkowników okolicznych biur, ale także przez odwiedzających tę część miasta turystów – zapowiada wiceprezydent Kaznowska. – Dzięki temu uda się także znacznie odciążyć zatłoczone ulice Starego i Nowego Miasta oraz podnieść ich atrakcyjność turystyczną. Poza tym parking będzie doskonałym zapleczem i zabezpieczeniem dla wydarzeń sportowych i kulturalnych na nowym obiekcie z infrastrukturą miejską.

Planowany jest także wybudowanie nowej infrastruktury sportowej, której architektura będzie dostosowana do funkcji i oblicza tego miejsca.

– 13 maja 2019 roku rozstrzygnięty został konkurs architektoniczno-urbanistyczny – opisuje wiceprezydent Kaznowska. – W listopadzie podjęto decyzję przystąpienia do formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Od tamtego momentu realizujemy dwa równoległe procesy, czyli wykonanie dokumentacji projektowej przez zwycięską pracownię architektoniczną. Dokumentacja jest elementem składowym PPP, czyli drugiego procesu partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym procesie jesteśmy poddani negocjacjom, te rundy zakończyły się. Jesteśmy przed formalnym zaproszeniem do składania ofert – dodaje.

Trzy etapy budowy Młodzieżowego Centrum Sportu

Założenia koncepcji obejmują najważniejsze elementy Młodzieżowego Centrum Sportu: halę sportowa z garażami podziemnymi i budynkiem Centrum Wsparcia Sportu, Plac Główny oraz stadion właściwy. Prace projektowe zakończyły się 8 listopada 2024 i wydane zostało pozwolenie na budowę, które jest ostateczne i zgodne z przyjętym projektem.

– Młodzieżowe Centrum Sportu będzie realizowane w trzech etapach: pierwszy etap to budowa hali sportowej, centrum wsparcia sportu oraz parking podziemny – wylicza wiceprezydent Kaznowska. – Etap drugi to budowa stadionu piłkarskiego z trzema trybunami: południową, północną i wschodnią, wraz z zadaszeniem oraz przebudowa zaplecza sportowego przy boisku treningowym. Etap trzeci to przebudowa trybuny głównej, ale ze względu na możliwość drobnych modyfikacji, jest jeszcze w trakcie ustalania.

Partner prywatny wybuduje, sfinansuje i będzie użytkował obiekt przez około 20 lat. Będzie również odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji wykonawczej, finansowanie, prowadzenie budowy oraz modernizacji, raportowanie i zapewnienie technicznego utrzymania obiektu.

– Szczegóły dotyczące dochodów, wydatków i planu finansowego będą dostępne podczas dyskusji nad projektem uchwały, która zostanie złożona pod głosowanie na sesji 16 października. Zaprosimy oferentów, których mamy czterech, a realizacja planowana jest na drugi kwartał przyszłego roku. W ramach realizacji są etapy budowy parkingu, hali sportowej i innych elementów – zapowiada wiceprezydent Kaznowska.

Budowa całego kompleksu ma zająć pięć lat. Zgodnie z wyjaśnieniami prezydent Kaznowskiej I etap potrwa 24 miesiące, drugi podobnie, a trzeci 12 miesięcy.

Podczas obrad Rady Warszawy przedstawiciele trzech klubów – Koalicji Obywatelskiej, PiS i Lewicy – zgodnie podkreślali, że są za budową nowoczesnego ośrodka sportowego przy Konwiktorskiej 6. Obiecali także monitorować postęp prac począwszy od wpisania środków do budżetu na przyszły rok.