„Zwierzęta to nie prezent”. Schronisko Na Paluchu wstrzymuje adopcje na święta

Warszawskie Schronisko Na Paluchu po raz kolejny wdraża akcję „Zwierzęta to nie prezent”, wstrzymując adopcje w okresie świąteczno-noworocznym. Decyzja ta ma chronić zwierzęta przed impulsywnymi adopcjami i nieprzemyślanymi prezentami pod choinkę.



Schronisko Na Paluchu co roku przypomina, że zwierzęta nie powinny być traktowane jako świąteczne upominki. Akcja „Zwierzęta to nie prezent” to kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest uświadamianie mieszkańców, że pies czy kot jest żywą, czującą istotą, a nie zabawką czy chwilową zachcianką.

Reklama Reklama

Święta Bożego Narodzenia, choć pełne wzruszeń i ciepła, często sprzyjają emocjonalnym, ale nieprzemyślanym decyzjom adopcyjnym. Niestety, zwierzęta adoptowane pod wpływem impulsu jako „niespodzianka” mają wysokie ryzyko szybkiego powrotu do schroniska, gdy tylko minie świąteczna euforia, a nowi opiekunowie uświadomią sobie skalę odpowiedzialności.

Coroczna tradycja ochrony podopiecznych

Praktyka wstrzymywania adopcji w okresie świątecznym ma w Schronisku Na Paluchu powtarza się każdego roku. W ubiegłych latach procesy adopcyjne były wstrzymywane w dniach od 23 do 26 grudnia. Dodatkowo, w dniach 24, 25 i 26 grudnia placówka była całkowicie zamknięta dla osób odwiedzających, a adopcje wznowiono zaraz po świętach, 27 grudnia. Przypominano wtedy również, że wolontariusze w te dni, tak jak w każdy inny, mieli możliwość przychodzenia do schroniska i opieki nad zwierzętami.

Znamy tegoroczne terminy

Jak dowiedziało się „Życie Warszawy”, Schronisko Na Paluchu przygotowuje się do świątecznej akcji również w tym roku, kontynuując tę ważną inicjatywę. Adopcje zostaną wstrzymane, a Schronisko będzie zamknięte dla odwiedzających w dniach 24, 25 i 26 grudnia. Pracownicy potwierdzili także, że placówka będzie zamknięta również w Sylwestra i Nowy Rok, czyli 31 grudnia i 1 stycznia.