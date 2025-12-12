7.1°C
Życie Warszawy

„Zwierzęta to nie prezent”. Schronisko Na Paluchu wstrzymuje adopcje na święta

Publikacja: 12.12.2025 11:15

Schronisko Na Paluchu co roku przypomina, że zwierzęta nie powinny być traktowane jako świąteczne up

Schronisko Na Paluchu co roku przypomina, że zwierzęta nie powinny być traktowane jako świąteczne upominki

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Warszawskie Schronisko Na Paluchu po raz kolejny wdraża akcję „Zwierzęta to nie prezent”, wstrzymując adopcje w okresie świąteczno-noworocznym. Decyzja ta ma chronić zwierzęta przed impulsywnymi adopcjami i nieprzemyślanymi prezentami pod choinkę.

Schronisko Na Paluchu co roku przypomina, że zwierzęta nie powinny być traktowane jako świąteczne upominki. Akcja „Zwierzęta to nie prezent” to kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest uświadamianie mieszkańców, że pies czy kot jest żywą, czującą istotą, a nie zabawką czy chwilową zachcianką.

Święta Bożego Narodzenia, choć pełne wzruszeń i ciepła, często sprzyjają emocjonalnym, ale nieprzemyślanym decyzjom adopcyjnym. Niestety, zwierzęta adoptowane pod wpływem impulsu jako „niespodzianka” mają wysokie ryzyko szybkiego powrotu do schroniska, gdy tylko minie świąteczna euforia, a nowi opiekunowie uświadomią sobie skalę odpowiedzialności.

Coroczna tradycja ochrony podopiecznych

Praktyka wstrzymywania adopcji w okresie świątecznym ma w Schronisku Na Paluchu powtarza się każdego roku. W ubiegłych latach procesy adopcyjne były wstrzymywane w dniach od 23 do 26 grudnia. Dodatkowo, w dniach 24, 25 i 26 grudnia placówka była całkowicie zamknięta dla osób odwiedzających, a adopcje wznowiono zaraz po świętach, 27 grudnia. Przypominano wtedy również, że wolontariusze w te dni, tak jak w każdy inny, mieli możliwość przychodzenia do schroniska i opieki nad zwierzętami.

Znamy tegoroczne terminy

Jak dowiedziało się „Życie Warszawy”, Schronisko Na Paluchu przygotowuje się do świątecznej akcji również w tym roku, kontynuując tę ważną inicjatywę. Adopcje zostaną wstrzymane, a Schronisko będzie zamknięte dla odwiedzających w dniach 24, 25 i 26 grudnia. Pracownicy potwierdzili także, że placówka będzie zamknięta również w Sylwestra i Nowy Rok, czyli 31 grudnia i 1 stycznia.

Zwierzęta nie powinny być traktowane jako świąteczne upominki

Przedstawiciele schroniska wyjaśniają, że wstrzymanie dotyczy przede wszystkim kotów, których proces adopcyjny jest znacznie szybszy i może zamknąć się w ciągu jednego dnia, co zwiększa ryzyko impulsywnej decyzji.

Odmienna sytuacja panuje w przypadku psów, których proces adopcyjny jest z natury rzeczy dłuższy – wymaga spacerów zapoznawczych oraz spotkań z rodziną, przez co wstrzymanie adopcji w tak krótkim okresie nie wpływa znacząco na jego przebieg.

Apel wolontariuszy: „Zwierzę to odpowiedzialność”

Decyzja o czasowym zamknięciu możliwości adopcji jest podyktowana jednym celem – dobrem zwierząt. „Ze względu na dobro naszych zwierząt, na okres świąteczny schronisko zamyka możliwość adopcji zwierząt. Pamiętajcie, że zwierzę to odpowiedzialność, zwierzę nie jest prezentem, gadżetem ani niespodzianką świąteczną” – apelują wolontariusze warszawskiego schroniska.

Pies czy kot jest żywą, czującą istotą, a nie zabawką czy chwilową zachcianką

To przesłanie jest najważniejszym podsumowaniem kampanii. Posiadanie zwierzęcia to zobowiązanie na wiele lat, które wymaga czasu, zaangażowania, odpowiedzialności oraz środków finansowych. Dlatego decyzja o adopcji musi być w pełni świadoma, dojrzała i podjęta wspólnie przez całą rodzinę.

Osoby, które chcą pomóc podopiecznym Schroniska w okresie świątecznym, zamiast adopcji, mogą skupić się na wsparciu placówki innymi sposobami, takimi jak przekazanie darowizn rzeczowych lub finansowych. Wznowienie adopcji nastąpi bezpośrednio po świętach.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

