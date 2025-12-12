Konkurs na zagospodarowanie „Szpiegowa” ruszył. Projekt dla budynku przy ul. Sobieskiego 100

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło w czwartek 11 grudnia długo wyczekiwany konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania nieruchomości przy ul. Sobieskiego 100, znanej jako „Szpiegowo”. Rozstrzygnięcie planowane jest na czerwiec 2026 roku.



To kolejny etap w procesie przywracania do życia kompleksu, który przez dekady pozostawał zdegradowany i bezumownie zajmowany przez obce państwa.

Reklama Reklama

„Szpiegowo” wraca do miasta

Nieruchomość przy Sobieskiego 100 przez lata była symbolem sowieckiej dominacji – najpierw zajęta przez ZSRR, później przez Federację Rosyjską. Pomimo wieloletnich prób wyegzekwowania należności i uregulowania statusu prawnego, dopiero w 2022 roku udało się skutecznie przejąć obiekt. W styczniu 2025 roku kompleks trafił pod zarząd miasta, co otworzyło drogę do rozpoczęcia prac nad jego przyszłością.

– „‘Szpiegowo’ z ponurego symbolu sowieckiej dominacji ma szansę wreszcie stać się miejscem służącym warszawiankom i warszawiakom. […] Ogłosiliśmy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie kompleksu przy ul. Sobieskiego 100. To kolejny krok, aby wreszcie służył on stolicy i jej mieszkańcom” – podkreśla prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.