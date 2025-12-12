7.2°C
Życie Warszawy

Konkurs na zagospodarowanie „Szpiegowa” ruszył. Projekt dla budynku przy ul. Sobieskiego 100

Publikacja: 12.12.2025 07:15

Nieruchomość przy Sobieskiego 100 przez lata była jednym z symboli sowieckiej dominacji

Foto: mat. pras.

M.B.
Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło w czwartek 11 grudnia długo wyczekiwany konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania nieruchomości przy ul. Sobieskiego 100, znanej jako „Szpiegowo”. Rozstrzygnięcie planowane jest na czerwiec 2026 roku.

To kolejny etap w procesie przywracania do życia kompleksu, który przez dekady pozostawał zdegradowany i bezumownie zajmowany przez obce państwa.

„Szpiegowo” wraca do miasta

Nieruchomość przy Sobieskiego 100 przez lata była symbolem sowieckiej dominacji – najpierw zajęta przez ZSRR, później przez Federację Rosyjską. Pomimo wieloletnich prób wyegzekwowania należności i uregulowania statusu prawnego, dopiero w 2022 roku udało się skutecznie przejąć obiekt. W styczniu 2025 roku kompleks trafił pod zarząd miasta, co otworzyło drogę do rozpoczęcia prac nad jego przyszłością.

– „‘Szpiegowo’ z ponurego symbolu sowieckiej dominacji ma szansę wreszcie stać się miejscem służącym warszawiankom i warszawiakom. […] Ogłosiliśmy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie kompleksu przy ul. Sobieskiego 100. To kolejny krok, aby wreszcie służył on stolicy i jej mieszkańcom” – podkreśla prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ponieważ modernizowany budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków oznacza to konieczność zachowania jego zewnętrznej formy

Foto: mat. pras.

Zadanie dla architektów: przebudowa z poszanowaniem historii

Konkurs będzie dużym wyzwaniem projektowym, ponieważ modernizowany budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Oznacza to konieczność zachowania jego zewnętrznej formy przy jednoczesnym dostosowaniu obiektu do współczesnych standardów.

Koncepcje muszą uwzględniać:

  • przebudowę układu mieszkań w kaskadowym budynku,
  • dostosowanie konstrukcji do aktualnych przepisów,
  • optymalizację przestrzeni,
  • projekt nowego budynku od strony ul. Sobieskiego, który powstanie w miejscu przeznaczonego do rozbiórki pawilonu i dawnego przedszkola,
  • zagospodarowanie otaczającego terenu, w tym przestrzeni wspólnych i zieleni.
Harmonogram
Od konkursu do odbudowy

• Czerwiec 2026 r. – ogłoszenie zwycięskiej koncepcji.
• Październik 2026 r. – podpisanie umowy na dokumentację projektową.
• Sierpień 2027 r. – zakończenie prac projektowych.
• Po 2027 r. – ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych.

Jak będzie wyglądał konkurs?

Procedura została podzielona na dwa etapy:

  1. Etap studialny – uczestnicy składają koncepcje wstępne, z których sąd konkursowy wybierze maksymalnie pięć.
  2. Etap właściwy – autorzy wytypowanych prac przygotują pełne projekty konkursowe. Spośród nich zostanie wyłoniona zwycięska koncepcja.
Wygrana pracownia otrzyma nagrodę finansową oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej.

Projekt zagospodarowania „Szpiegowa” to jedna z najważniejszych stołecznych inwestycji mieszkaniowych najbliższych lat.

Foto: mat. pras.

Co już zostało wykonane?

Miasto od kilku lat przygotowuje teren do inwestycji. W 2023 r. przeprowadzono inwentaryzację i ekspertyzę techniczną. Natomiast w 2025 r. dokonano inwentaryzacji zieleni oraz analizy konstrukcyjnej, określając m.in. elementy budynku, które można usunąć bez konieczności jego wzmacniania. To szczególnie ważne, ponieważ dotychczasowe mieszkania mają duże powierzchnie i będą wymagały przebudowy.

Miasto zabezpieczyło na inwestycję ponad 132 mln zł.

Projekt zagospodarowania „Szpiegowa” to jedna z najważniejszych stołecznych inwestycji mieszkaniowych najbliższych lat. Otwiera szansę, by miejsce przez dekady niedostępne dla mieszkańców zmieniło się w nowoczesną, funkcjonalną i przyjazną część Warszawy.

