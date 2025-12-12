Konkurs na zagospodarowanie „Szpiegowa” ruszył. Projekt dla budynku przy ul. Sobieskiego 100

Nieruchomość przy Sobieskiego 100 przez lata była jednym z symboli sowieckiej dominacji
To kolejny etap w procesie przywracania do życia kompleksu, który przez dekady pozostawał zdegradowany i bezumownie zajmowany przez obce państwa.
Nieruchomość przy Sobieskiego 100 przez lata była symbolem sowieckiej dominacji – najpierw zajęta przez ZSRR, później przez Federację Rosyjską. Pomimo wieloletnich prób wyegzekwowania należności i uregulowania statusu prawnego, dopiero w 2022 roku udało się skutecznie przejąć obiekt. W styczniu 2025 roku kompleks trafił pod zarząd miasta, co otworzyło drogę do rozpoczęcia prac nad jego przyszłością.
– „‘Szpiegowo’ z ponurego symbolu sowieckiej dominacji ma szansę wreszcie stać się miejscem służącym warszawiankom i warszawiakom. […] Ogłosiliśmy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie kompleksu przy ul. Sobieskiego 100. To kolejny krok, aby wreszcie służył on stolicy i jej mieszkańcom” – podkreśla prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Konkurs będzie dużym wyzwaniem projektowym, ponieważ modernizowany budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Oznacza to konieczność zachowania jego zewnętrznej formy przy jednoczesnym dostosowaniu obiektu do współczesnych standardów.
Koncepcje muszą uwzględniać:
• Czerwiec 2026 r. – ogłoszenie zwycięskiej koncepcji.
• Październik 2026 r. – podpisanie umowy na dokumentację projektową.
• Sierpień 2027 r. – zakończenie prac projektowych.
• Po 2027 r. – ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych.
Procedura została podzielona na dwa etapy:
Wygrana pracownia otrzyma nagrodę finansową oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej.
Projekt zagospodarowania „Szpiegowa” to jedna z najważniejszych stołecznych inwestycji mieszkaniowych najbliższych lat.
Miasto od kilku lat przygotowuje teren do inwestycji. W 2023 r. przeprowadzono inwentaryzację i ekspertyzę techniczną. Natomiast w 2025 r. dokonano inwentaryzacji zieleni oraz analizy konstrukcyjnej, określając m.in. elementy budynku, które można usunąć bez konieczności jego wzmacniania. To szczególnie ważne, ponieważ dotychczasowe mieszkania mają duże powierzchnie i będą wymagały przebudowy.
Miasto zabezpieczyło na inwestycję ponad 132 mln zł.
Projekt zagospodarowania „Szpiegowa” to jedna z najważniejszych stołecznych inwestycji mieszkaniowych najbliższych lat. Otwiera szansę, by miejsce przez dekady niedostępne dla mieszkańców zmieniło się w nowoczesną, funkcjonalną i przyjazną część Warszawy.