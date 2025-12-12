Wystawa mody z upcyklingu tekstyliów. Jakie będzie nowe unijne prawo?

Do 10 stycznia 2026 roku możemy bezpłatnie zwiedzać wystawę ,,28 visions of sustainable fashion”w Europa Experience przy ul. Jasnej 14/16A.



Na wystawie znajdują się inspirujące projekty takie jak: suknia Marlen Sabetzer z ok. 10 par jeansów, kreacja z 8 dywanów (Bea Szenfeld), suknia z koronkowych fragmentów obrusów (Unsung Weavers), czy patchworkowa suknia Jackoba Buczyńskiego z materiałów pozyskanych z sortowni tekstyliów Wtórpolu w Polsce i wiele innych.

Niechciane materiały polem do własnych eksperymentów

Prezentacja ,,28 visions of sustainable fashion” przyjechała do Warszawy prosto z Paryża. To wystawa stworzona przez 28 projektantów mody z całej Unii Europejskiej oraz Ukrainy. Kreacje na wystawie powstały z wykorzystaniem upcyklingu tekstyliów, udowadniając, że odpowiedzialność za środowisko może iść w parze z projektowaniem równie pożądanych i różnorodnych stylizacji.

Rzemiosło i innowacja mogą przekształcać niechciane materiały w pełne znaczenia dzieła sztuki Foto: Oliwia Czernicka

Projekty podkreślają, jak twórczość, rzemiosło i innowacja mogą przekształcać niechciane materiały w pełne znaczenia dzieła sztuki, promując kulturę odpowiedzialności za środowisko. Celem wystawy jest również zainspirowanie odbiorców do własnych modowych eksperymentów z ponownym wykorzystaniem tekstyliów.

Moda z upcyklingu a skala konsumpcji

Uroczystemu otwarciu wystawy przez Anitę Sowińską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu towarzyszył panel dyskusyjny: „Moda z upcyklingu w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym”, którego uczestnikami byli: Anita Sowińska, Bea Szenfeld – artystka i autorka jednej z prezentowanych kreacji, Jackob Buczyński – projektant mody i twórca upcyklingowy, autor jednej z kreacji, Tomasz Kacprzak – dyrektor ds. gospodarki odpadami, MPO Łódź, Aleksandra Włodarczyk – ekspertka od mody zrównoważonej.