Wystawa mody z upcyklingu tekstyliów. Jakie będzie nowe unijne prawo?

Wystawa „28 visions of sustainable fashion” to zachęta do modowych poszukiwań w duchu upcyklingu
Na wystawie znajdują się inspirujące projekty takie jak: suknia Marlen Sabetzer z ok. 10 par jeansów, kreacja z 8 dywanów (Bea Szenfeld), suknia z koronkowych fragmentów obrusów (Unsung Weavers), czy patchworkowa suknia Jackoba Buczyńskiego z materiałów pozyskanych z sortowni tekstyliów Wtórpolu w Polsce i wiele innych.
Prezentacja ,,28 visions of sustainable fashion” przyjechała do Warszawy prosto z Paryża. To wystawa stworzona przez 28 projektantów mody z całej Unii Europejskiej oraz Ukrainy. Kreacje na wystawie powstały z wykorzystaniem upcyklingu tekstyliów, udowadniając, że odpowiedzialność za środowisko może iść w parze z projektowaniem równie pożądanych i różnorodnych stylizacji.
Rzemiosło i innowacja mogą przekształcać niechciane materiały w pełne znaczenia dzieła sztuki
Projekty podkreślają, jak twórczość, rzemiosło i innowacja mogą przekształcać niechciane materiały w pełne znaczenia dzieła sztuki, promując kulturę odpowiedzialności za środowisko. Celem wystawy jest również zainspirowanie odbiorców do własnych modowych eksperymentów z ponownym wykorzystaniem tekstyliów.
Uroczystemu otwarciu wystawy przez Anitę Sowińską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu towarzyszył panel dyskusyjny: „Moda z upcyklingu w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym”, którego uczestnikami byli: Anita Sowińska, Bea Szenfeld – artystka i autorka jednej z prezentowanych kreacji, Jackob Buczyński – projektant mody i twórca upcyklingowy, autor jednej z kreacji, Tomasz Kacprzak – dyrektor ds. gospodarki odpadami, MPO Łódź, Aleksandra Włodarczyk – ekspertka od mody zrównoważonej.
Uroczystemu otwarciu wystawy towarzyszył panel dyskusyjny: „Moda z upcyklingu w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym”
Wystawę ,,28 visions of sustainable fashion” trzeba osadzić w konkretnych liczbach. Średnio każdy Europejczyk wytwarza 12 kg odpadów odzieżowych i obuwniczych rocznie. W skali całej Unii Europejskiej oznacza to 5,2 miliona ton z łącznej liczby 12,6 miliona ton odpadów tekstylnych generowanych każdego roku. Konsumenci z roku na rok kupują coraz więcej ubrań, których jakość często pozostawia wiele do życzenia, jednak cena jest atrakcyjna.
Powoduje to wzrost produkcji niskojakościowych ubrań, które w bardzo krótkim czasie, stają się odpadami, a ich wpływ na środowisko jest ogromny: wyprodukowanie jednej bawełnianej koszulki wymaga 2700 litrów wody słodkiej, co odpowiada zapotrzebowaniu jednej osoby na wodę pitną przez 2,5 roku. Tymczasem na świecie mniej niż 1 proc. tekstyliów jest poddawanych recyklingowi.
Tylko niewielka część odpadów tekstylnych jest przetwarzana na czyściwa przemysłowe. Reszta jest spalana albo trafia na ogromne wysypiska. Produkowanych odpadów jest za dużo, a firm upcyklingowych za mało. Brakuje też technologii, które pozwoliłyby na niedrogie przetworzenie tekstyliów, przez co koszt produkcji nowych ubrań jest dużo mniejszy od kosztu przetworzenia odpadów i ponownego ich użycia.
Kreacje na wystawie powstały z wykorzystaniem upcyklingu tekstyliów, udowadniając, że odpowiedzialność może iść w parze z projektowaniem równie pożądanych i różnorodnych stylizacji
Aby rozwiązać ten problem, we wrześniu 2025 r. posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli nowe przepisy przeciw odpadowe, nowelizując dyrektywę europejską z 2008 r. dotyczącą gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej.
Z inicjatywy europosłów obejmować teraz będzie sektor, który wcześniej nie był ujęty: przemysł tekstylny. Producenci w tym sektorze będą musieli zapewnić zbiórkę, sortowanie i recykling odzieży po zakończeniu jej użytkowania oraz ponosić związane z tym koszty. Państwa członkowskie będą odpowiedzialne za wdrożenie nowych systemów odpowiedzialności producentów.
Przy ustalaniu wysokości opłat, jakie firmy będą musiały ponosić, brana będzie pod uwagę żywotność produktów – to sposób na ukierunkowanie działań przeciwko praktykom fast fashion i ultra fast fashion.
Podczas panelu dyskusyjnego przedstawiono propozycje pierwszych kroków, jakie powinny zostać podjęte w walce z problemem nadprodukcji odzieży
Państwa Unii Europejskiej będą miały 20 miesięcy od wejścia dyrektywy w życie na transpozycję przepisów do prawa krajowego. Jednocześnie państwa członkowskie Unii Europejskiej są już od 1 stycznia 2025 r. zobowiązane do organizowania systematycznej zbiórki odpadów tekstylnych, co wymaga tworzenia punktów selektywnej zbiórki w miastach.
Przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej duże wyzwanie. Podczas panelu dyskusyjnego przedstawiono propozycje pierwszych kroków, jakie powinny zostać podjęte w walce z problemem m.in.: obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów, skuteczne oclenie ubrań płynących z zagranicy, paszporty cyfrowe na metkach ubrań (zawierające informacje o pochodzeniu materiałów i substancjach użytych do ich produkcji, co przyśpieszyłoby proces sortowania odpadów), dywersyfikowanie modeli biznesowych, rozwój technologii (surowiec z odzysku musi być tańszy niż nowy), a co najważniejsze wprowadzenie systemowej edukacji konsumentów, aby świadomie podejmowali wybory podczas zakupów.