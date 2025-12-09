10.4°C
1015.2 hPa
Życie Warszawy

Z Paryża do Warszawy. Zaskakująca wystawa dla miłośników mody. Wstęp darmowy

Publikacja: 09.12.2025 13:45

Wystawa „(Re)Made in EU” to „promocja kultury odpowiedzialności za środowisko"

Wystawa „(Re)Made in EU” to „promocja kultury odpowiedzialności za środowisko"

Foto: Katalog wystawy „(Re)Made in EU” / Parlament Europejski

Maria Krzos
W centrum multimedialnym Europa Experience przy ul. Jasnej od czwartku 11 grudnia będzie można oglądać wystawę „(Re) Made in EU” prezentującą 28 kreacji stworzonych wyłącznie z materiałów z drugiego obiegu przez twórców ze wszystkich krajów UE oraz Ukrainy. Wstęp wolny.

„Te wyjątkowe projekty podkreślają, jak twórczość, rzemiosło i innowacja mogą przekształcać niechciane materiały w pełne znaczenia dzieła sztuki, promując kulturę odpowiedzialności za środowisko” – informują organizatorzy. Podkreślają, że prace artystów powstały wyłącznie z tekstyliów i surowców, których pierwszy cykl życia już się zakończył – z rzeczy niechcianych, odłożonych. Z pozoru bezużytecznych. „Wcześniej pokazano je w Paryżu podczas wydarzeń towarzyszących Fashion Week, gdzie przyciągnęły uwagę nowatorskim podejściem do mody i zero waste” – czytamy. 

Drugie życie starych jeansów

Wśród prac, które można obejrzeć, znajduje się np. kreacja z przetworzonych przewodów elektrycznych, splecionych misterną techniką koronki klockowej. Obok niej – zestaw kamizelka i torba wykonany z marokańskich dywanów, odratowanych i ręcznie przekształconych w unikalny element garderoby.

Kolejny z prezentowanych projektów powstał z ośmiu dywaników utkanych ze starych dżinsów – można go rozłożyć i przywrócić do formy materiału wyjściowego. Wśród eksponatów znalazła się także kurtka uszyta z odpadów tekstylnych: od niesprzedanych ręczników po resztki pościeli.

Polecane
W dwa przedświąteczne weekendy w Warszawie nie zabraknie atrakcji w bożonarodzeniowym klimacie
sobota-niedziela
„Last Christmas” w nowej odsłonie

Między sztuką a unijną dyrektywą

Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na kwestię ochrony środowiska, a zwłaszcza problem, jakim jest ogromna ilość odpadów tekstylnych. Stanowią one jedną z najszybciej rosnących kategorii odpadów w UE. Polskie biuro Parlamentu Europejskiego (PE) przypomina, że problem ten stał się przyczynkiem do rewizji unijnej dyrektywy odpadowej.

Reklama
Reklama

Przypomnijmy, we wrześniu br. PE przyjął Dyrektywę (UE) 2025/1892, która zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) dla tekstyliów najpóźniej do 17 czerwca 2027 r. „Nowe przepisy nakładają większą odpowiedzialność na producentów odzieży i promują świadome decyzje konsumentów. „(Re)Made in EU” pokazuje, że sztuka może nie tylko komentować te zmiany, lecz także je współtworzyć” – informują organizatorzy warszawskiej wystawy.

Wstęp na wystawę wolny. Gdzie i kiedy można ją oglądać? 

Wystawę „(Re)Made in EU” można oglądać w centrum multimedialnym Europa Experience przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie (pod tym samym adresem mieści się warszawskie biuro PE). Wystawę można oglądać od 11 grudnia 2025 r. do 10 stycznia 2026 r., w dni powszednie w godz. 9-18, w soboty od 9 do 15. Wstęp wolny.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W otwarciu Ursynoteki wzięli udział wiceministra MSWiA oraz władze dzielnicy Ursynów
książka

Nowy oddział Ursynoteki otwarty. Tysiące książek i ciekawe zajęcia

W dwa przedświąteczne weekendy w Warszawie nie zabraknie atrakcji w bożonarodzeniowym klimacie
sobota-niedziela

„Last Christmas” w nowej odsłonie

W lutym 1953 roku odbudowany pałac przekazano na siedzibę Instytutowi im. Fryderyka Chopina (później
remont

Muzeum Chopina zamknięte na rok z powodu modernizacji

Marcin Maciejowski „Młodzi nie chcą się uczyć ani pracować”, 2000
do czwartku

Wstęp wolny na wystawy Zachęty

Strzałem w tył głowy zabijano na Wschodzie polskich oficerów. Natomiast po wojnie w całym kraju w te
do kwietnia

Kim byli kaci wykonujący wyroki śmierci na Rakowieckiej?

„Moc słów” – nowa wystawa w Muzeum POLIN
do 8 czerwca

Język to kod, w którym zapisana jest kultura. Wystawa w POLIN

Białe tarcze to papierowe parasole produkowane na Jawie czekające na pomalowanie.
do niedzieli

Niedoskonały, ale piękny świat na fotografiach Piotra Bratosiewicza

Wystawa nie ogranicza się jedynie do prezentacji zbiorów, ale obejmuje także rozbudowany program edu
od soboty

Kolekcjonerstwo i dziedzictwo sztuki w Zachęcie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama