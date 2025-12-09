Z Paryża do Warszawy. Zaskakująca wystawa dla miłośników mody. Wstęp darmowy

Wystawa „(Re)Made in EU” to „promocja kultury odpowiedzialności za środowisko"
„Te wyjątkowe projekty podkreślają, jak twórczość, rzemiosło i innowacja mogą przekształcać niechciane materiały w pełne znaczenia dzieła sztuki, promując kulturę odpowiedzialności za środowisko” – informują organizatorzy. Podkreślają, że prace artystów powstały wyłącznie z tekstyliów i surowców, których pierwszy cykl życia już się zakończył – z rzeczy niechcianych, odłożonych. Z pozoru bezużytecznych. „Wcześniej pokazano je w Paryżu podczas wydarzeń towarzyszących Fashion Week, gdzie przyciągnęły uwagę nowatorskim podejściem do mody i zero waste” – czytamy.
Wśród prac, które można obejrzeć, znajduje się np. kreacja z przetworzonych przewodów elektrycznych, splecionych misterną techniką koronki klockowej. Obok niej – zestaw kamizelka i torba wykonany z marokańskich dywanów, odratowanych i ręcznie przekształconych w unikalny element garderoby.
Kolejny z prezentowanych projektów powstał z ośmiu dywaników utkanych ze starych dżinsów – można go rozłożyć i przywrócić do formy materiału wyjściowego. Wśród eksponatów znalazła się także kurtka uszyta z odpadów tekstylnych: od niesprzedanych ręczników po resztki pościeli.
Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na kwestię ochrony środowiska, a zwłaszcza problem, jakim jest ogromna ilość odpadów tekstylnych. Stanowią one jedną z najszybciej rosnących kategorii odpadów w UE. Polskie biuro Parlamentu Europejskiego (PE) przypomina, że problem ten stał się przyczynkiem do rewizji unijnej dyrektywy odpadowej.
Przypomnijmy, we wrześniu br. PE przyjął Dyrektywę (UE) 2025/1892, która zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) dla tekstyliów najpóźniej do 17 czerwca 2027 r. „Nowe przepisy nakładają większą odpowiedzialność na producentów odzieży i promują świadome decyzje konsumentów. „(Re)Made in EU” pokazuje, że sztuka może nie tylko komentować te zmiany, lecz także je współtworzyć” – informują organizatorzy warszawskiej wystawy.
Wystawę „(Re)Made in EU” można oglądać w centrum multimedialnym Europa Experience przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie (pod tym samym adresem mieści się warszawskie biuro PE). Wystawę można oglądać od 11 grudnia 2025 r. do 10 stycznia 2026 r., w dni powszednie w godz. 9-18, w soboty od 9 do 15. Wstęp wolny.