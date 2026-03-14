Duńska sieć Søstrene Grene wchodzi do Polski. Pierwszy sklep w Warszawie

Skandynawski styl, koncepcja hygge i sensoryczne zakupy zawitają wkrótce nad Wisłę. Już w 2026 roku duńska sieć Søstrene Grene otworzy swoją pierwszą placówkę w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia, a wcześniej ruszy sprzedaż internetowa.



Polska została wybrana na 18. kraj, w którym ta rodzinna firma otworzy swoje sklepy stacjonarne. Decyzja ta wiąże się z dużym potencjałem polskiego rynku, który dla marki jest pierwszym przystankiem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Reklama Reklama

Zamiast tradycyjnych alejek, klienci poruszają się po labiryncie, który prowadzi ich przez kolejne działy. Foto: mat. pras.

Prezes grupy, Mikkel Grene, podkreśla, że polskie centra handlowe należą do najnowocześniejszych na kontynencie, co stwarza idealne warunki do prezentacji unikalnego konceptu marki.

Sklep inny niż wszystkie

Søstrene Grene, co w tłumaczeniu oznacza Siostry Grene, to marka z tradycjami sięgającymi 1973 roku. Jej placówki wyróżniają się na tle konkurencji specyficznym układem. Zamiast tradycyjnych alejek, klienci poruszają się po labiryncie, który prowadzi ich przez kolejne działy. Całości dopełnia muzyka klasyczna, oświetlenie przypominające scenę teatralną oraz aromat herbaty. Takie podejście ma na celu zapewnienie chwili wytchnienia od codziennego pośpiechu i zamienienie zwykłych zakupów w relaksujące doświadczenie.