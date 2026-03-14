Życie Warszawy
Duńska sieć Søstrene Grene wchodzi do Polski. Pierwszy sklep w Warszawie

Publikacja: 14.03.2026 08:00

W projekcie duńskich sklepów uwzględniono duże place prezentujące różne kategorie produktów

Foto: mat. pras.

M.B.
Skandynawski styl, koncepcja hygge i sensoryczne zakupy zawitają wkrótce nad Wisłę. Już w 2026 roku duńska sieć Søstrene Grene otworzy swoją pierwszą placówkę w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia, a wcześniej ruszy sprzedaż internetowa.

Polska została wybrana na 18. kraj, w którym ta rodzinna firma otworzy swoje sklepy stacjonarne. Decyzja ta wiąże się z dużym potencjałem polskiego rynku, który dla marki jest pierwszym przystankiem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zamiast tradycyjnych alejek, klienci poruszają się po labiryncie, który prowadzi ich przez kolejne działy.

Foto: mat. pras.

Prezes grupy, Mikkel Grene, podkreśla, że polskie centra handlowe należą do najnowocześniejszych na kontynencie, co stwarza idealne warunki do prezentacji unikalnego konceptu marki.

Sklep inny niż wszystkie

Søstrene Grene, co w tłumaczeniu oznacza Siostry Grene, to marka z tradycjami sięgającymi 1973 roku. Jej placówki wyróżniają się na tle konkurencji specyficznym układem. Zamiast tradycyjnych alejek, klienci poruszają się po labiryncie, który prowadzi ich przez kolejne działy. Całości dopełnia muzyka klasyczna, oświetlenie przypominające scenę teatralną oraz aromat herbaty. Takie podejście ma na celu zapewnienie chwili wytchnienia od codziennego pośpiechu i zamienienie zwykłych zakupów w relaksujące doświadczenie.

W asortymencie „Søstrene Grene" znajdują się maskotki, gry i zabawki dla dzieci

Foto: mat. pras.

Co znajdziemy na półkach

Asortyment sieci jest bardzo szeroki i obejmuje artykuły wyposażenia wnętrz, takie jak drobne meble, oświetlenie czy akcesoria kuchenne i łazienkowe. Miłośnicy prac ręcznych znajdą tam produkty hobbystyczne, a rodzice zabawki i gry dla dzieci. Ważnym elementem oferty są również artykuły papiernicze, biurowe oraz produkty ogrodnicze. Wszystkie produkty projektowane są w duchu skandynawskiego designu i oferowane w przystępnych cenach.

Wszystkie produkty w duńskiej sieci projektowane są w duchu skandynawskiego designu i oferowane w przystępnych cenach.

Foto: mat. pras.

Plany ekspansji nad Wisłą

Warszawski debiut to dopiero początek obecności Duńczyków w naszym kraju. Sieć aktywnie poszukuje kolejnych lokalizacji, celując w lokale o powierzchni od 250 do 350 metrów kwadratowych, położone zarówno w galeriach handlowych, jak i przy głównych ulicach miast. Równolegle z przygotowaniami do otwarcia sklepu stacjonarnego, trwają prace nad uruchomieniem polskiej wersji witryny internetowej, która ma ruszyć jeszcze tej wiosny.

Polecane
Kompleks będzie trzykondygnacyjnym obiektem z ofertą handlową i rozrywkową oraz przestronną antresol
handel
Libretto – nowe centrum handlu i rozrywki na Czerniakowie

Historia dwóch sióstr

Za sukcesem marki stoi opowieść o dwóch fikcyjnych postaciach – Annie i Clarze. Zostały one stworzone przez założycieli, by pomagać klientom w poruszaniu się po sklepie za pomocą ręcznie pisanych tabliczek. Choć firma jest dziś nowoczesną siecią zarządzaną przez drugie pokolenie rodziny Grene, postacie sióstr wciąż są obecne w komunikacji z klientami.

Z badań wynika, że na „depresję po grze” najbardziej narażeni są fani gier fabularnych (RPG)
innowacje

Jak zmierzyć depresję gracza? Naukowcy stworzyli narzędzie

Z relacji właścicielki czworonoga wynikało, że jej sąsiad, przejeżdżając obok nich samochodem, nagle
zwierzę warszawskie

Zarzuty dla kierowcy z Białołęki. Miał celowo najechać na psa sąsiadki

Samolot rozbił się, uderzając z ogromną siłą o ziemię; po ścięciu skrzydłem drzewa, roztrzaskał się
warszawskie historie...

Nic nie może przecież wiecznie trwać. Rocznica katastrofy samolotu Ił-62 "Kopernik"

Obie inwestycje powstaną praktycznie obok siebie – w głębi kwartału pomiędzy ul. Przasnyską a ul. An
przestrzeń miejska

Dwie inwestycje, jeden dialog. Deweloperzy wspólnie rozmawiają z mieszkańcami Żoliborza

Zatrzymani to młodzi mężczyźni w wieku od 14 do 16 lat. Według ustaleń śledczych najpierw śledzili s
bezpieczeństwo

Rozbój na Amerykaninie i jego synu. Zatrzymani czterej nastolatkowie

Choć samo skrzyżowanie Żelaznej i Chmielnej nie należy do największych w centrum miasta, ruch w tym
przebudowa

Nowe światła na Żelaznej i Chmielnej. Miasto chce poprawić bezpieczeństwo

Odnowiony ciąg pieszy na wizualizacji
przestrzeń miejska

Zielona aleja wzdłuż Alej Jerozolimskich za 5 mln zł

Ostatnia taka akcja kontroli przewozó na aplikację i ich kierowcó odbyła się 12 marca i zakończyła s
bepieczeństwo

Kontrole kierowców z aplikacji. Sypią się kary za nielegalny pobyt

