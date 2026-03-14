Nocne pociągi z lotniska Modlin do Warszawy. Nowy rozkład Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie uruchamiają nocne połączenia z portlu lotniczego Warszawa-Modlin
Pasażerowie korzystający z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin od lat wskazywali na ten sam dotkliwy problem. Ostatnie pociągi w stronę stolicy odjeżdżały przed północą. Powodowało to, że osoby lądujące późnym wieczorem zostawały bez dostępu do transportu publicznego. Sytuacja stawała się szczególnie trudna w przypadku opóźnień lotów. Podróżni byli wtedy zmuszeni do wielogodzinnego oczekiwania na terminalu lub korzystania z alternatyw w postaci kosztownych taksówek. Przewoźnik oficjalnie zapowiedział jednak koniec tych niedogodności.
Dotychczasowa oferta przewozowa pozostawiała pasażerów w trudnym położeniu między północą a godziną czwartą rano. W tym czasie na torach panowała cisza, a terminal lotniska stawał się komunikacyjną wyspą. Dla wielu osób lądujących po godzinie 23:00 jedyną opcją pozostawał transport kołowy. Wybór ten wiązał się z wysokimi kosztami, które często przewyższały cenę samego biletu lotniczego. Nocna taryfa w taksówkach oraz dynamiczne cenniki w popularnych aplikacjach przewozowych sprawiały, że powrót do domu kosztował nawet kilkaset złotych. Nowa decyzja Kolei Mazowieckich ma na celu całkowite wyeliminowanie tego zjawiska i przywrócenie pasażerom poczucia przewidywalności.
Nowy schemat połączeń opiera się na dwóch kluczowych kursach, które zostaną uruchomione pod koniec marca.
Pierwszy z nich to pociąg o numerze 97157. Skład ten wyruszy z dworca Warszawa Wschodnia o godzinie 00:17 i dotrze do stacji Modlin o 00:49. Jest to propozycja dla osób wylatujących wczesnym rankiem oraz pracowników portu lotniczego.
Druga, jeszcze ważniejsza zmiana, dotyczy pociągu numer 97154. Wyjedzie on ze stacji w Modlinie o godzinie 01:45. Po trzydziestu jeden minutach jazdy pasażerowie znajdą się na dworcu Warszawa Centralna. Taki czas przejazdu czyni kolej bezkonkurencyjną wobec niemal każdej innej formy transportu w godzinach nocnych.
Sam pociąg to jednak tylko połowa sukcesu, ponieważ stacja kolejowa jest oddalona od terminala o kilka kilometrów. Dlatego kluczowym elementem nowej oferty jest pełna synchronizacja z autobusami wahadłowymi. Specjalny autobus lotniskowy będzie czekał na pasażerów pod samym wyjściem z hali przylotów.
Odjedzie on o godzinie 01:25 i dowiezie podróżnych na perony kolejowe w ciągu dziesięciu minut. Pozwoli to na spokojną przesiadkę do pociągu jadącego do Warszawy. Analogiczne rozwiązanie przewidziano dla osób jadących na lotnisko. Autobus ze stacji wyruszy o 00:59, aby dowieźć pasażerów pod drzwi terminala równo o godzinie 01:09.
Wprowadzenie tych zmian drastycznie obniża koszty podróży. Zamiast płacić krocie za taksówkę, pasażerowie będą mogli skorzystać z taniego biletu lotniskowego. Obejmuje on zarówno przejazd pociągiem, jak i autobusem wahadłowym. Ważnym aspektem jest również lokalizacja przystanku końcowego w stolicy. Dworzec Warszawa Centralna stanowi centralny punkt przesiadkowy dla całego systemu nocnej komunikacji miejskiej. Pasażerowie docierający tam o godzinie 02:16 mogą bez trudu kontynuować podróż do dowolnej dzielnicy Warszawy. Dzięki temu cały proces powrotu z zagranicznej podróży staje się prosty, tani i przede wszystkim dostępny dla każdego portfela.