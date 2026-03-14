Życie Warszawy
Nocne pociągi z lotniska Modlin do Warszawy. Nowy rozkład Kolei Mazowieckich

Publikacja: 14.03.2026 12:22

Koleje Mazowieckie uruchamiają nocne połączenia z portlu lotniczego Warszawa-Modlin

Kacper Komaiszko
Od 30 marca Koleje Mazowieckie wprowadzają nocne połączenia pociągów i autobusów lotniskowych. Nowy rozkład umożliwi pasażerom tani powrót z Modlina do Warszawy po północy, kończąc erę kosztownych podróży taksówkami.

Pasażerowie korzystający z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin od lat wskazywali na ten sam dotkliwy problem. Ostatnie pociągi w stronę stolicy odjeżdżały przed północą. Powodowało to, że osoby lądujące późnym wieczorem zostawały bez dostępu do transportu publicznego. Sytuacja stawała się szczególnie trudna w przypadku opóźnień lotów. Podróżni byli wtedy zmuszeni do wielogodzinnego oczekiwania na terminalu lub korzystania z alternatyw w postaci kosztownych taksówek. Przewoźnik oficjalnie zapowiedział jednak koniec tych niedogodności.

Koniec komunikacyjnej luki pod Warszawą

Dotychczasowa oferta przewozowa pozostawiała pasażerów w trudnym położeniu między północą a godziną czwartą rano. W tym czasie na torach panowała cisza, a terminal lotniska stawał się komunikacyjną wyspą. Dla wielu osób lądujących po godzinie 23:00 jedyną opcją pozostawał transport kołowy. Wybór ten wiązał się z wysokimi kosztami, które często przewyższały cenę samego biletu lotniczego. Nocna taryfa w taksówkach oraz dynamiczne cenniki w popularnych aplikacjach przewozowych sprawiały, że powrót do domu kosztował nawet kilkaset złotych. Nowa decyzja Kolei Mazowieckich ma na celu całkowite wyeliminowanie tego zjawiska i przywrócenie pasażerom poczucia przewidywalności.

Polecane
Pociągi poprowadzą miedzy innymi lokomotywa EP05-23, znana jako Czesio, a także popularne Siódemki,
kolej retro
Nieśpieszny rusza do Zakopanego z Dworca Głównego już 17 kwietnia

Nocny rozkład Kolei Mazowieckich z lotniska w Modlinie

Nowy schemat połączeń opiera się na dwóch kluczowych kursach, które zostaną uruchomione pod koniec marca.

Pierwszy z nich to pociąg o numerze 97157. Skład ten wyruszy z dworca Warszawa Wschodnia o godzinie 00:17 i dotrze do stacji Modlin o 00:49. Jest to propozycja dla osób wylatujących wczesnym rankiem oraz pracowników portu lotniczego.

Druga, jeszcze ważniejsza zmiana, dotyczy pociągu numer 97154. Wyjedzie on ze stacji w Modlinie o godzinie 01:45. Po trzydziestu jeden minutach jazdy pasażerowie znajdą się na dworcu Warszawa Centralna. Taki czas przejazdu czyni kolej bezkonkurencyjną wobec niemal każdej innej formy transportu w godzinach nocnych.

Kluczowa rola autobusu lotniskowego

Sam pociąg to jednak tylko połowa sukcesu, ponieważ stacja kolejowa jest oddalona od terminala o kilka kilometrów. Dlatego kluczowym elementem nowej oferty jest pełna synchronizacja z autobusami wahadłowymi. Specjalny autobus lotniskowy będzie czekał na pasażerów pod samym wyjściem z hali przylotów.

Odjedzie on o godzinie 01:25 i dowiezie podróżnych na perony kolejowe w ciągu dziesięciu minut. Pozwoli to na spokojną przesiadkę do pociągu jadącego do Warszawy. Analogiczne rozwiązanie przewidziano dla osób jadących na lotnisko. Autobus ze stacji wyruszy o 00:59, aby dowieźć pasażerów pod drzwi terminala równo o godzinie 01:09.

Polecane
Do testów wybrano elektryczny zespół trakcyjny serii EN97 wyprodukowany przez firmę PESA Bydgoszcz u
kolej
Pierwszy autonomiczny pociąg w Polsce na torach WKD? PKP z przełomowym projektem

Ekonomiczna rewolucja dla portfela pasażera

Wprowadzenie tych zmian drastycznie obniża koszty podróży. Zamiast płacić krocie za taksówkę, pasażerowie będą mogli skorzystać z taniego biletu lotniskowego. Obejmuje on zarówno przejazd pociągiem, jak i autobusem wahadłowym. Ważnym aspektem jest również lokalizacja przystanku końcowego w stolicy. Dworzec Warszawa Centralna stanowi centralny punkt przesiadkowy dla całego systemu nocnej komunikacji miejskiej. Pasażerowie docierający tam o godzinie 02:16 mogą bez trudu kontynuować podróż do dowolnej dzielnicy Warszawy. Dzięki temu cały proces powrotu z zagranicznej podróży staje się prosty, tani i przede wszystkim dostępny dla każdego portfela.

Stare, zniszczone elementy zostaną zastąpione nowymi betonowymi płytami o wymiarach 50x50 cm.
przebudowa

Nowy chodnik przy Mołdawskiej. Zmiany dla pieszych na Ochocie

Nowe rozkłady pojawią się w przystankowych gablotach w nocy z piątku na sobotę
komunikacja szynowa

Od soboty nowe rozkłady jazdy tramwajów. Zmiany obejmą całą Warszawę

W ubiegłym roku na terenie Warszawy prowadzone były kontrole pojazdów elektrycznych poruszających si
z perspektywy siodełka

Kurierzy rowerowi zagrażają pieszym? Radny pyta o reakcję miasta

Na peronach 3 i 4 pasażerowie mogą już korzystać ze schodów ruchomych, wind oraz nowych wiat chronią
infrastruktura kolejowa

Historia na ścianach i szybsze przesiadki. Nowy tunel na Warszawie Gdańskiej prawie gotowy

Pociągi poprowadzą miedzy innymi lokomotywa EP05-23, znana jako Czesio, a także popularne Siódemki,
kolej retro

Nieśpieszny rusza do Zakopanego z Dworca Głównego już 17 kwietnia

Inaczej pojadą także składy linii 24. Od skrzyżowania z ulicą Radiową skierują się one przez Powstań
remont na torach

Zmiany na Bemowie. Tramwaje pojadą inaczej przez dwa tygodnie

Nad sprawnym przebiegiem imprezy i bezpieczeństwem uczestników będą czuwali policjanci oraz służby p
impreza masowa

Biegacze opanują Bemowo. Druga edycja BeMore5K w niedzielę

Wraz z nadejściem cieplejszych dni wykonawca rozpoczyna intensywne działania na powierzchni.
przebudowa

Budowa trasy tramwajowej na Ochocie wkracza w kolejny etap

