W weekend ruszają kluczowe prace na rondach Dmowskiego i Czterdziestolatka. Kierowców i pasażerów czekają duże zmiany w ruchu. Sprawdź nowe trasy objazdów oraz aktualny rozkład Warszawskiego Transportu Publicznego.



Aleje Jerozolimskie przechodzą gruntowną modernizację torowiska tramwajowego. Wykonawca inwestycji obejmującej łącznie 6 kilometrów pojedynczego toru wkracza w kolejną fazę realizacji. Najbliższy weekend przyniesie kumulację utrudnień w samym centrum Warszawy. Odcinkowe prace budowlane skupią się na przebudowie przejazdów poprzecznych przez torowisko, co wymusi czasowe przeorganizowanie ruchu kołowego oraz szynowego.

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Remont w rejonie Dworca Centralnego

Pierwsze zmiany zostaną wprowadzone w nocy z piątku na sobotę (12/13 czerwca) około godziny 0:15 na rondzie Czterdziestolatka. Służby drogowe wyłączą z ruchu przejazd przez torowisko w kierunku ulicy Chałubińskiego.

Dla kierowców poruszających się Aleją Jana Pawła II oznaczać to będzie konieczność skrętu w prawo w Aleje Jerozolimskie i dotarcia do placu Zawiszy, gdzie wyznaczono punkt zwrotny. Z kolei osoby jadące od Dworca Centralnego nie wykonają manewru skrętu w lewo w stronę Chałubińskiego. Bez zakłóceń pozostanie ruch na estakadzie oraz przejazd z ul. Chałubińskiego w stronę ronda ONZ. Przywrócenie stałej organizacji ruchu w tym miejscu zaplanowano na niedzielę, 14 czerwca, około godziny 23:30.

W tym samym okresie zmodyfikowaną trasą pojadą autobusy linii 174, które skrócą kursy do Dworca Centralnego, a w kierunku Mokotowa zostaną skierowane przez plac Starynkiewicza i ulicę Lindleya. Korekty tras obejmą też linie nocne N34, N36 oraz N86. Ruch tramwajowy w tym obszarze zostanie utrzymany.

Cztery dni utrudnień wokół Rotundy

Dłużej potrwają prace w rejonie ronda Dmowskiego. Wygradzanie strefy roboczej rozpocznie się w piątek, 13 czerwca o godzinie 0:15, a zakończenie zaplanowano na wtorek, 16 czerwca o 23:30. W tym okresie przejazd przez tory w osi ulicy Marszałkowskiej będzie całkowicie zablokowany.

Kierowcy jadący Marszałkowską zostaną zmuszeni do skrętu w prawo w Aleje Jerozolimskie. Aby umożliwić kontynuację jazdy, zarządca drogi wyznaczy tymczasowe miejsca do zawracania: na wysokości ulicy Poznańskiej (dla jadących od Świętokrzyskiej) oraz przy Rotundzie (dla jadących od placu Konstytucji). W samych Alejach Jerozolimskich przejezdne będą po dwa pasy ruchu, bez opcji skrętu w lewo.

Zawieszone linie i komunikacja zastępcza

Największe zmiany odczują pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego w weekend 13-14 czerwca. Wstrzymany zostanie ruch tramwajów na ciągu ulic Marszałkowskiej i Andersa (od pl. Zbawiciela do ul. Stawki). Linie 15, 16 i 18 nie wyjadą na trasy, a składy linii 4, 33, 36 i 79 pojadą trasami objazdowymi, głównie przez Aleję Jana Pawła II i aleję Niepodległości.

W celu zminimalizowania niedogodności pasażerowie otrzymają do dyspozycji dwie tramwajowe linie uzupełniające: 75 (Al. Krakowska – PKP Służewiec) oraz 78 (Piaski – Żerań FSO). Wydłużone zostaną też trasy autobusów linii 151 i 520, które dojadą do placu Bankowego. Warto pamiętać, że na stałe wyłączony jest ruch tramwajowy od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona, gdzie pasażerów wozi autobusowa linia zastępcza Z-9 oraz częściej kursujące autobusy linii 158.

Powrót tramwajów na ulicę Marszałkowską nastąpi w poniedziałek, 15 czerwca, od początku kursowania. Drogowcy przypominają, że to nie koniec prac w tym rejonie – następne zamknięcia torowiska zaplanowano na lipiec. Szczegóły zmian i rozkłady jazdy są dostępne na stronach miejskiego serwisu Infoulice oraz WTP.