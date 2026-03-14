Polska Wersja na Ochocie. Spotkanie z raperami w Przystanku Książka

To pierwsza sytuacja w historii ochockich spotkań, kiedy będzie okazja spotkać cały skład zespołu jednocześnie.
Dzięki temu publiczność będzie mogła usłyszeć historie i wspomnienia z różnych perspektyw – od pracy nad tekstami, przez produkcję, aż po koncertowe anegdoty. Rozmowa dotyczyć będzie również nowej płyty, której premiera odbyła się 13 marca.
Spotkania Hip Hop Szansa to przestrzeń do swobodnej rozmowy o kulturze hip-hopowej – jej wartościach, drodze artystów oraz o tym, jak muzyka wpływa na młodych ludzi.
Nie zabraknie także czasu na pytania od publiczności, wspólne zdjęcia i autografy. Kameralna atmosfera biblioteki połączy się z prawdziwą hip-hopową energią.
Warto przypomnieć, że artyści byli w 2025 roku gośćmi festiwalu – „Ochota x Hip Hop „Bloki Startowe”, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem publiczności.
– Już dziś zapraszamy na kolejną edycję tego festiwalu, która odbędzie się 20 czerwca – zapowiada rzeczniczka Ochoty Aleksandra Mazur.
Spotkanie odbędzie się 19 marca (czwartek) o godz. 18 w Bibliotece Przystanek Książka przy ul. Grójeckiej 42. Poprowadzi je Szaman82.
Polska Wersja to warszawski zespół hip-hopowy założony w 2012 roku, reprezentujący klasyczny, uliczny rap. W skład formacji wchodzą raperzy
Jano (Jano TZWM) i Hinol (HNL), a za brzmienie często odpowiadał beatmaker YBEAT. Zespół zdobył popularność dzięki takim albumom jak Powrót do przeszłości i platynowy Na waszych oczach.