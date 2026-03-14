Życie Warszawy
Polska Wersja na Ochocie. Spotkanie z raperami w Przystanku Książka

Publikacja: 14.03.2026 10:38

Polska Wersja to warszawski zespół hip-hopowy założony w 2012 roku, reprezentujący klasyczny, uliczny rap.

Foto: UD Ochota

rbi
Kolejne wydarzenie z cyklu Hip Hop Szansa będzie okazją do rozmowy o muzyce, inspiracjach i kulisach powstawania utworów z artystami, którzy od lat współtworzą jedną z najbardziej charakterystycznych ekip na polskiej scenie hip-hopowej. Tym razem gośćmi będą Hinol, Jano oraz DJ Lem.

To pierwsza sytuacja w historii ochockich spotkań, kiedy będzie okazja spotkać cały skład zespołu jednocześnie.

Polska Wersja w Przystanku Książka

Dzięki temu publiczność będzie mogła usłyszeć historie i wspomnienia z różnych perspektyw – od pracy nad tekstami, przez produkcję, aż po koncertowe anegdoty. Rozmowa dotyczyć będzie również nowej płyty, której premiera odbyła się 13 marca.

Wizyta w auli technikum przy Szczęśliwickiej to okazja do poznania sąsiedzkich tradycji w przyjaznej
Wietnamski Nowy Rok. Święto tradycji i smaków

Spotkania Hip Hop Szansa to przestrzeń do swobodnej rozmowy o kulturze hip-hopowej – jej wartościach, drodze artystów oraz o tym, jak muzyka wpływa na młodych ludzi.

Nie zabraknie także czasu na pytania od publiczności, wspólne zdjęcia i autografy. Kameralna atmosfera biblioteki połączy się z prawdziwą hip-hopową energią.

„Ochota x Hip Hop „Bloki Startowe”

Warto przypomnieć, że artyści byli w 2025 roku gośćmi festiwalu – „Ochota x Hip Hop „Bloki Startowe”, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem publiczności.

– Już dziś zapraszamy na kolejną edycję tego festiwalu, która odbędzie się 20 czerwca – zapowiada rzeczniczka Ochoty Aleksandra Mazur.

Spotkanie odbędzie się 19 marca (czwartek) o godz. 18 w Bibliotece Przystanek Książka przy ul. Grójeckiej 42. Poprowadzi je Szaman82.

Polska Wersja to warszawski zespół hip-hopowy założony w 2012 roku, reprezentujący klasyczny, uliczny rap. W skład formacji wchodzą raperzy

Jano (Jano TZWM) i Hinol (HNL), a za brzmienie często odpowiadał beatmaker YBEAT. Zespół zdobył popularność dzięki takim albumom jak Powrót do przeszłości i platynowy Na waszych oczach.

W ramach nadchodzącej trasy Edyta Bartosiewicz wystąpi w Warszawie
2 marca

Edyta Bartosiewicz symfonicznie w Warszawie

Koncert kolęd odbędzie się w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów - siedzibie Muzeum Niepodległości
trzech króli

Cantores Sancti Nicolai z koncertem kolęd w Muzeum Niepodległości

W świątecznym koncercie w Muzeum Niepodległości wystąpi siedmiu wykonawców, którzy zaprezentują różn
piątek

Muzeum Niepodległości zaprasza na koncert „Magia Świąt”

Głównym wykonawcą wydarzenia będzie jeden z najbardziej renomowanych polskich zespołów chóralnych, C
Koncert

Koncert kolęd „Wesołych Świąt Prago” na Kawęczyńskiej

Tegoroczne koncerty to połączenie tradycji, znakomitego wykonawstwa i wyjątkowej atmosfery - mówi Kl
26 grudnia

Jazz, kolędy i folklor góralski na Ursynowie

Salonowa Orkiestra Johanna Straussa została założona w 1995 roku przez klarnecistę Piotra Skubisa
niedziela

„80 melodii dookoła świata”. Koncert jubileuszowy

Uniwersytet Warszawski został powołany na mocy edyktu Aleksandra I z 19 listopada 1816 roku.
20 listopada

Uniwersytet Warszawski kończy 209 lat. Koncert urodzinowy

Podczas Mokotowskich Zaduszek Jazzowych 2025 spotkają się wybitni artyści, by poprzez muzykę oddać h
3, 17, 24 listopada

Jesienna refleksja w rytmie jazzu

