Polska Wersja na Ochocie. Spotkanie z raperami w Przystanku Książka

Kolejne wydarzenie z cyklu Hip Hop Szansa będzie okazją do rozmowy o muzyce, inspiracjach i kulisach powstawania utworów z artystami, którzy od lat współtworzą jedną z najbardziej charakterystycznych ekip na polskiej scenie hip-hopowej. Tym razem gośćmi będą Hinol, Jano oraz DJ Lem.



To pierwsza sytuacja w historii ochockich spotkań, kiedy będzie okazja spotkać cały skład zespołu jednocześnie.

Reklama Reklama

Polska Wersja w Przystanku Książka

Dzięki temu publiczność będzie mogła usłyszeć historie i wspomnienia z różnych perspektyw – od pracy nad tekstami, przez produkcję, aż po koncertowe anegdoty. Rozmowa dotyczyć będzie również nowej płyty, której premiera odbyła się 13 marca.

Spotkania Hip Hop Szansa to przestrzeń do swobodnej rozmowy o kulturze hip-hopowej – jej wartościach, drodze artystów oraz o tym, jak muzyka wpływa na młodych ludzi.

Nie zabraknie także czasu na pytania od publiczności, wspólne zdjęcia i autografy. Kameralna atmosfera biblioteki połączy się z prawdziwą hip-hopową energią.