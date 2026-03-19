Życie Warszawy
Koncerty BTS na wielkim ekranie

Publikacja: 19.03.2026 07:00

Koreński zespół nurtu k-pop BTS rusza trasę ARIRANG. Dwa występy będą do obejrzenia na żywo w Multikinach.

Foto: mat. pras.

M.B.
Zespół BTS powraca na scenę z trasą koncertową ARIRANG. Polscy fani będą mogli obejrzeć transmisje na żywo oraz retransmisje występów z Korei Południowej i Japonii w wybranych kinach sieci Multikino już w kwietniu 2026 roku.

Nadchodząca trasa koncertowa jest pierwszą tak dużą serią występów grupy od niemal czterech lat. Harmonogram obejmuje łącznie 82 koncerty w 34 miastach, co stanowi rekordowy wynik w historii wykonawców nurtu K-pop. Wydarzenie promuje piąty album zespołu, który ma być artystycznym podsumowaniem ich dotychczasowej działalności. Twórczość prezentowana podczas trasy ARIRANG skupia się na motywach tożsamości, autentyczności oraz osobistych doświadczeniach członków grupy.

Transmisje z trasy BTS ARIRANG w sieci Multikino zaplanowano na dwie soboty kwietnia.

Harmonogram pokazów w polskich kinach

Transmisje w sieci Multikino zaplanowano na dwie soboty kwietnia. Pierwsze wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia i będzie to relacja z koncertu w Goyang w Korei Południowej. Widzowie mogą wybrać transmisję na żywo o godzinie 11:45 lub retransmisję o 15:30.

Tydzień później, 18 kwietnia, fani zobaczą występ z Tokio. W tym przypadku pierwsza projekcja wystartuje o 11:45 jako transmisja opóźniona, a o 15:30 odbędzie się ponowna emisja zapisu koncertu. Wydarzenia zostaną wyświetlone w wysokiej jakości obrazu i dźwięku w ponad dwudziestu miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

Bilety i organizacja wydarzenia

Sprzedaż wejściówek na kwietniowe pokazy już ruszyła. Bilety można nabyć w kasach biletowych poszczególnych kin, poprzez oficjalną stronę internetową operatora oraz w aplikacji mobilnej.

Sieć Multikino, będąca częścią grupy Vue International, od lat specjalizuje się w organizacji pokazów specjalnych, obejmujących nie tylko premiery filmowe, ale również transmisje wydarzeń sportowych, koncertów czy spektakli teatralnych. Obiekty biorące udział w projekcie są wyposażone w nowoczesne systemy projekcyjne oraz nagłośnieniowe.

