Koncerty BTS na wielkim ekranie

Koreński zespół nurtu k-pop BTS rusza trasę ARIRANG. Dwa występy będą do obejrzenia na żywo w Multikinach.
Nadchodząca trasa koncertowa jest pierwszą tak dużą serią występów grupy od niemal czterech lat. Harmonogram obejmuje łącznie 82 koncerty w 34 miastach, co stanowi rekordowy wynik w historii wykonawców nurtu K-pop. Wydarzenie promuje piąty album zespołu, który ma być artystycznym podsumowaniem ich dotychczasowej działalności. Twórczość prezentowana podczas trasy ARIRANG skupia się na motywach tożsamości, autentyczności oraz osobistych doświadczeniach członków grupy.
Transmisje w sieci Multikino zaplanowano na dwie soboty kwietnia. Pierwsze wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia i będzie to relacja z koncertu w Goyang w Korei Południowej. Widzowie mogą wybrać transmisję na żywo o godzinie 11:45 lub retransmisję o 15:30.
Plakat zapowiadający transmisje na żywo w kinach na świecie z trasy BTS
Tydzień później, 18 kwietnia, fani zobaczą występ z Tokio. W tym przypadku pierwsza projekcja wystartuje o 11:45 jako transmisja opóźniona, a o 15:30 odbędzie się ponowna emisja zapisu koncertu. Wydarzenia zostaną wyświetlone w wysokiej jakości obrazu i dźwięku w ponad dwudziestu miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.
Sprzedaż wejściówek na kwietniowe pokazy już ruszyła. Bilety można nabyć w kasach biletowych poszczególnych kin, poprzez oficjalną stronę internetową operatora oraz w aplikacji mobilnej.
Sieć Multikino, będąca częścią grupy Vue International, od lat specjalizuje się w organizacji pokazów specjalnych, obejmujących nie tylko premiery filmowe, ale również transmisje wydarzeń sportowych, koncertów czy spektakli teatralnych. Obiekty biorące udział w projekcie są wyposażone w nowoczesne systemy projekcyjne oraz nagłośnieniowe.