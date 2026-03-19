Koncerty BTS na wielkim ekranie

Zespół BTS powraca na scenę z trasą koncertową ARIRANG. Polscy fani będą mogli obejrzeć transmisje na żywo oraz retransmisje występów z Korei Południowej i Japonii w wybranych kinach sieci Multikino już w kwietniu 2026 roku.



Nadchodząca trasa koncertowa jest pierwszą tak dużą serią występów grupy od niemal czterech lat. Harmonogram obejmuje łącznie 82 koncerty w 34 miastach, co stanowi rekordowy wynik w historii wykonawców nurtu K-pop. Wydarzenie promuje piąty album zespołu, który ma być artystycznym podsumowaniem ich dotychczasowej działalności. Twórczość prezentowana podczas trasy ARIRANG skupia się na motywach tożsamości, autentyczności oraz osobistych doświadczeniach członków grupy.

Harmonogram pokazów w polskich kinach

Transmisje w sieci Multikino zaplanowano na dwie soboty kwietnia. Pierwsze wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia i będzie to relacja z koncertu w Goyang w Korei Południowej. Widzowie mogą wybrać transmisję na żywo o godzinie 11:45 lub retransmisję o 15:30.

Tydzień później, 18 kwietnia, fani zobaczą występ z Tokio. W tym przypadku pierwsza projekcja wystartuje o 11:45 jako transmisja opóźniona, a o 15:30 odbędzie się ponowna emisja zapisu koncertu. Wydarzenia zostaną wyświetlone w wysokiej jakości obrazu i dźwięku w ponad dwudziestu miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.