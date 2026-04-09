Multikino zaprasza na cykl projekcji legendarnego Cirque du Soleil. Widzowie będą mogli zobaczyć trzy różne spektakle łączące akrobatykę z teatrem. Bilety są już dostępne w kasach, na stronie internetowej oraz w aplikacji.



Współczesna sztuka cyrkowa to coś więcej niż tylko popisy zręczności. To rozbudowane opowieści, które dzięki Multikinu będzie można obejrzeć w wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Sieć przygotowała specjalny cykl prezentujący trzy różne produkcje słynnej grupy z Kanady, która zaczynała swoją działalność w 1984 roku jako zespół artystów ulicznych. To okazja, by przenieść się do niezwykłych światów bez wyjeżdżania z kraju.

Podróż do Meksyku w spektaklu Luzia

Pierwsza propozycja pojawi się na ekranach 16 kwietnia 2026 roku. Film w reżyserii Adriana Willsa trwa 82 minuty i przenosi widzów do wyobrażonego, barwnego Meksyku, zawieszonego między snem a rzeczywistością.

Luzia - pokaz Cirque du Soleil w Multikinie Foto: mat. pras.

Cechą charakterystyczną tej produkcji jest nowatorskie wykorzystanie wody w układach choreograficznych, co było przełomowym krokiem w historii cyrku. Na ekranie pojawią się między innymi żonglerzy, kontorsjoniści oraz artyści występujący na trapezie i pasach powietrznych.

Kooza, czyli powrót do cyrkowych korzeni

Kolejne spotkanie z artystami zaplanowano na 16 lipca 2026 roku. Tym razem widzowie zobaczą 90-minutowe widowisko pod tytułem Kooza, które skupia się na poszukiwaniu własnej tożsamości.

Kooza - pokaz Cirque du Soleil w Multikinie Foto: mat. pras.

Twórcy, Mario Janelle i David Shiner, postawili na połączenie humoru z dużym napięciem. W programie znalazły się tak wymagające numery jak koło śmierci, balans na krzesłach, chodzenie po linie oraz akrobacje na monocyklu. To energetyczny świat pełen kolorów, który pokazuje siłę i delikatność ludzkiego ciała.

Gabinet osobliwości w jesiennej odsłonie

Ostatnią częścią cyklu będzie spektakl Kurios - Gabinet osobliwości, którego premiera odbędzie się 15 października 2026 roku.

Kurios - pokaz Cirque du Soleil w Multikinie Foto: mat. pras.

Trwająca 89 minut produkcja w reżyserii Michela Laprise’a jest inspirowana dawnymi gabinetami cudów i pokazuje świat, w którym nauka spotyka się z magią. To wizualnie dopracowana opowieść o potędze wyobraźni. Wśród niezwykłych popisów widzowie zobaczą rower powietrzny, akrobatyczną siatkę oraz skomplikowane układy zespołowe.

Sztuka światowej klasy w Twoim mieście

Pokazy te są skierowane zarówno do wieloletnich fanów grupy, jak i do osób, które dopiero chcą odkryć ten fenomen. Multikino, jako pionier nowoczesnego rynku kinowego w Polsce, od lat oferuje widzom dostęp do unikalnych wydarzeń, takich jak koncerty, opery czy właśnie spektakle cyrkowe.

Dzięki nowoczesnym technologiom projekcyjnym, widzowie mogą poczuć się tak, jakby siedzieli na widowni w samym sercu wydarzeń. Bilety na każdy z pokazów można już rezerwować w systemach sprzedaży sieci.