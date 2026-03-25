Życie Warszawy
Wiosenne budowanie na Ursynowie. Rodzinna niedziela z klockami

Publikacja: 25.03.2026 07:15

Oprócz zmagań konkursowych przygotowano warsztaty, podczas których najmłodsi będą mogli samodzielnie złożyć wybrany zestaw klocków i zabrać gotowy model do domu.

M.B.
Dzielnica Ursynów zaprasza dzieci i rodziców na wiosenne wydarzenie pełne kreatywnych wyzwań. W najbliższą niedzielę w urzędzie dzielnicy odbędą się bezpłatne warsztaty, wyścigi samochodowe oraz konkurs budowania z klocków Lego.

Wydarzenie zaplanowano na 29 marca w godz. 11-16 w sali 136 ursynowskiego ratusza. Głównym punktem programu będzie rodzinny konkurs budowania z klocków Lego, którego tematem przewodnim stanie się wizja nadchodzącej wiosny.

Rywalizacja zostanie podzielona na trzy tury, rozpoczynające się o 11:30, 13 oraz 14:30. W każdej z nich udział weźmie dziesięć rodzinnych zespołów, na które czekają nagrody specjalne oraz upominki dla wszystkich uczestników. Zapisy na konkurs będą prowadzone bezpośrednio na miejscu w dniu imprezy.

Oprócz zmagań konkursowych przygotowano warsztaty, podczas których najmłodsi będą mogli samodzielnie złożyć wybrany zestaw klocków i zabrać gotowy model do domu. Pojawi się także akcent świąteczny w postaci stanowiska do malowania figurek wielkanocnych. Ze względu na ograniczoną liczbę materiałów o udziale w tych aktywnościach zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Atrakcje dla fanów motoryzacji i technologii

Organizatorzy pomyśleli również o miłośnikach szybkich samochodów i nowych technologii. Uczestnicy będą mogli skorzystać z profesjonalnego symulatora rajdowego lub spróbować swoich sił w sterowaniu modelami RC typu crawler na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Dla dwuosobowych zespołów przewidziano także udział w wyścigach samochodowych.

Jak podkreśla zastępca Burmistrza Ursynowa, Klaudiusz Ostrowski, spotkanie ma na celu łączenie kreatywności z radością wspólnego spędzania czasu oraz integrację lokalnych rodzin poprzez zabawę i zdrową rywalizację.

Całe wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych mieszkańców.

