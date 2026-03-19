9.5°C
1021.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Wielkie święto ilustracji dla dzieci. Jubileuszowy festiwal książki ilustrowanej

Publikacja: 19.03.2026 16:00

Program festiwalu przewiduje liczne spotkania z autorami oraz ilustratorami

Foto: mat. pras.

Mateusz Błażkow
W dniach 28 i 29 marca 2026 roku Centrum Praskie Koneser ugości 22 niezależne wydawnictwa dziecięce. Piąta edycja tego bezpłatnego festiwalu i targów skupi się na promowaniu ambitnej literatury oraz autorskiej ilustracji.

Wydarzenie przyciąga oficyny wydawnicze działające poza głównym nurtem rynku, które stawiają na wysoką jakość edytorską i odważną tematykę. W Butelkowni swoje stoiska przygotują między innymi wydawnictwa Albus, Dwie Siostry, Kultura Gniewu, Wytwórnia czy Zakamarki. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z nowościami rynkowymi, jak i sprawdzoną klasyką literatury dziecięcej.

Spotkania z twórcami i zagranicznymi gośćmi

Program festiwalu przewiduje liczne spotkania z autorami oraz ilustratorami, którzy będą podpisywać książki i prowadzić warsztaty dla młodych czytelników. Wśród zaproszonych gości znaleźli się polscy twórcy, tacy jak Józef Wilkoń, Aleksandra i Daniel Mizielińscy czy Rafał Kosik. Swoją obecność potwierdziły także autorki z zagranicy, między innymi Aina Bestard z Hiszpanii i Sara Lundberg ze Szwecji.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z nowościami rynkowymi, jak i sprawdzoną klasyką literatury dziecięcej.

Foto: mat. pras.

Dodatkowym elementem tegorocznej edycji jest program Warsaw Fellowship for Children’s Publishers. Do stolicy przyjedzie 15 przedstawicieli zagranicznych oficyn, aby poznać polski rynek książki. Inicjatywa ta stanowi część przygotowań Polski do roli Gościa Honorowego na Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci w Bolonii w 2027 roku.

Reklama
Reklama
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA