Wielkie święto ilustracji dla dzieci. Jubileuszowy festiwal książki ilustrowanej

Program festiwalu przewiduje liczne spotkania z autorami oraz ilustratorami
Wydarzenie przyciąga oficyny wydawnicze działające poza głównym nurtem rynku, które stawiają na wysoką jakość edytorską i odważną tematykę. W Butelkowni swoje stoiska przygotują między innymi wydawnictwa Albus, Dwie Siostry, Kultura Gniewu, Wytwórnia czy Zakamarki. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z nowościami rynkowymi, jak i sprawdzoną klasyką literatury dziecięcej.
Program festiwalu przewiduje liczne spotkania z autorami oraz ilustratorami, którzy będą podpisywać książki i prowadzić warsztaty dla młodych czytelników. Wśród zaproszonych gości znaleźli się polscy twórcy, tacy jak Józef Wilkoń, Aleksandra i Daniel Mizielińscy czy Rafał Kosik. Swoją obecność potwierdziły także autorki z zagranicy, między innymi Aina Bestard z Hiszpanii i Sara Lundberg ze Szwecji.
Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z nowościami rynkowymi, jak i sprawdzoną klasyką literatury dziecięcej.
Dodatkowym elementem tegorocznej edycji jest program Warsaw Fellowship for Children’s Publishers. Do stolicy przyjedzie 15 przedstawicieli zagranicznych oficyn, aby poznać polski rynek książki. Inicjatywa ta stanowi część przygotowań Polski do roli Gościa Honorowego na Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci w Bolonii w 2027 roku.
Dzień przed oficjalnym rozpoczęciem targów, 27 marca, w Bibliotece Narodowej odbędzie się ogólnopolska konferencja Potrzebujemy Witaminy Czy. Jest ona skierowana do profesjonalistów – nauczycieli i bibliotekarzy – i obejmie debaty oraz warsztaty dotyczące pracy z książką obrazkową. Na konferencję obowiązują wcześniejsze zapisy.
Sam festiwal w Centrum Praskim Koneser będzie otwarty dla zwiedzających w sobotę i niedzielę w godz. 11-18. Organizatorem całości jest wydawnictwo Wytwórnia, a projekt wspierają Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.