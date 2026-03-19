Wielkie święto ilustracji dla dzieci. Jubileuszowy festiwal książki ilustrowanej

W dniach 28 i 29 marca 2026 roku Centrum Praskie Koneser ugości 22 niezależne wydawnictwa dziecięce. Piąta edycja tego bezpłatnego festiwalu i targów skupi się na promowaniu ambitnej literatury oraz autorskiej ilustracji.



Wydarzenie przyciąga oficyny wydawnicze działające poza głównym nurtem rynku, które stawiają na wysoką jakość edytorską i odważną tematykę. W Butelkowni swoje stoiska przygotują między innymi wydawnictwa Albus, Dwie Siostry, Kultura Gniewu, Wytwórnia czy Zakamarki. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z nowościami rynkowymi, jak i sprawdzoną klasyką literatury dziecięcej.

Reklama Reklama

Spotkania z twórcami i zagranicznymi gośćmi

Program festiwalu przewiduje liczne spotkania z autorami oraz ilustratorami, którzy będą podpisywać książki i prowadzić warsztaty dla młodych czytelników. Wśród zaproszonych gości znaleźli się polscy twórcy, tacy jak Józef Wilkoń, Aleksandra i Daniel Mizielińscy czy Rafał Kosik. Swoją obecność potwierdziły także autorki z zagranicy, między innymi Aina Bestard z Hiszpanii i Sara Lundberg ze Szwecji.

Dodatkowym elementem tegorocznej edycji jest program Warsaw Fellowship for Children’s Publishers. Do stolicy przyjedzie 15 przedstawicieli zagranicznych oficyn, aby poznać polski rynek książki. Inicjatywa ta stanowi część przygotowań Polski do roli Gościa Honorowego na Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci w Bolonii w 2027 roku.