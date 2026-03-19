Wiosenne warsztaty i karty podarunkowe w Galerii Wileńskiej

W dniach 26–28 marca Galeria Wileńska przygotowała dla swoich klientów wydarzenie łączące zakupy z kreatywnymi zajęciami. Na odwiedzających czekają warsztaty tworzenia wianków oraz akcja, w której można odebrać karty podarunkowe.



Nadchodząca końcówka marca w praskim centrum handlowym upłynie pod znakiem przygotowań do wiosny. Organizatorzy zaplanowali atrakcje, które mają być okazją do zdobycia nowych umiejętności oraz skorzystania z dodatkowych profitów podczas planowanych zakupów. Całe wydarzenie odbędzie się w czwartek, piątek oraz sobotę w godz. 12-19.

Jak odebrać kartę podarunkową za zakupy

W ramach akcji prosprzedażowej klienci mogą otrzymać bonusy za wydane kwoty w sklepach galerii. Aby wziąć udział w zabawie, należy przedstawić przynajmniej dwa paragony potwierdzające zakupy dokonane w terminie od 26 do 28 marca.

Zasady przewidują dwa progi nagród: za wydanie minimum 200 zł przysługuje karta o wartości 50 zł, natomiast zakupy za kwotę co najmniej 300 zł premiowane są kartą o wartości 100 zł. Szczegółowe zasady promocji będą dostępne w specjalnej strefie oraz w punkcie informacyjnym na poziomie 0.