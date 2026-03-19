5°C
1027.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Wiosenne warsztaty i karty podarunkowe w Galerii Wileńskiej

Publikacja: 19.03.2026 06:30

Druga połowa marca w praskim CH Galeria Wileńska upłynie pod znakiem przygotowań do wiosny

Foto: mat. pras.

Mateusz Błażkow
W dniach 26–28 marca Galeria Wileńska przygotowała dla swoich klientów wydarzenie łączące zakupy z kreatywnymi zajęciami. Na odwiedzających czekają warsztaty tworzenia wianków oraz akcja, w której można odebrać karty podarunkowe.

Nadchodząca końcówka marca w praskim centrum handlowym upłynie pod znakiem przygotowań do wiosny. Organizatorzy zaplanowali atrakcje, które mają być okazją do zdobycia nowych umiejętności oraz skorzystania z dodatkowych profitów podczas planowanych zakupów. Całe wydarzenie odbędzie się w czwartek, piątek oraz sobotę w godz. 12-19.

Jak odebrać kartę podarunkową za zakupy

W ramach akcji prosprzedażowej klienci mogą otrzymać bonusy za wydane kwoty w sklepach galerii. Aby wziąć udział w zabawie, należy przedstawić przynajmniej dwa paragony potwierdzające zakupy dokonane w terminie od 26 do 28 marca.

Zasady przewidują dwa progi nagród: za wydanie minimum 200 zł przysługuje karta o wartości 50 zł, natomiast zakupy za kwotę co najmniej 300 zł premiowane są kartą o wartości 100 zł. Szczegółowe zasady promocji będą dostępne w specjalnej strefie oraz w punkcie informacyjnym na poziomie 0.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Kreatywne popołudnia dla dorosłych i dzieci

Oprócz korzyści finansowych, galeria stawia na wspólne tworzenie dekoracji. Na pierwszym piętrze, w pobliżu lokalu Magia D’Italia, powstanie strefa warsztatowa. Pod okiem instruktora chętni będą mogli samodzielnie wykonać wiosenny wianek do ozdoby domu. Z myślą o rodzinach przygotowano również kącik dla najmłodszych, gdzie dzieci będą mogły zająć się wielkanocnymi kolorowankami.

O Galerii Wileńskiej

Obiekt położony w sercu Pragi-Północ to miejsce znane z szerokiej oferty handlowej, w tym marek takich jak CCC, Sephora, Empik czy Carrefour. Centrum regularnie angażuje się w życie lokalnej społeczności poprzez organizację spacerów z przewodnikiem czy eventów promujących ekologiczny styl życia.

Warto wspomnieć, że budynek korzysta w całości z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, a na jego dachu znajduje się pasieka zamieszkana przez około 250 tysięcy pszczół.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Kiermasz rzemiosła i rękodzieła odbywa się na poziomie -1 galerii
do 21 marca

Rękodzieło i sztuka użytkowa w Blue City

Tegoroczna edycja wystartuje 23 marca i potrwa aż do 4 grudnia, z przerwą na okres wakacyjny.
od 23 marca

Powrót na maty. Rusza nowa edycja FIT 45 plus na Ursynowie

Głównym punktem programu będzie występ Reni Jusis o godz. 19. Artystka przypomni swoje największe pr
7-8 marca

Reni Jusis i weekend pełen atrakcji. Dzień Kobiet w Ogrodach Ulricha

Rywalizacja w wyciskaniu sztangi to jedna z najbardziej rozpoznawalnych konkurencji w świecie fitnes
7 marca

Sprawdź swoją siłę na Ursynowie. Zawody UCSiR Strong

Wyprzedaże to sprawdzona forma spotkań sąsiedzkich, która promuje ideę ponownego obiegu rzeczy
od 29 marca

Ursynowskie garażówki powracają. Znamy terminy wyprzedaży w 2026 roku

Udział we wszystkich atrakcjach jest całkowicie bezpłatny
6-7 marca

Fortnite i e-sportowe emocje w Galerii Bemowo

Bezpłatne wsparcie dla biznesu i mieszkańców
9-27 marca

Bezpłatne wsparcie dla biznesu i mieszkańców

Szeroki wybór asortymentu może być inspiracją dla osób poszukujących nieszablonowych upominków
do 28 lutego

Unikatowe rękodzieło i autorski design w Blue City

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA