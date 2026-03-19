Wiosenne warsztaty i karty podarunkowe w Galerii Wileńskiej

Druga połowa marca w praskim CH Galeria Wileńska upłynie pod znakiem przygotowań do wiosny
Nadchodząca końcówka marca w praskim centrum handlowym upłynie pod znakiem przygotowań do wiosny. Organizatorzy zaplanowali atrakcje, które mają być okazją do zdobycia nowych umiejętności oraz skorzystania z dodatkowych profitów podczas planowanych zakupów. Całe wydarzenie odbędzie się w czwartek, piątek oraz sobotę w godz. 12-19.
W ramach akcji prosprzedażowej klienci mogą otrzymać bonusy za wydane kwoty w sklepach galerii. Aby wziąć udział w zabawie, należy przedstawić przynajmniej dwa paragony potwierdzające zakupy dokonane w terminie od 26 do 28 marca.
Zasady przewidują dwa progi nagród: za wydanie minimum 200 zł przysługuje karta o wartości 50 zł, natomiast zakupy za kwotę co najmniej 300 zł premiowane są kartą o wartości 100 zł. Szczegółowe zasady promocji będą dostępne w specjalnej strefie oraz w punkcie informacyjnym na poziomie 0.
Oprócz korzyści finansowych, galeria stawia na wspólne tworzenie dekoracji. Na pierwszym piętrze, w pobliżu lokalu Magia D’Italia, powstanie strefa warsztatowa. Pod okiem instruktora chętni będą mogli samodzielnie wykonać wiosenny wianek do ozdoby domu. Z myślą o rodzinach przygotowano również kącik dla najmłodszych, gdzie dzieci będą mogły zająć się wielkanocnymi kolorowankami.
Obiekt położony w sercu Pragi-Północ to miejsce znane z szerokiej oferty handlowej, w tym marek takich jak CCC, Sephora, Empik czy Carrefour. Centrum regularnie angażuje się w życie lokalnej społeczności poprzez organizację spacerów z przewodnikiem czy eventów promujących ekologiczny styl życia.
Warto wspomnieć, że budynek korzysta w całości z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, a na jego dachu znajduje się pasieka zamieszkana przez około 250 tysięcy pszczół.