Życie Warszawy
Bezpłatne treningi dla seniorów na Ursynowie. Ruszają zapisy do programu Fit Senior

Publikacja: 04.04.2026 07:15

M.B.
Mieszkańcy Ursynowa w wieku 60+ już niedługo będą mogli zadbać o formę pod okiem specjalistów. Rusza kolejna edycja bezpłatnych zajęć Fit Senior, realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, która stawia na zdrowie i wspólną aktywność.

Program jest odpowiedzią na potrzeby osób starszych, które chcą poprawić swoją kondycję fizyczną i sprawność. Projekt obejmuje trzy grupy treningowe, z których każda liczy 15 osób. Łącznie w bezpłatnych ćwiczeniach weźmie udział 45 uczestników. Pierwsze spotkania zaplanowano na 18 kwietnia, a cały cykl potrwa do końca maja.

W programie znajdą się ćwiczenia wzmacniające, poprawiające równowagę i koordynację, a także sesje rozciągające i oddechowe.

Jak i kiedy się zapisać?

Proces rekrutacji rusza już 8 kwietnia o godz. 11 i potrwa do 10 kwietnia do godz. 14. O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego warto przygotować dane wcześniej. Zgłoszenia można wysyłać drogą mailową na adres [email protected].

Osoby, które nie korzystają z internetu, mogą zapisać się telefonicznie lub wysyłając SMS pod numer 578 551 357. Ta forma kontaktu jest dostępna wyłącznie w dniach zapisów w godz. 11–14. Każde zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz wskazanie grupy pierwszego i drugiego wyboru. Informację o zakwalifikowaniu każdy kandydat otrzyma do 12 kwietnia.

Lokalizacje i harmonogram zajęć

Zajęcia będą odbywać się w trzech różnych punktach dzielnicy, co ułatwi dojazd mieszkańcom z różnych części Ursynowa.

  • Grupa pierwsza będzie trenować w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej w poniedziałki i czwartki.
  • Grupa druga spotka się w Arenie Active Club przy ul. Pileckiego w środy i soboty.
  • Trzecia grupa będzie ćwiczyć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Zaruby w poniedziałki i środy wieczorem.

Każda z grup weźmie udział w 12 spotkaniach trwających po 60 minut. Większość z nich odbędzie się w salach, ale zaplanowano także jedno wyjście plenerowe na pobliskie siłownie zewnętrzne. Pierwsze zajęcia będą miały charakter organizacyjny, podczas którego instruktorzy omówią program i poznają oczekiwania uczestników.

Co czeka uczestników programu?

Treningi zostały opracowane tak, aby były bezpieczne i dostosowane do możliwości osób po sześćdziesiątce. Każde spotkanie składa się z kwadransa instruktażu, pół godziny ćwiczeń właściwych oraz 15 minut przeznaczonych na pytania i indywidualne konsultacje.

W programie znajdą się ćwiczenia wzmacniające, poprawiające równowagę i koordynację, a także sesje rozciągające i oddechowe. Instruktorzy położą duży nacisk na profilaktykę schorzeń kręgosłupa i stawów. Oprócz poprawy zdrowia, udział w zajęciach to także szansa na integrację z sąsiadami i naukę prostych ćwiczeń, które seniorzy będą mogli samodzielnie powtarzać w domu. Projekt w całości finansowany jest ze środków Dzielnicy Ursynów.

