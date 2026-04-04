Bezpłatne treningi dla seniorów na Ursynowie. Ruszają zapisy do programu Fit Senior

Mieszkańcy Ursynowa w wieku 60+ już niedługo będą mogli zadbać o formę pod okiem specjalistów. Rusza kolejna edycja bezpłatnych zajęć Fit Senior, realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, która stawia na zdrowie i wspólną aktywność.



Program jest odpowiedzią na potrzeby osób starszych, które chcą poprawić swoją kondycję fizyczną i sprawność. Projekt obejmuje trzy grupy treningowe, z których każda liczy 15 osób. Łącznie w bezpłatnych ćwiczeniach weźmie udział 45 uczestników. Pierwsze spotkania zaplanowano na 18 kwietnia, a cały cykl potrwa do końca maja.

W programie znajdą się ćwiczenia wzmacniające, poprawiające równowagę i koordynację, a także sesje rozciągające i oddechowe.

Jak i kiedy się zapisać?

Proces rekrutacji rusza już 8 kwietnia o godz. 11 i potrwa do 10 kwietnia do godz. 14. O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego warto przygotować dane wcześniej. Zgłoszenia można wysyłać drogą mailową na adres [email protected].

Osoby, które nie korzystają z internetu, mogą zapisać się telefonicznie lub wysyłając SMS pod numer 578 551 357. Ta forma kontaktu jest dostępna wyłącznie w dniach zapisów w godz. 11–14. Każde zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz wskazanie grupy pierwszego i drugiego wyboru. Informację o zakwalifikowaniu każdy kandydat otrzyma do 12 kwietnia.