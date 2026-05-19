W najbliższy weekend pasażerów warszawskiej komunikacji miejskiej czekają duże zmiany. Prace na Marszałkowskiej i Andersa wymuszą korekty tras popularnych linii tramwajowych.



W sobotę i niedzielę, 23 i 24 maja, Tramwaje Warszawskie przeprowadzą zaplanowane remonty w dwóch kluczowych punktach stolicy. Prace obejmą naprawę torowiska w rejonie Placu Zbawiciela oraz wymianę zwrotnicy na skrzyżowaniu ulic Andersa i Stawki. Inwestycje te oznaczają czasowe wyłączenie z ruchu wybranych odcinków sieci tramwajowej.

Remont na Placu Zbawiciela. Przygotowanie do letnich objazdów

Przez cały weekend tramwaje nie będą kursować ulicą Marszałkowską oraz Puławską na odcinku pomiędzy ulicą Goworka a Placem Zbawiciela. Robotnicy zajmą się naprawą fragmentu toru zlokalizowanego po południowej stronie placu, w pobliżu przejścia dla pieszych.

Modernizacja tego odcinka jest konieczna ze względu na inne. W połowie czerwca firma Veolia rozpocznie remont magistrali ciepłowniczej, co spowoduje kilkumiesięczne zamknięcie dla tramwajów sąsiedniej Alei Niepodległości. W tym czasie cały ruch objazdowy zostanie skierowany właśnie na ciąg ulic Puławskiej i Marszałkowskiej. Obecna naprawa ma przygotować tory na przyjęcie znacznie większego obciążenia.

W związku z pracami wprowadzone zostaną następujące zmiany w kursowaniu:

• Linie 14 i 18 zostaną całkowicie zawieszone.

• Linia 31 pojedzie dłuższą trasą i skończy bieg przy stacji Metro Wilanowska, zamiast przy stacji Metro Wierzbno.

• Linia 33 zostanie skierowana z Alei Niepodległości w stronę pętli Banacha przez ulice Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową oraz Grójecką.

• Linie 4, 10, 11 i 16 ominą zamknięty fragment Marszałkowskiej. Składy pojadą objazdem przez Aleję Niepodległości oraz ulicę Rakowiecką, skąd wrócą na standardowe trasy. Przejazd ten jest możliwy dzięki nowemu torowisku na Rakowieckiej, oddanemu do użytku w grudniu zeszłego roku.

Niedzielne prace na ulicy Andersa

Kolejne utrudnienia zaplanowano wyłącznie na niedzielę, 24 maja. Po północnej stronie węzła Andersa i Stawki realizowana będzie wymiana zwrotnicy. Z tego powodu tramwaje nie pojadą odcinkiem ulicy Andersa łączącym ulicę Międzyparkową z Muranowską.

W tym dniu zmienią się trasy dwóch linii:

• Linia 15 rozpocznie kursy z pętli Metro Marymont (zamiast pętli Marymont-Potok) i razem z turystyczną linią 36 pojedzie objazdem przez ulice Słowackiego, Popiełuszki, Aleję Jana Pawła II oraz Stawki.

• Linia 6 utrzyma swój stały harmonogram i będzie bez zmian obsługiwać ulice Międzyparkową oraz Mickiewicza.

Informacje dla pieszych i pasażerów

Prace techniczne wpłyną również na ruch pieszych. W weekend tymczasowo przesunięte zostanie przejście przez tory na Placu Zbawiciela po stronie kościoła. Z kolei w niedzielę zamknięte będzie przejście przez torowisko na wysokości budynku Intraco przy ulicy Andersa.

Bieżące komunikaty dotyczące organizacji ruchu drogowego w stolicy publikowane są na stronach serwisu infoulice.um.warszawa.pl. Dokładne rozkłady jazdy oraz szczegóły funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego pasażerowie mogą weryfikować na oficjalnym portalu WTP.