W Warszawie powstanie jedno z największych osiedli mieszkaniowych. Stołeczni radni wyrazili zgodę na realizację inwestycji przy ulicy Radzymińskiej na Targówku. Projekt zakłada budowę około 2 tysięcy mieszkań, nowej szkoły podstawowej oraz drogi.



Rada m.st. Warszawy oficjalnie zatwierdziła uchwałę lokalizacyjną dla nowego kompleksu mieszkaniowego przy ul. Radzymińskiej. Jak informuje portal propertynews.pl, inwestycja zostanie zrealizowana w trybie specustawy mieszkaniowej, znanej powszechnie jako „lex deweloper”. Decyzja ma szczególne znaczenie rynkowe – na ponad sto złożonych dotychczas wniosków w stolicy, wniosek dotyczący projektu przy Radzymińskiej jest dopiero siedemnastą uchwałą tego typu, którą udało się pomyślnie przegłosować.

Mieszkania, usługi i nowa infrastruktura

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada spółka Spectra Development. Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań wyniesie ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych. Na tym obszarze zaplanowano wzniesienie 13 wielorodzinnych budynków o strukturze kwartałowej. Partery obiektów, zwłaszcza od strony ulicy Radzymińskiej oraz nowo projektowanej arterii, zostaną przeznaczone na lokale handlowe i usługowe.

Większość budynków osiągnie wysokość od 6 do 8 kondygnacji, przy czym wybrane sekcje zostaną obniżone do 4 lub 5 pięter. Architektonicznym punktem odniesienia dla całego projektu będzie 12-kondygnacyjna dominanta, zlokalizowana u zbiegu ulic Radzymińskiej i Gorzykowskiej. Cała zabudowa zostanie posadowiona na maksymalnie dziewięciu halach garażowych. Projekt urbanistyczny przygotowało biuro BBGK Architekci.

Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa

Inwestycja powstanie na gruntach poprzemysłowych, gdzie do 2011 roku działały Warszawskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego. Według informacji propertynews.pl, kluczowym elementem tożsamości nowego osiedla stanie się Skwer Centralny. Zostanie on zaaranżowany wokół zabytkowego komina fabrycznego, który zachowano jako historyczną pamiątkę po dawnej fabryce.

Deweloper zrealizuje również szereg inwestycji towarzyszących, które podniosą komfort życia w tej części Targówka. W porozumieniu z firmą Skanska, planującą inwestycję na sąsiedniej parceli, wybudowana zostanie trzykondygnacyjna szkoła podstawowa przeznaczona dla 400 uczniów. Wizualną i funkcjonalną koncepcję tej placówki stworzyła pracownia WWAA. Do budynku dydaktycznego prowadzić będzie reprezentacyjna Aleja Szkolna, wzdłuż której także pojawią się lokale usługowe. Dodatkowo Spectra Development sfinansuje budowę drogi publicznej (przedłużenia ulicy Gorzykowskiej) oraz modernizację fragmentu pobliskiego Parku Wiecha o powierzchni około 1,5 hektara.

Podział na etapy i komunikacja

Nowy kompleks zostanie połączony z resztą miasta dzięki bliskości stacji metra oraz planowanego przystanku kolejowego PKP. Prace budowlane będą prowadzone etapowo. W pierwszej kolejności inwestor postawi budynki mieszkalne w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Radzymińskiej i Gorzykowskiej oraz te przylegające bezpośrednio do nowej placówki oświatowej. Równolegle w pierwszym etapie powstanie wspomniana szkoła podstawowa, drogi wewnętrzne zapewniające dojazd do obiektów oraz odnowiona część Parku Wiecha.