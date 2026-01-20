Bezpłatna joga z sauną i łaźnią dla seniorów na Ursynowie

Mieszkańcy Ursynowa w wieku 50+ już od lutego 2026 roku będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć „Joga z sauną i łaźnią”, realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy BO2026.



Projekt zdobył poparcie mieszkańców w głosowaniu i będzie prowadzony do grudnia 2026 roku w Arena Active Club przy ul. Pileckiego 122.

Program łączy zajęcia jogi z regeneracją w saunie o temperaturze 60°C oraz łaźni parowej o temperaturze 45°C. To propozycja skierowana do osób dojrzałych, które chcą zadbać o zdrowie, kondycję fizyczną i dobre samopoczucie w bezpiecznych, komfortowych warunkach.

Joga i regeneracja dla zdrowia osób 50+

Celem projektu jest wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Ursynowa w wieku 50+. Regularne zajęcia jogi połączone z relaksem w saunie i łaźni mają pomóc w: