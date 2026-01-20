-8.6°C
Bezpłatna joga z sauną i łaźnią dla seniorów na Ursynowie

Publikacja: 20.01.2026 19:30

Regularne zajęcia jogi połączone z relaksem w saunie i łaźni mogą pomóc w wielu sytuacjach

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy Ursynowa w wieku 50+ już od lutego 2026 roku będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć „Joga z sauną i łaźnią”, realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy BO2026.

Projekt zdobył poparcie mieszkańców w głosowaniu i będzie prowadzony do grudnia 2026 roku w Arena Active Club przy ul. Pileckiego 122.

Program łączy zajęcia jogi z regeneracją w saunie o temperaturze 60°C oraz łaźni parowej o temperaturze 45°C. To propozycja skierowana do osób dojrzałych, które chcą zadbać o zdrowie, kondycję fizyczną i dobre samopoczucie w bezpiecznych, komfortowych warunkach.

Joga i regeneracja dla zdrowia osób 50+

Celem projektu jest wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Ursynowa w wieku 50+. Regularne zajęcia jogi połączone z relaksem w saunie i łaźni mają pomóc w:

  • poprawie ogólnej kondycji fizycznej,
  • zwiększeniu elastyczności i mobilności ciała,
  • nauce prawidłowego, świadomego oddechu,
  • redukcji stresu i napięcia,
  • relaksacji i wyciszeniu,
  • budowaniu równowagi fizycznej i psychicznej.
Program jest dostosowany do możliwości osób starszych i prowadzony w kameralnych grupach, co sprzyja bezpieczeństwu i indywidualnemu podejściu.

Jak wyglądają zajęcia „Joga z sauną i łaźnią”?

Zajęcia będą odbywać się cyklicznie w grupach liczących maksymalnie 16 osób. Po każdej sesji jogi uczestnicy skorzystają z sauny lub łaźni. Jednocześnie z sauny może korzystać do 6 osób, a z łaźni parowej maksymalnie 10.

Harmonogram zajęć:

Dla pań

  • wtorek: joga godz. 14–15.30, sauna/łaźnia godz. 15.30–17
  • niedziela: joga godz. 12.30–14, sauna/łaźnia godz. 14–15.30
Dla panów

  • sobota: joga 12.30–14.00, sauna/łaźnia 14.00–15.30
Rekrutacja – zapisy tylko online

Udział w programie jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się wyłącznie online za pośrednictwem strony: www.sport.um.warszawa.pl/waw/ucsir

Uczestnicy będą wybierani w drodze comiesięcznego losowania. Harmonogram zapisów i losowań na kolejne miesiące wygląda następująco:

  • luty – zapisy 19–25.01, losowanie 26.01
  • marzec – zapisy 16–22.02, losowanie 23.02
  • kwiecień – zapisy 23–29.03, losowanie 30.03
  • maj – zapisy 20–26.04, losowanie 27.04
  • czerwiec – zapisy 18–24.05, losowanie 25.05
  • wrzesień – zapisy 24–30.08, losowanie 31.08
  • październik – zapisy 21–27.09, losowanie 28.09
  • listopad – zapisy 19–25.10, losowanie 26.10
  • grudzień – zapisy 23–29.11, losowanie 30.11
Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia realizowane będą w Arena Active Club przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie. Program finansowany jest ze środków Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy i realizowany przez Dzielnicę Ursynów.

Projekt „Joga z sauną i łaźnią dla 50+” to kolejny przykład inicjatywy, która łączy aktywność fizyczną, profilaktykę zdrowotną i integrację mieszkańców, odpowiadając na potrzeby seniorów na Ursynowie.

