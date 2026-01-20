Bezpłatna joga z sauną i łaźnią dla seniorów na Ursynowie

Regularne zajęcia jogi połączone z relaksem w saunie i łaźni mogą pomóc w wielu sytuacjach
Projekt zdobył poparcie mieszkańców w głosowaniu i będzie prowadzony do grudnia 2026 roku w Arena Active Club przy ul. Pileckiego 122.
Program łączy zajęcia jogi z regeneracją w saunie o temperaturze 60°C oraz łaźni parowej o temperaturze 45°C. To propozycja skierowana do osób dojrzałych, które chcą zadbać o zdrowie, kondycję fizyczną i dobre samopoczucie w bezpiecznych, komfortowych warunkach.
Celem projektu jest wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Ursynowa w wieku 50+. Regularne zajęcia jogi połączone z relaksem w saunie i łaźni mają pomóc w:
Program jest dostosowany do możliwości osób starszych i prowadzony w kameralnych grupach, co sprzyja bezpieczeństwu i indywidualnemu podejściu.
Zajęcia będą odbywać się cyklicznie w grupach liczących maksymalnie 16 osób. Po każdej sesji jogi uczestnicy skorzystają z sauny lub łaźni. Jednocześnie z sauny może korzystać do 6 osób, a z łaźni parowej maksymalnie 10.
Harmonogram zajęć:
Dla pań
Dla panów
Udział w programie jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się wyłącznie online za pośrednictwem strony: www.sport.um.warszawa.pl/waw/ucsir
Uczestnicy będą wybierani w drodze comiesięcznego losowania. Harmonogram zapisów i losowań na kolejne miesiące wygląda następująco:
Zajęcia realizowane będą w Arena Active Club przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie. Program finansowany jest ze środków Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy i realizowany przez Dzielnicę Ursynów.
Projekt „Joga z sauną i łaźnią dla 50+” to kolejny przykład inicjatywy, która łączy aktywność fizyczną, profilaktykę zdrowotną i integrację mieszkańców, odpowiadając na potrzeby seniorów na Ursynowie.