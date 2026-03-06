7°C
¡Hola! Tydzień Kina Hiszpańskiego w Warszawie

Publikacja: 06.03.2026 17:25

W programie znalazły się zarówno najnowsze produkcje nagradzane na międzynarodowych festiwalach, jak i kultowe tytuły, które na stałe zapisały się w historii kina.

Foto: mat. pras.

M.B.
Już w marcu Warszawa znów stanie się stolicą hiszpańskiego kina. 24. Tydzień Kina Hiszpańskiego to nagradzane filmy, znani reżyserzy i kultowe tytuły Pedra Almodóvara. Pokazy odbędą się m.in. w Kinie Muranów i Kinie Luna.

Warszawscy kinomani mogą szykować się na prawdziwą filmową ucztę. Od 19 do 26 marca w stolicy odbędzie się 24. Tydzień Kina Hiszpańskiego – jeden z najważniejszych przeglądów zagranicznego kina w Polsce. W programie znalazły się zarówno najnowsze produkcje nagradzane na międzynarodowych festiwalach, jak i kultowe tytuły, które na stałe zapisały się w historii kina.

Od 19 do 26 marca w stolicy odbędzie się 24. Tydzień Kina Hiszpańskiego – jeden z najważniejszych przeglądów zagranicznego kina w Polsce.

Foto: mat. pras.

Pokazy w Warszawie zaplanowano w dwóch dobrze znanych kinach studyjnych – Kinie Muranów oraz Kinie Luna. Sprzedaż biletów już ruszyła, a zainteresowanie wydarzeniem co roku jest bardzo duże.

Najnowsze hity hiszpańskiego kina

Tegoroczny program to przegląd najciekawszych filmów ostatnich miesięcy – od dramatów i komedii po poruszające dokumenty. Wiele z nich zdobyło najważniejsze nagrody hiszpańskiej branży filmowej, czyli Nagrody Goya.

Wśród najgłośniejszych tytułów znalazły się m.in. „Niedziele”, nagrodzone pięcioma statuetkami Goya, w tym za najlepszy film. Produkcja opowiada o nastolatce, której decyzja o wstąpieniu do zakonu wywraca życie całej rodziny do góry nogami.

Film „Niedziele” opowiada o nastolatce, której decyzja o wstąpieniu do zakonu wywraca życie całej rodziny do góry nogami.

Foto: mat. pras.

W programie jest także „Dźwięki miłości”, które zdobyły trzy Nagrody Goya i podbiły serca widzów na festiwalu w Maladze. Film opowiada o relacjach, emocjach i potrzebie bliskości, pokazując, jak trudno czasem porozumieć się z drugim człowiekiem.

Z kolei „Tygrysy” zabierają widzów w mało znany świat nurków pracujących w ekstremalnych warunkach. Produkcja zachwyciła jury festiwalu w San Sebastián i zdobyła Nagrodę Goya za efekty specjalne.

Klasyka Pedro Almodóvara na dużym ekranie

Jedną z największych atrakcji tegorocznego przeglądu w Warszawie będzie sekcja klasyczna. Na ekranach kin pojawią się trzy kultowe filmy Pedra Almodóvara z lat 80., które pomogły mu zdobyć światową sławę.

„Kobiety na skraju załamania nerwowego” to jeden z filmów Pedro Almodóvara, które będzie można zobaczyć na pokazie

Foto: mat. pras.

Warszawska publiczność zobaczy m.in. „Matadora”, „Prawo pożądania” oraz „Kobiety na skraju załamania nerwowego”. Te produkcje to pełne emocji historie o namiętności, obsesji, zdradzie i miłości.

W filmach tych pojawia się także młody Antonio Banderas, który właśnie wtedy stawiał swoje pierwsze kroki przed kamerą. Dziś to jedna z największych gwiazd światowego kina.

Komedie i kino z przymrużeniem oka

Organizatorzy nie zapomnieli także o widzach szukających lżejszego repertuaru. W programie znalazło się kilka komedii, które zapewnią solidną dawkę humoru.

Jedną z nich jest historyczna komedia „Przyjęcie”, której akcja rozgrywa się w luksusowym hotelu w czasach generała Franco. Problem w tym, że najlepsi kucharze siedzą akurat w więzieniu.

Komedia „Przyjęcie”, której akcja rozgrywa się w luksusowym hotelu w czasach generała Franco

Foto: mat. pras.

Nie zabraknie też rodzinnych historii, takich jak „Instrukcji brak” czy zwariowanej komedii „Kto jest kim?”, w której członkowie rodziny budzą się… w ciałach innych osób.

Filmowe historie o nowych początkach

W programie znalazło się również kilka bardziej refleksyjnych opowieści. Jedną z nich jest „Zawsze jest zima” Davida Trueby – komediodramat o architekcie krajobrazu, który musi zmierzyć się z nieplanowanymi zmianami w życiu.

Publiczność zobaczy także film „Drugie życie” z legendarną aktorką Carmen Maurą. Produkcja opowiada o kobiecie, która po latach odkrywa, że los potrafi przygotować zupełnie nowe scenariusze.

Hiszpańskie kino w Warszawie przez tydzień

24. Tydzień Kina Hiszpańskiego odbędzie się w ośmiu miastach w Polsce, ale to właśnie Warszawa tradycyjnie jest jednym z najważniejszych punktów na festiwalowej mapie.

Projekcje w Kinie Muranów i Kinie Luna potrwają od 19 do 26 marca. W programie znalazło się kilkanaście filmów, dzięki którym widzowie będą mogli zobaczyć, czym dziś żyje hiszpańskie kino – od wielkich emocji i dramatów po inteligentny humor.

