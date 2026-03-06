¡Hola! Tydzień Kina Hiszpańskiego w Warszawie

Już w marcu Warszawa znów stanie się stolicą hiszpańskiego kina. 24. Tydzień Kina Hiszpańskiego to nagradzane filmy, znani reżyserzy i kultowe tytuły Pedra Almodóvara. Pokazy odbędą się m.in. w Kinie Muranów i Kinie Luna.



Warszawscy kinomani mogą szykować się na prawdziwą filmową ucztę. Od 19 do 26 marca w stolicy odbędzie się 24. Tydzień Kina Hiszpańskiego – jeden z najważniejszych przeglądów zagranicznego kina w Polsce. W programie znalazły się zarówno najnowsze produkcje nagradzane na międzynarodowych festiwalach, jak i kultowe tytuły, które na stałe zapisały się w historii kina.

Pokazy w Warszawie zaplanowano w dwóch dobrze znanych kinach studyjnych – Kinie Muranów oraz Kinie Luna. Sprzedaż biletów już ruszyła, a zainteresowanie wydarzeniem co roku jest bardzo duże.

Najnowsze hity hiszpańskiego kina

Tegoroczny program to przegląd najciekawszych filmów ostatnich miesięcy – od dramatów i komedii po poruszające dokumenty. Wiele z nich zdobyło najważniejsze nagrody hiszpańskiej branży filmowej, czyli Nagrody Goya.

Wśród najgłośniejszych tytułów znalazły się m.in. „Niedziele”, nagrodzone pięcioma statuetkami Goya, w tym za najlepszy film. Produkcja opowiada o nastolatce, której decyzja o wstąpieniu do zakonu wywraca życie całej rodziny do góry nogami.