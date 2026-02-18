Kill Bill zgodnie z wizją Quentina Tarantino

Multipleksy prezentują jedną z najbardziej ikonicznych sag zemsty w historii kina - rzadko pokazywaną w kompletnej formie
„Kill Bill: The Whole Bloody Affair” to amerykański film wyreżyserowany przez Quentina Tarantino. Produkcja łączy w sobie „Kill Bill: Vol. 1” i „Kill Bill: Vol. 2”, które pierwotnie miały stanowić jeden scenariusz. Podzielono go jednak na dwie części, ponieważ czas trwania był zbyt długi dla komercyjnych seansów kinowych. Druga część miała premierę sześć miesięcy później. Decyzja nie była zgodna z koncepcją artystyczną reżysera. Mimo to, podział idealnie pasował do wydarzeń w filmie.
Seanse specjalne „Kill Bill: The Whole Bloody Affair” stały się wydarzeniem na miarę maratonu filmowego
Pierwsza część jest bardzo dynamiczna, a akcja zawiera wiele krwawych scen z japońskimi sztukami walk. Uma Thurman wciela się w główną bohaterkę, Pannę Młodą, pozostawioną na pewną śmierć, która wybudza się po czteroletniej śpiączce. Żądna zemsty po tym, jak jej były szef i kochanek Bill (David Carradine) dokonał napadu w trakcie próby ceremonii ślubnej, strzelił jej w głowę i odebrał nienarodzone jeszcze dziecko. Zdeterminowana i niezwykle wytrzymała, Panna Młoda musi najpierw wytropić pozostałych członków Zabójczego Oddziału Żmij, zanim stanie twarzą w twarz z samym Billem.
Druga połowa sagi jest spokojniejsza. „Kill Bill: Vol. 2” opiera się na głębi postaci, a gatunkowo przypomina western. Kontynuując swój plan, główna bohaterka odnajduje i zabija pozostałych członków Zabójczego Oddziału Żmij co doprowadza do finalnej konfrontacji z Billem. W między czasie, widzowie odkrywają historię głównej bohaterki oraz jej treningów z mistrzem Pai Mei.
W rezultacie, decyzja o podzieleniu filmów okazała się być strzałem w dziesiątkę, uwydatniając różnice między częściami. Dodatkowo, seanse specjalne „Kill Bill: The Whole Bloody Affair” stały się wydarzeniem na miarę maratonu filmowego. Łączona wersja produkcji, zawiera wiele perełek w autorskiej koncepcji reżysera, między innymi: walkę z „Crazy 88” w pełnym kolorze, dodatkowe ujęcia i sceny rozszerzone. Seans odbywa się z piętnastominutową przerwą.
Jedyny w swoim rodzaju film akcji, pozostawia widzów w emocjach na długo po obejrzeniu.
Czas trwania: ok. 4 godzin
