Kill Bill zgodnie z wizją Quentina Tarantino

Rzadko dostępna komercyjnie, połączona wersja kultowych tomów „Kill Bill: Vol. 1” i „Kill Bill: Vol. 2” znalazła się w repertuarach stołecznych kin. „Kill Bill: The Whole Bloody Affair” to operowy rozmach, nieustająca akcja i najbardziej ikoniczne sceny walk w historii gatunku.



„Kill Bill: The Whole Bloody Affair” to amerykański film wyreżyserowany przez Quentina Tarantino. Produkcja łączy w sobie „Kill Bill: Vol. 1” i „Kill Bill: Vol. 2”, które pierwotnie miały stanowić jeden scenariusz. Podzielono go jednak na dwie części, ponieważ czas trwania był zbyt długi dla komercyjnych seansów kinowych. Druga część miała premierę sześć miesięcy później. Decyzja nie była zgodna z koncepcją artystyczną reżysera. Mimo to, podział idealnie pasował do wydarzeń w filmie.

Reklama Reklama

Seanse specjalne „Kill Bill: The Whole Bloody Affair” stały się wydarzeniem na miarę maratonu filmowego Foto: mat. pras.

Krwawe efekty wizualne i długie sceny walk

Pierwsza część jest bardzo dynamiczna, a akcja zawiera wiele krwawych scen z japońskimi sztukami walk. Uma Thurman wciela się w główną bohaterkę, Pannę Młodą, pozostawioną na pewną śmierć, która wybudza się po czteroletniej śpiączce. Żądna zemsty po tym, jak jej były szef i kochanek Bill (David Carradine) dokonał napadu w trakcie próby ceremonii ślubnej, strzelił jej w głowę i odebrał nienarodzone jeszcze dziecko. Zdeterminowana i niezwykle wytrzymała, Panna Młoda musi najpierw wytropić pozostałych członków Zabójczego Oddziału Żmij, zanim stanie twarzą w twarz z samym Billem.

Mniej krzykliwy, bardziej kameralny

Druga połowa sagi jest spokojniejsza. „Kill Bill: Vol. 2” opiera się na głębi postaci, a gatunkowo przypomina western. Kontynuując swój plan, główna bohaterka odnajduje i zabija pozostałych członków Zabójczego Oddziału Żmij co doprowadza do finalnej konfrontacji z Billem. W między czasie, widzowie odkrywają historię głównej bohaterki oraz jej treningów z mistrzem Pai Mei.