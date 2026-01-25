Tydzień Filmu Niemieckiego. Społeczeństwo na ekranie

Dojrzałość cechuje także bohatera kolejnej produkcji Nanninga, dwunastolatka żyjącego podczas upadku nazistowskiego porządku. W najnowszym obrazie „Amrum” Fatih Akin wyreżyserował wspomnienia z dzieciństwa aktora Harka Bohma. Tytuł filmu to także nazwa wyspy, na którą Nanning przeprowadza się z rodziną ze względu na bezpieczeństwo. Chłopiec jako jedyny w rodzinie nie zgadza się z nazistowską ideologią. Trudne czasy nie oszczędzają dziecka, które jest zmuszone utrzymać swoją matkę przy życiu.

Wyświetlany jest także obraz zatytułowany „Babystar”. Historia wyalienowanej rodziny influenserów, sprzedającej swoją prywatność milionowej publiczności. Szesnastoletnia Luca, ze względu na zyski, jest zmuszana przez rodzinę do bycia gwiazdą mediów społecznościowych. Dziewczyna ucieka z domu na kilka dni, aby móc żyć „normalnym życiem”. W tym czasie, jej rodzice decydują się na kolejne dziecko, wyłącznie dla zasięgów. Produkcja porusza temat „sharentingu” — pokazywania w intrenecie dzieci, bez ich zgody, również dla osiągnięcia przez opiekunów, osobistych korzyści.

Umiejętność bycia razem

„Niech żyje przyjaźń!” Davida Dietla, to z kolei pochwała przyjacielskich relacji. Ciepła opowieść o grupie bliskich ludzi, wspierających się podczas ważnych życiowych momentów. Remake duńskiego filmu „Długa historia w skrócie” rozgrywa się w 2019 roku podczas pandemii. Reżyser pokazuje jak ważne są przyjaźnie, i jak bardzo ich potrzebujemy szczególnie w trudnych chwilach.

Wielopokoleniowe piętno przeszłości

Nie zabraknie także premiery „Wpatrując się w słońce”. Film po prezentacji w Cannes, został nagrodzony przez jury i wybrany na niemieckiego kandydata do Oscarów 2026. W pięknej wizualnie filmowej mozaice, reżyserka Mascha Schilinski przestrzeni ostatniego stulecia, przeplata losy czterech spokrewnionych ze sobą kobiet. Ich historie prezentują niezmienne od lat struktury społeczne, w których przyszło im funkcjonować. Traumy bohaterek są rezultatem tłumionych i wypartych krzywd, spowodowanych przez patriarchalny system. Produkcja została wyróżniona również za użycie fotografii, która jest jednym z głównych motywów historii, jako medium do przywołania przeszłości.

Tydzień Filmu Niemieckiego to nie tylko okazja dla fanów niezależnego kina międzynarodowego, lecz także dla osób zainteresowanych relacjami i dylematami społecznymi.

Foto: mat. pras.

Kiedy i gdzie możemy obejrzeć filmy?

Na przegląd filmowy, który potrwa do 5 lutego 2026 roku zapraszają Instytut Goethego w Warszawie, Dom Norymberski w Krakowie oraz Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu. Tegoroczne pokazy odbędą się w dziesięciu miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Opolu, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Kielcach i Rzeszowie.

Warszawskie kina zaangażowane w wydarzenie: Kino Muranów, Kino Nowe Horyzonty.

Szczegóły dotyczące przeglądu znajdują się na stronie wybranego kina oraz na stronie Tygodnia Filmu Niemieckiego.