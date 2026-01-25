Tydzień Filmu Niemieckiego. Społeczeństwo na ekranie

Oprócz nowości wiedzowie przeglądu będą mogli zobaczyć klasyczny już dziś film Toma Tkwera "Biegnij Lola, biegnij"
Tegoroczna edycja wydarzenia daje prym tytułom o życiu, w rzeczywistości ukształtowanej przez określone uwarunkowania społeczne i polityczne.
„Światło” to pierwszy od dziesięciu lat, pełnometrażowy film znanego w Polsce reżysera, Toma Tykwera. Opowieść berlińskiej rodziny i ich syryjskiej gospodyni, porusza aktualne tematy aktywizmu klimatycznego oraz migracji. Oschłe relacje bliskich nakreślają portret niemieckiej klasy średniej, na pierwszy rzut oka zatroskanej o dobro planety, a zarazem niechętnej, aby dla dobra sprawy zrezygnować z przywilejów.
Drugą propozycją jest „Bohaterka” Petry Volpe. W filmie wkraczamy do szwajcarskiego szpitala, aby zobaczyć, jak wygląda ratowanie życia na oddziale, na którym brakuje kadry medycznej. Heroizm pielęgniarki Florii w obliczu pasma kryzysów uświadamia nam, jak trudna i nie doceniana jest praca w służbie zdrowia, trzymając widzów w nieustającym napięciu.
Opartą na faktach historię „Karli”, która jako 12-letnia ofiara przemocy seksualnej próbuje walczyć o sprawiedliwość, opowiada Christina Tournatzés. Wydarzenia przedstawione w filmie miały miejsce w 1962 roku. Mimo to, na przestrzeni lat, w systemie nastąpiły zaledwie nikłe zmiany, a dzieci wciąż są wykorzystywane. „Karla” uczy, że niezależnie od okoliczności, konsekwentny opór przynosi skutek.
Dojrzałość cechuje także bohatera kolejnej produkcji Nanninga, dwunastolatka żyjącego podczas upadku nazistowskiego porządku. W najnowszym obrazie „Amrum” Fatih Akin wyreżyserował wspomnienia z dzieciństwa aktora Harka Bohma. Tytuł filmu to także nazwa wyspy, na którą Nanning przeprowadza się z rodziną ze względu na bezpieczeństwo. Chłopiec jako jedyny w rodzinie nie zgadza się z nazistowską ideologią. Trudne czasy nie oszczędzają dziecka, które jest zmuszone utrzymać swoją matkę przy życiu.
Wyświetlany jest także obraz zatytułowany „Babystar”. Historia wyalienowanej rodziny influenserów, sprzedającej swoją prywatność milionowej publiczności. Szesnastoletnia Luca, ze względu na zyski, jest zmuszana przez rodzinę do bycia gwiazdą mediów społecznościowych. Dziewczyna ucieka z domu na kilka dni, aby móc żyć „normalnym życiem”. W tym czasie, jej rodzice decydują się na kolejne dziecko, wyłącznie dla zasięgów. Produkcja porusza temat „sharentingu” — pokazywania w intrenecie dzieci, bez ich zgody, również dla osiągnięcia przez opiekunów, osobistych korzyści.
„Niech żyje przyjaźń!” Davida Dietla, to z kolei pochwała przyjacielskich relacji. Ciepła opowieść o grupie bliskich ludzi, wspierających się podczas ważnych życiowych momentów. Remake duńskiego filmu „Długa historia w skrócie” rozgrywa się w 2019 roku podczas pandemii. Reżyser pokazuje jak ważne są przyjaźnie, i jak bardzo ich potrzebujemy szczególnie w trudnych chwilach.
Nie zabraknie także premiery „Wpatrując się w słońce”. Film po prezentacji w Cannes, został nagrodzony przez jury i wybrany na niemieckiego kandydata do Oscarów 2026. W pięknej wizualnie filmowej mozaice, reżyserka Mascha Schilinski przestrzeni ostatniego stulecia, przeplata losy czterech spokrewnionych ze sobą kobiet. Ich historie prezentują niezmienne od lat struktury społeczne, w których przyszło im funkcjonować. Traumy bohaterek są rezultatem tłumionych i wypartych krzywd, spowodowanych przez patriarchalny system. Produkcja została wyróżniona również za użycie fotografii, która jest jednym z głównych motywów historii, jako medium do przywołania przeszłości.
Tydzień Filmu Niemieckiego to nie tylko okazja dla fanów niezależnego kina międzynarodowego, lecz także dla osób zainteresowanych relacjami i dylematami społecznymi.
Na przegląd filmowy, który potrwa do 5 lutego 2026 roku zapraszają Instytut Goethego w Warszawie, Dom Norymberski w Krakowie oraz Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu. Tegoroczne pokazy odbędą się w dziesięciu miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Opolu, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Kielcach i Rzeszowie.
Warszawskie kina zaangażowane w wydarzenie: Kino Muranów, Kino Nowe Horyzonty.
Szczegóły dotyczące przeglądu znajdują się na stronie wybranego kina oraz na stronie Tygodnia Filmu Niemieckiego.