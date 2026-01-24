-5.5°C
1013.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowy cykl spotkań z artystami hip-hopu w Przystanku Książka

Publikacja: 24.01.2026 16:44

Pierwszym gościem tegorocznej edycji wydarzenia będzie Floral Bugs

Pierwszym gościem tegorocznej edycji wydarzenia będzie Floral Bugs

Foto: facebook.com/floralgang

rbi
Rusza cykl spotkań z twórcami hip-hopu, którzy poprzez muzykę opowiadają o rzeczywistości, emocjach i doświadczeniach współczesnych młodych ludzi.

Jak podkreśla Urząd Dzielnicy Ochota, biblioteka ponownie otwiera się na kulturę ulicy.

Floral Bugs na Ochocie

Pierwszym gościem tegorocznej edycji będzie Floral Bugs, raper znany z autentyczności, dosadnych wersów i osobistego stylu, który w swoich utworach łączy miejską wrażliwość z bezkompromisową szczerością. Spotkanie odbędzie się 29 stycznia (czwartek) o godz. 18 w Przystanku Książka przy ul. Grójeckiej 42.

Polecane
Tomasz Marcewicz, autor książki „Bałtyk. Morze śródziemne północnej Europy” zawodowo jest I oficerem
4 lutego
Bałtyk nad Wisłą. Spotkanie autorskie w pół drogi do morza

Spotkanie będzie przestrzenią dialogu, inspiracji i wymiany – bez scenicznego dystansu, za to z dużą dawką realnego hip-hopowego vibe’u. Na zakończenie wydarzenia przewidziano czas na rozmowy z artystą, wspólne zdjęcia oraz autografy.

Raperzy w Przystanku Książka

„Przystanek Książka po raz kolejny udowadnia, że biblioteka może łączyć różne światy – literaturę, muzykę i kulturę miejską – tworząc miejsce otwarte, żywe i bliskie mieszkańcom” – podkreślają władze dzielnicy.

Reklama
Reklama
Polecane
Bliźniacze, galeriowe budynki na Ochocie (Rudawska 4, Solariego 5) zaprojektowano w duchu funkcjonal
zabytki
Modernistyczne perły Ochoty znów zdobią Rudawską i Solariego

To wyjątkowa okazja, by porozmawiać z artystami, posłuchać ich historii i zajrzeć za kulisy procesu twórczego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Tomasz Marcewicz, autor książki „Bałtyk. Morze śródziemne północnej Europy” zawodowo jest I oficerem
4 lutego

Bałtyk nad Wisłą. Spotkanie autorskie w pół drogi do morza

Najmłodsi warszawiacy mogą skorzystać z atrakcji przygotowanych przez Dzielnicę Wisła
zimowy poradnik „Życia Warszawy”

Szachy z mistrzem i drugie życie ubrań. Ferie nad Wisłą w Warszawie nie tylko dla dzieci

Regularne zajęcia jogi połączone z relaksem w saunie i łaźni mogą pomóc w wielu sytuacjach
relaks 50+

Bezpłatna joga z sauną i łaźnią dla dojrzałych na Ursynowie

Kampinoski Park Narodowy zimą
zimowe rekreacje

Pół godziny od Warszawy i jesteś w innym świecie. Trzy pomysły na weekend

Tegoroczna edycja koncentruje się na sposobach przekazywania i interpretacji sygnałów w świecie biol
16 stycznia

XV Noc Biologów na UKSW. Warsztaty i wykłady o sygnałach w świecie przyrody

UrsynLab - szkolenia dla biznesu. Harmonogram
20, 26, 27, 29 stycznia

UrsynLab - szkolenia dla biznesu. Harmonogram

Bieg Chomiczówki i Bieg o Puchar Bielan już wkrótce
8 lutego

Rekordowe biegi Chomiczówki i Bielan. Rekordowe nagrody

Ruszyła sprzedaż biletów na 17. edycję Festiwalu Nowe Epifanie
18 lutego - 29 marca

Ruszyła sprzedaż biletów na 17. edycję Festiwalu Nowe Epifanie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA