Nowy cykl spotkań z artystami hip-hopu w Przystanku Książka

Rusza cykl spotkań z twórcami hip-hopu, którzy poprzez muzykę opowiadają o rzeczywistości, emocjach i doświadczeniach współczesnych młodych ludzi.



Jak podkreśla Urząd Dzielnicy Ochota, biblioteka ponownie otwiera się na kulturę ulicy.

Reklama Reklama

Floral Bugs na Ochocie

Pierwszym gościem tegorocznej edycji będzie Floral Bugs, raper znany z autentyczności, dosadnych wersów i osobistego stylu, który w swoich utworach łączy miejską wrażliwość z bezkompromisową szczerością. Spotkanie odbędzie się 29 stycznia (czwartek) o godz. 18 w Przystanku Książka przy ul. Grójeckiej 42.

Spotkanie będzie przestrzenią dialogu, inspiracji i wymiany – bez scenicznego dystansu, za to z dużą dawką realnego hip-hopowego vibe’u. Na zakończenie wydarzenia przewidziano czas na rozmowy z artystą, wspólne zdjęcia oraz autografy.

Raperzy w Przystanku Książka

„Przystanek Książka po raz kolejny udowadnia, że biblioteka może łączyć różne światy – literaturę, muzykę i kulturę miejską – tworząc miejsce otwarte, żywe i bliskie mieszkańcom” – podkreślają władze dzielnicy.