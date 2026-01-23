-5.3°C
Bałtyk nad Wisłą. Spotkanie autorskie w pół drogi do morza

Publikacja: 23.01.2026 18:15

Tomasz Marcewicz, autor książki „Bałtyk. Morze śródziemne północnej Europy” zawodowo jest I oficerem

Foto: mat. pras.

M.B.
Czy Bałtyk można opisać jak Morze Śródziemne? Odpowiedzi poszuka Tomasz Maracewicz podczas spotkania autorskiego 4 lutego na Dworcu Wodnym WWA w Warszawie. Wstęp wolny.

Czy można napisać monografię morza? Tomasz Maracewicz udowadnia, że tak. Już 4 lutego w Warszawie odbędzie się spotkanie autorskie poświęcone jego książce „BAŁTYK. Morze śródziemne północnej Europy”, wydanej przez wydawnictwo Stopa Wody. Wydarzenie zaplanowano w nietypowym, symbolicznym miejscu – na Dworcu Wodnym WWA, dokładnie w połowie drogi Wisły do Bałtyku.

Bałtyk jako wspólnota kultur i historii

Książka Tomasza Maracewicza to obszerna opowieść o dziejach Bałtyku – morza, statków i ludzi żyjących nad jego brzegami. Autor stawia pytania o tożsamość regionu i wspólne doświadczenia mieszkańców różnych wybrzeży. Zastanawia się, czy Bałtyk pełnił dla północnej Europy rolę podobną do tej, jaką Morze Śródziemne odegrało na południu kontynentu.

Foto: mat. pras.

Narracja prowadzi czytelnika przez kolejne epoki – od wczesnego średniowiecza, przez czasy Hanzy, aż po okres nowożytny. To historia nie tylko polityczna i gospodarcza, ale także kulturowa i społeczna.

Historia, technika i antropologia w jednej opowieści

Jednym z największych atutów publikacji jest interdyscyplinarne podejście autora. Tomasz Maracewicz łączy wiedzę z zakresu żeglugi, handlu dalekomorskiego, konstrukcji łodzi i statków z historią regionów nadbałtyckich oraz antropologią. Dzięki temu książka stanowi unikalne połączenie historii, techniki i refleksji nad rolą morza w kształtowaniu wspólnot.

Kim jest Tomasz Maracewicz

Tomasz Maracewicz urodził się w 1963 roku w Gdyni. Jest absolwentem biologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz nawigacji na Akademii Morskiej w Gdyni. Kapitan jachtowy, oficer marynarki handlowej, harcmistrz i jeden z założycieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W latach 80. współorganizował strajki na Uniwersytecie Gdańskim i był kilkukrotnie osadzony w areszcie. Od lat zajmuje się szkoleniem młodzieży i prowadzeniem rejsów edukacyjnych. Żeglował m.in. na „Fryderyku Chopinie” i „Zawiszy Czarnym”. Od 2015 roku pracuje na żaglowcu szkolnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni „Dar Młodzieży”, obecnie jako pierwszy oficer.

Jest także autorem książek takich jak: „Na skrzydłach wiatru. Żaglowce bez tajemnic”, „Symbole naszych marzeń. Stulecie polskich żaglowców” oraz „Rejs Niepodległości. Dziennik podróży – Darem Młodzieży wokół globu”.

Spotkanie autorskie – informacje praktyczne

Spotkanie z Tomaszem Maracewiczem odbędzie się 4 lutego o godz. 18:30 na Dworcu Wodnym WWA, położonym na 512. kilometrze Wisły. Do Bałtyku jest stąd dokładnie 510 kilometrów, co dodatkowo podkreśla symboliczny charakter wydarzenia.

Wstęp na spotkanie jest wolny. Na miejscu będzie również możliwość zakupu książki „BAŁTYK. Morze śródziemne północnej Europy”.

