Bałtyk nad Wisłą. Spotkanie autorskie w pół drogi do morza

Czy Bałtyk można opisać jak Morze Śródziemne? Odpowiedzi poszuka Tomasz Maracewicz podczas spotkania autorskiego 4 lutego na Dworcu Wodnym WWA w Warszawie. Wstęp wolny.



Czy można napisać monografię morza? Tomasz Maracewicz udowadnia, że tak. Już 4 lutego w Warszawie odbędzie się spotkanie autorskie poświęcone jego książce „BAŁTYK. Morze śródziemne północnej Europy”, wydanej przez wydawnictwo Stopa Wody. Wydarzenie zaplanowano w nietypowym, symbolicznym miejscu – na Dworcu Wodnym WWA, dokładnie w połowie drogi Wisły do Bałtyku.

Bałtyk jako wspólnota kultur i historii

Książka Tomasza Maracewicza to obszerna opowieść o dziejach Bałtyku – morza, statków i ludzi żyjących nad jego brzegami. Autor stawia pytania o tożsamość regionu i wspólne doświadczenia mieszkańców różnych wybrzeży. Zastanawia się, czy Bałtyk pełnił dla północnej Europy rolę podobną do tej, jaką Morze Śródziemne odegrało na południu kontynentu.

Narracja prowadzi czytelnika przez kolejne epoki – od wczesnego średniowiecza, przez czasy Hanzy, aż po okres nowożytny. To historia nie tylko polityczna i gospodarcza, ale także kulturowa i społeczna.

Historia, technika i antropologia w jednej opowieści

Jednym z największych atutów publikacji jest interdyscyplinarne podejście autora. Tomasz Maracewicz łączy wiedzę z zakresu żeglugi, handlu dalekomorskiego, konstrukcji łodzi i statków z historią regionów nadbałtyckich oraz antropologią. Dzięki temu książka stanowi unikalne połączenie historii, techniki i refleksji nad rolą morza w kształtowaniu wspólnot.