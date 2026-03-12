Nowa atrakcja na Pradze. „Dąb Geralt” z „Wiedźmina” został pomnikiem przyrody. Znają go gracze z całego świata

Wyjątkowy dąb szypułkowy rosnący przy ulicy Jagiellońskiej otrzymał oficjalne imię „Geralt”.
Podczas czwartkowej sesji Rady m.st. Warszawy, zapadła decyzja o ustanowieniu nowego pomnika przyrody na Pradze-Północ. Wyjątkowy dąb szypułkowy rosnący przy ulicy Jagiellońskiej otrzymał oficjalne imię „Geralt”. Inicjatywa ta połączyła świat ochrony środowiska z globalną społecznością fanów gier komputerowych.
„Dąb Geralt” to imponujący przedstawiciel gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur). Drzewo mierzy 22 metry wysokości, a jego obwód wynosi aż 399 centymetrów. Charakteryzuje się ono wyjątkowo rozłożystą koroną o rozpiętości sięgającej 24 metrów.
Lokalizacja dębu jest nietypowa dla tak potężnego okazu. Rośnie przy ulicy Jagiellońskiej, tuż obok przystanku tramwajowego Golędzinów 02. Ekspertyzy dendrologiczne potwierdziły, że mimo bliskości torowiska i ruchliwej jezdni, drzewo jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym. Przetrwało w tym miejscu ponad sto lat, co radni uznali za dowód jego niezwykłej żywotności.
Nazwa pomnika nie jest przypadkowa i nawiązuje do postaci Geralta, bohatera sagi o Wiedźminie. Okazuje się, że to konkretne drzewo posłużyło twórcom z firmy CD Projekt RED jako pierwowzór dla jednej z lokacji w kultowej grze „Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Siedziba producenta gry znajduje się po drugiej stronie ulicy Jagiellońskiej, a pracownicy studia codziennie widzą dąb z okien swoich biur.
Dzięki tej cyfrowej „roli” praski dąb zyskał międzynarodową sławę. Pod petycją o objęcie go ochroną podpisało się 50 tysięcy osób, w tym wielu graczy z odległych krajów. Podczas obrad podkreślano, że drzewo ma ogromny potencjał turystyczny i może stać się nową ikoną prawobrzeżnej Warszawy.
Status pomnika przyrody wiąże się z konkretnymi restrykcjami i obowiązkami. Wokół „Dębu Geralt” wyznaczono strefę ochronną o promieniu 15 metrów od krawędzi pnia. Na tym obszarze zabronione jest niszczenie gleby, dokonywanie zmian stosunków wodnych oraz umieszczanie tablic reklamowych.
Miasto zobowiązało się do regularnego monitorowania stanu zdrowotnego drzewa oraz wykonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. Koszt samego oznakowania pomnika oszacowano na ok. 150 zł.
Ustanowienie „Dębu Geralt” pomnikiem przyrody ma duże znaczenie dla lokalnego dziedzictwa. W dzielnicy Praga-Północ do tej pory znajdował się tylko jeden taki obiekt chroniony. Nowy pomnik wzbogaca zasoby przyrodnicze tej części miasta.